Большой футбольный день в топ-5 европейских лиг и РПЛ. Куча матчей в КХЛ, Рублёв в финале.

«МЮ» — «Арсенал», «Зенит» с ЦСКА после еврокубков и другие матчи: что смотреть сегодня

Европейский футбол плавно перетёк в новый сезон, в НХЛ и НБА определились чемпионы, стартовали еврокубки. Мировой спорт развернулся во всём своём великолепии. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 1 ноября.

На что ставить в футболе 1 ноября

Вторая международная пауза завершилась, на прошлой неделе состоялся долгожданный старт группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. В пятницу возобновились национальные чемпионаты, а топ-клубы получили пару дней после ЛЧ с ЛЕ и вернулись в дело в выходные.

«Тамбов» — «Динамо». Прогноз: Рыжиков и Шунин покажут Шварцу, что такое настоящая РПЛ За шесть номинально домашних игр тамбовчане пропустили всего пять голов.

13-й тур Российской Премьер-Лиги завершится четырьмя матчами. Уже в 12:00 мск прозвучит стартовый свисток для аутсайдеров — «Уфы» и «Урала». Следом настанет время «Химок» и «Зенита» (14:30), «Ротора» и ЦСКА (16:30), а также «Тамбова» и московского «Динамо» (19:00).



В АПЛ тоже четыре поединка, там продолжится седьмой тур. Главное блюдо очевидно: в 19:30 мск на легендарном «Олд Траффорд» выяснять отношения начнут «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Также сразятся «Астон Вилла» и «Саутгемптон» (15:00), «Ньюкасл» и «Эвертон» (17:00), «Тоттенхэм» и «Брайтон» (22:15).



В Примере набирает обороты восьмой тур, хотя все топ-клубы отбегали накануне. На воскресенье запланированы четыре игры: «Бетис» — «Эльче» (14:00 мск), «Сельта» — «Реал Сосьедад» (18:00), «Гранада» — «Леванте» (20:30) и «Валенсия» — «Хетафе» (23:00).

«Наполи» — «Сассуоло». Прогноз: Гаттузо, Мертенс и Кулибали оставят «Ювентус» за спиной В Неаполе пройдёт центральный матч тура: победитель выйдет на чистое второе место.

В чемпионате Германии всего два матча, здесь речь идёт о шестом туре. В 17:30 мск выяснять отношения начнут «Фрайбург» и «Байер», а в 20:00 на поле выйдут «Герта» с «Вольфсбургом». Участники Лиги чемпионов сыграли в субботу, чтобы получить дополнительный отдых перед третьим туром.



В итальянской Серии А сразу шесть поединков. Выбирать есть из чего: «Удинезе» — «Милан» (14:30 мск), «Торино» — «Лацио», «Специя» — «Ювентус» (оба — 17:00), «Наполи» — «Сассуоло», «Рома» — «Фиорентина» (оба — 20:00) и «Сампдория» — «Дженоа» (22:45). Пять топ-клубов и генуэзское дерби с участием Элдора Шомуродова. Красота.



Самый широкий выбор из топ-5 лиг в чемпионате Франции, там запланированы аж семь матчей. «ПСЖ» отыграл накануне, на общем фоне выделяются две встречи. В 19:00 мск «Монако» начнёт играть с «Бордо», четыре часа спустя прозвучит свисток для «Лилля» и «Лиона».

«Ротор» — ЦСКА. Прогноз: Гончаренко, Влашич и Чалов быстро утихомирят Кверквелию с Понсе Впереди у «армейцев» выезд в Нидерланды к «Фейеноорду», сэкономить силы не помешает.

Также продолжают играть в менее рейтинговых чемпионатах. Выбор огромен — от Португалии, Турции и Беларуси до Бельгии, Сербии и Греции.

Матчи по хоккею для ставок 1 ноября

Регулярный чемпионат КХЛ продолжается, в воскресенье пройдут сразу десять матчей. Особого внимания достойны три из них. В Магнитогорске состоится южноуральское дерби: попавший в серию неудач «Металлург» постарается остановить набравший ход «Трактор» (15:00 мск).



Два часа спустя в Москве «Спартак» начнёт выяснять отношения с «Авангардом». Красно-белые находятся за пределами зоны плей-офф, а омичи в последнее время много проигрывают. Наконец, в 17:30 стартует московское дерби — «Динамо» против ЦСКА. Также будут играть в ВХЛ и МХЛ.

На что ещё ставить 1 ноября

Любители автогонок смогут посмотреть 13-й этап Формулы-1 — Гран-при Эмилии-Романьи, он стартует в 15:10 мск. Четыре матча запланированы в Единой лиге ВТБ. Среди прочих «Локомотив-Кубань» сразится с УНИКСом, а ЦСКА — с «Енисеем».

«Торино» — «Лацио». Прогноз: учись, «Зенит»! Белотти и Сиригу дадут мастер-класс Семаку Симоне Индзаги остался без 12 футболистов основной обоймы, играть просто некому.

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