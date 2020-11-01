«Сампдория» — «Дженоа». Прогноз: Раньери узнает, кто такой Эльдор Шомуродов, в дерби Генуи

1 ноября состоится матч 6-го тура чемпионата Италии «Сампдория» — «Дженоа». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Сампдории» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех «Дженоа» оценён букмекерами коэффициентом 4.05. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.72.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Сампдория» — «Дженоа» 1 ноября

Букмекеры считают, что матч Серии А «Сампдория» — «Дженоа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Серии А «Сампдория» — «Дженоа» (01.11.2020)

Вторая международная пауза завершилась, позади уже два тура группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. В пятницу возобновились национальные чемпионаты. По одному матчу прошли в АПЛ, испанской Примере, немецкой Бундеслиге и французской Лиге 1.

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Всё самое интересное припасено на выходные. В итальянской Серии А пришло время шестого тура. В воскресенье, 1 октября, состоятся сразу шесть матчей. В 22:45 мск в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» «Сампдория» начнёт выяснять отношения с «Дженоа». Эта игра неслучайно идёт последней, хотя в тот же день на поле выйдут пять представителей страны в еврокубках.



Ведь речь о дерби. Прекрасном «фонарном дерби» двух клубов из Генуи, которое тянется более 70 лет и насчитывает уже сотню встреч. Сразу заметим, что «Сампдория» считается хозяином поля лишь условно, поскольку команды принимают соперников на одном и том же стадионе.



«Сампдория» жутко вкатилась в сезон. Получила 0:3 от «Ювентуса», а затем умудрилась проиграть новичку элитного дивизиона «Беневенто» (2:3), хотя вела с разницей в два мяча уже к 18-й минуте. И это без каких-либо удалений или пенальти. Зато дальше дела резко пошли на лад.

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Три победы подряд, причём уровень оппозиции оказался более чем солидным. Сперва досталось «Фиорентине» (2:1), а ведь даже гранды часто испытывают проблемы во Флоренции. Затем — измученному кадровыми потерями «Лацио» (3:0), который ни разу не ударил в створ за 90 минут. И на десерт — «Аталанте» (3:1).



Строго говоря, у подопечных Клаудио Раньери залетело практически всё: семь ударов, четыре в створ, три гола. «Богиня», для сравнения, нанесла 20 ударов. Но по-настоящему опасных было немного, а единственный мяч хозяева вообще забили с пенальти. Блучеркьяти вплотную подобрались к зоне еврокубков: девять очков, седьмое место.



У «Дженоа» дела идут скромнее. Начали с победы над «Кротоне» (4:1), а дальше начались проблемы с коронавирусом. Игру с третьего тура даже перенесли, пришлось приостанавливать тренировочный процесс. В общем, в последних трёх матчах команда ни разу не забила, зацепив всего одно очко.

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0:6 от «Наполи», 0:0 с «Вероной», 0:2 с «Интером». Уровень состава у «грифонов» и без того скромнее, а дополнительные проблемы сделали ситуацию вдвойне тяжелее. Именно поэтому букмекеры отдают номинальным хозяевам столь весомое преимущество, что довольно редко приходится видеть в генуэзском дерби.



Эльдор Шомуродов постепенно адаптируется к итальянскому футболу. Показать себя во всей красе экс-форвард «Ростова» пока не готов: отыграл около часа с «Вероной», вышел на замену против «Интера». Дерби — прекрасная возможность заявить о себе, и всё же есть ощущение, что букмекеры напрасно ждут голов в обе стороны.



Во-первых, ставка «обе забьют» в принципе доезжала лишь в двух очных встречах из семи. Во-вторых, «Дженоа» не забивает уже 285 минут. А ведь на «обе забьют — нет» предлагают отличный коэффициент 2.11. Вариант посмелее — П1 всухую за 3.50, попроще — 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.86.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Сампдория» — «Дженоа» 1 ноября 2020 года

У «Сампдории» три победы подряд, в том числе над «Лацио» и «Аталантой». «Дженоа» гораздо тяжелее: клуба приостанавливал тренировочный процесс из-за коронавируса, в трёх последних матчах зацепил всего одно очко и ни разу не забил. Удивительно, что букмекеры дают на «обе забьют — нет» больше двойки. У гостей большие проблемы с атакой, а голы в обе стороны забивались лишь в двух предыдущих случаях из семи.



Ставка: обе забьют — нет за 2.11.