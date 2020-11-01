«Лидс» — «Лестер». Прогноз: голы, много голов! Варди забьёт, Бьельса и Родриго ответят

2 ноября «Лидс Юнайтед» примет «Лестер Сити» в матче 7-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.71. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.72.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Лидс» — «Лестер» 2 ноября 2020

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Лидс Юнайтед» — «Лестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26.

Анализ и прогноз матча 7-го тура АПЛ «Лидс Юнайтед» — «Лестер Сити» (02.11.2020)

Второй тур групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы благополучно завершился. Уже на следующей неделе стартует третий, последний перед ноябрьской международной паузой. У участников будет возможность исправить или закрепить свое положение в группах. Но сперва надо разобраться с национальными первенствами.

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В английской Премьер-лиге уже добрались до седьмого тура. Завершится программа 2 ноября, в понедельник, двумя поединками. В одном из них на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе сразятся «Лидс Юнайтед» и «Лестер Сити». Начало – в 23:00 мск.



«Лидс» здорово держится в АПЛ после долгожданного возвращения из Чемпионшипа. За шесть сыгранных матчей клуб из одноимённого города набрал 10 баллов, что позволяет находиться в группе лидеров. Отставание от лидирующего «Эвертона» составляет всего три пункта.



За всё время получилось добыть три победы и скатать одну ничью при двух поражениях. Проиграли «павлины» крепким «Ливерпулю» (3:4) и «Вулверхэмптону» (0:1), но в обоих случаях смотрелись не хуже оппонентов. Выделить стоит и ничью с «Манчестер Сити» (1:1), там вообще при доле везения могли взять верх.

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В остальных трёх поединках были повержены «Фулхэм» (4:3), «Шеффилд Юнайтед» (1:0) и «Астон Вилла» (3:0). И если у «дачников» и «клинков» на старте нового сезона проблемы, то бирмингемцы входят в топ-4, имея игру в запасе. В общем, первые недели в высшем свете прошли замечательно.



Марсело Бьельса сколотил конкурентоспособную команду, которая не стесняется играть в атаку. К слову, пока что в среднем за матч она наносит чуть больше 14 ударов по воротам и владеет мячом более 57 процентов времени. «Лестеру» в гостях точно придётся попотеть, никто просто так сдаваться не планирует.



Подопечные Брендана Роджерса играют на два фронта. В группе G Лиги Европы получается лидировать после двух туров, а в чемпионате Англии после шести поединков замыкать топ-5. Пока всё более-менее гладко, но сил на это требуется много, а скамейка не самая глубокая.

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При этом «лисам» приходится играть без некоторых ключевых игроков, которые отвечают за разрушение. До сих пор в лазарете находятся Рикардо Перейра, Уилфред Ндиди и Чаглар Сёюнджю. У «Лидса» же с атакой порядок, клуб забил уже 12 мячей. Половина из них на счету английского нападающего Патрика Бэмфорда.



Так что у «Лестера» могут возникнуть проблемы. Однако есть Джейми Варди, который за две игры после травмы успел забить два мяча. Форму англичанин набрал удивительно быстро, наверняка у него тоже будут шансы отличиться и в предстоящем поединке.



На наш взгляд, стоит проверить ставку обе забьют + тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 2.15. С результативностью у обеих сторон трудностей нет, а вот оборона регулярно сбоит.

Прогноз и ставки на матч 7-го тура АПЛ «Лидс» — «Лестер Сити» 2 ноября 2020 года

На наш взгляд, стоит ожидать достаточно результативного матча с голами в обе стороны. Главные бомбардиры у команд в порядке: Бэмфорд у «Лидса» и Варди у «Лестера» набрали хорошую форму. Только вот оборона нередко сбоит. Искать тут фаворита опасно: состав у гостей посильнее, но команда Бьельсы уже заставила всех с собой считаться.



Ставка: обе забьют + тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 2.15.