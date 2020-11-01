«Верона» — «Беневенто». Прогноз: Индзаги, Калинич, Лападула и Глик накажут букмекеров

2 ноября состоится матч 6-го тура чемпионата Италии «Верона» — «Беневенто». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Вероны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16. Успех «Беневенто» оценён букмекерами коэффициентом 3.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.52.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Верона» — «Беневенто» 2 ноября

Букмекеры считают, что матч Серии А «Верона» — «Беневенто» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Серии А «Верона» — «Беневенто» (02.11.2020)

Вторая международная пауза завершилась, позади уже два тура группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. В пятницу возобновились национальные первенства. Топ-клубы подключились в выходные, но и на понедельник в топ-5 европейских лиг кое-что осталось.

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В итальянской Серии А подходит к концу шестой тур. Программа завершится в понедельник, 2 ноября, одним матчем. В Вероне местный одноимённый клуб на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» сразится с «Беневенто», начало — в 22:45 мск. Соперники находятся в середине турнирной таблицы.



Для хозяев такой расклад привычен. Жёлто-синие набрали восемь очков в пяти матчах и располагаются на восьмой строчке. Чемпионат Италии в последние годы стал заметно результативнее, по меркам первенства подопечные Ивана Юрича пропускают крайне мало. Всего три мяча за 450 минут.



0:0 с «Ромой» превратились в техническую победу из-за бюрократической ошибки римлян. Дальше одолели в родных стенах «Удинезе» (1:0), уступили в гостях «Парме» (0:1), а также скатали ничьи с «Дженоа» (0:0) и «Ювентусом» (1:1). С генуэзцами владели территорией и заслуживали большего, с туринцами действовали вторым номером и могли пропустить заметно больше.

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«Мастифы» получают прекрасную возможность вплотную подобраться к зоне еврокубков, поскольку ближайший соперник откровенно скромный. «Беневенто» — новичок элитного дивизиона, состав тут слабый. Что, впрочем, не помешало зацепить шесть очков в пяти турах при сложном календаре.



Одержали волевую победу над «Сампдорией» (3:2), дотерпели с «Болоньей» (1:0). Проигрывали исключительно грандам — по 2:5 с «Интером» и «Ромой» (с римлянами могли зацепиться, но рассыпались в концовке), 1:2 с «Наполи». Как видно, подопечные Филиппо Индзаги забивали во всех случаях.



В общем, коса тут должна найти на камень. «Ведьмы» очень много пропускают, поскольку оборона у них отсутствует как класс. А вот «Верона» — одна из самых низовых команд Серии А. Статистика очных встреч намекает на низ: за последние четыре года соперники пересекались шесть раз, лишь однажды доехала ставка «обе забьют».

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Жёлто-синие сохраняют баланс и действуют с оглядкой на ворота даже на своём поле против аутсайдеров, так что вероятность града голов тут невысока. Мы бы выбирали между «обе забьют — нет» за прекрасный коэффициент 2.30 и комбинированной ставкой 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.91.

Шансы хозяев, разумеется, выше, однако подопечные Филиппо Индзаги пока подозрительно уверенно чувствуют себя с середняками чемпионата Италии. Пожалуй, лезть в исход на таком фоне слишком опасно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Верона» — «Беневенто» 2 ноября 2020 года

«Беневенто» играет сам и даёт играть другим, что на фоне слабого состава приводит к огромному количеству пропущенных мячей. А вот «Верона» — одна из самых низовых команд Серии А. На своём поле шансы хозяев гораздо выше. За последние четыре года соперники пересекались шесть раз, лишь однажды голы забивались в обе стороне. При этом на «обе забьют — нет» дают дивные 2.30. Надо брать.



Ставка: обе забьют — нет за 2.30.