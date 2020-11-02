«Порту» — «Марсель». Прогноз: Виллаш-Боаш накажет бывший клуб, Пайет разберётся с Пепе

3 ноября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» — «Марсель». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Порту» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех «Марселя» оценён букмекерами коэффициентом 4.70. Поставить на ничью предлагают за 3.64.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Марсель» 03.11.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Порту» — «Марсель» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.97.

«Порту» — «Марсель»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 3 ноября 2020 года

Лига чемпионов набирает обороты. Из-за коронавируса старт отложили, потому играть придётся практически без пауз. За исключением окон для национальных сборных, разумеется. Времени на восстановление просто нет: топ-клубы будут проводить как минимум по два матча в неделю, всё это на фоне травм и дисквалификаций.

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Третий тур группового этапа Лиги чемпионов стартует во вторник, 3 ноября. Трёх следующих придётся подождать, они состоятся уже после ноябрьской паузы для сборных. В Порту местный одноимённый клуб на стадионе «Драгау» будет выяснять отношения с «Марселем», начало — в 23:00 мск.



Португальцы остаются хозяевами своей судьбы. В первом туре они уступили на выезде «Манчестер Сити» со счётом 1:3, хотя имели шансы зацепиться. Открыли счёт, получили несколько отличных возможностей в дальнейшем. «Горожане» постоянно теряли мяч на своей половине поля (и даже в штрафной). Однако остались безнаказанными.



Зато неделю назад «драконы» разобрались с колючим «Олимпиакосом» (2:0). Быстро открыли счёт, затем отдали территорию и держались. Греки давили, исполнили огромное количество стандартных положений, но всё же не забили. А в концовке получили второй мяч. Расклад теперь более чем неплохой.

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У «Марселя» ситуация гораздо печальнее. В Греции выдали абсолютно равную игру, которая справедливо катилась к нулевой ничьей. Моментов действительно практически не было. А на 91-й минуте Матьё Вальбуэна нашёл вышедшего на замену Ахмеда Хассана, тот забил. Времени спастись уже не осталось (0:1).



Во втором туре французы по всем статьям уступили «Манчестер Сити» (0:3). Вроде бы преимущество англичан вплоть до 76-й минуты составляло всего один мяч, да только подопечные Андре Виллаш-Боаш не создали ровным счётом ничего. Теперь вариантов нет — надо набирать как минимум четыре очка в спаренных поединках с «Порту».



Букмекеры в подобный расклад совсем не верят, на хозяев дают заметно ниже двойки. Пожалуй, не всё так очевидно. С атакой у южан в стартовых турах действительно имелись заметные проблемы, однако уровень исполнителей тут по-прежнему серьёзный — Пайет, Товен, Сансон, Стротман, Жермен.

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Виллаш-Боаш сыграет против бывшего клуба, для него этот матч будет иметь ещё и личный подтекст. Ну и самое главное — «Марсель» отдыхал в выходные, а по меркам сумасшедшего сезона-2020/2021 это колоссальное преимущество. Игру с «Лансом» перенесли из-за вспышки коронавируса у соперника.



А вот «Порту» в пятницу проиграл скромному «Пасушу де Феррейра» в гостях (2:3). Правда, состав был далёк от оптимального. Португальские клубы традиционно хороши в родных стенах, и всё же перекос в линии кажется чрезмерным. Даже классические Х2 можно взять за прекрасные 2.06.



Также имеет смысл рассмотреть «гол в первые 30 минут — нет» за 2.22. Логика простая: хозяевам некуда торопиться, стратегическое преимущество на их стороне. Французам придётся действовать активнее, но цена ошибки слишком высока. Потому первый тайм рискует получиться закрытым. А вот после перерыва должно пойти повеселее.

Прогноз и ставки на матч 3-го тура Лиги чемпионов «Порту» — «Марсель» 3 ноября 2020 года

«Порту» обыграл «Олимпиакос» неделю назад и получил стратегическое преимущество в борьбе за второе место, португальцам спешить некуда. А вот «Марселю» придётся лезть вперёд после двух поражений на старте. Цена ошибки огромная, раскрываться раньше времени соперники вряд ли рискнут. Первый тайм наверняка окажется закрытым.

Ставка №1: «Марсель» не проиграет за 2.06

Ставка №2: гол в первые 30 минут — нет за 2.22.