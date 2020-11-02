«Локомотив» — «Атлетико». Прогноз на матч Лиги чемпионов: что, опять достойное поражение?

3 ноября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико Мадрид». Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38 Успех «Локомотива» оценён букмекерами коэффициентом 11.25. Поставить на ничью предлагают за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» 03.11.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико Мадрид» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.28.

«Локомотив» — «Атлетико»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 3 ноября 2020 года

Лига чемпионов набирает обороты. Из-за коронавируса старт отложили, потому играть приходится практически без пауз. За исключением окон для национальных сборных, разумеется. Времени на восстановление просто нет: топ-клубы будут проводить как минимум по два матча в неделю, всё это на фоне травм и дисквалификаций.

«Шахтёр» — «Боруссия М». Прогноз: лучший клуб Восточной Европы посрамит букмекеров в ЛЧ «Реал» обыграли, с «Интером» выстояли. На очереди один из сильнейших клубов Германии.

Третий тур группового этапа Лиги чемпионов стартует во вторник, 3 ноября. Трёх следующих придётся подождать, они состоятся уже после ноябрьской паузы для сборных. В Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» будет выяснять отношения с «Атлетико», начало — в 20:55 мск.



Чем дальше осень, тем больше проблем у «железнодорожников». К началу ноября команда оказалась в полноценном кризисе. Назвать три поражения подряд как-то иначе можно, но это будет лукавством. Предъявлять претензии к Марко Николичу сложно. Глубина состава изначально казалась скромной, а после нескольких кадровых потерь пространства для манёвра не осталось.



По сути сейчас на скамейке находятся два-три футболиста, готовых к игре на взрослом уровне. Некем даже не то что усилить игру, а хотя бы просто оживить её, придать импульс. Замена двух-трёх ключевых исполнителей ведёт к резкому проседанию вне зависимости от соперника. В сильно упрощённом варианте это можно сформулировать так: нет Миранчука, Зе Луиша и Лисаковича — нет атаки.

«Порту» — «Марсель». Прогноз: Виллаш-Боаш накажет бывший клуб, Пайет разберётся с Пепе Французы потерпели два поражения и лишились права на ошибку.

Фёдор Смолов уже давно не показывает качественного футбола (что не мешает стабильно появляться в основном составе), Эдер умеет выстреливать в нужный момент, но требует слишком большого времени на перезарядку. Жемалетдинов упорно не может сделать заметный шаг вперёд. И так далее.



В общем, три поражения подряд. От «Ротора, «Баварии» и «Сочи». Все, естественно, достойные. Со счётом 1:2, шансами спастись и разговорами о невезении. Вот только очков за достойные поражения отчего-то не дают, а «Локомотив» вовсе не скромный середняк, чтобы довольствоваться подобной участью.



Кое-какой оптимизм внушает разве что выступление Николича на пресс-конференции. Главный тренер напрямую заявил, что не может понять того отношения футболистов к делу, которое он увидел в первом тайме против «Сочи». До перерыва «железнодорожники» действительно были ужасны — пропустили два мяча, а могли и больше.

«Хоффенхайм» — «Унион». Прогноз: Похьянпало и Фридрих не повторят ошибок «Црвены Звезды» Берлинцы идут на серии из четырёх матчей без поражений, а у «деревенских» много травм.

Признание проблемы — первый шаг на пути к выздоровлению. Вот только ресурсов для исцеления у Николича совсем немного. Центральная ось выкошена травмами: Баринов продолжает восстанавливаться, Магкеев повредил бедро и точно не сыграет с «Атлетико», Чорлуку заменили из-за травмы с «Баварией». Гжегож Крыховяк уже несколько месяцев выступает ниже привычного уровня.



Грустно. Понятно, что центр обороны с «Атлетико» будет экспериментальным. Виталий Лысцов вдоволь наошибался с «Сочи». Несколько скрасил послевкусие извинениями перед болельщиками и партнёрами, но это слабое утешение. Бросать его под мадридцев тренерский штаб вряд ли рискнёт.



А «матрасники» сейчас в порядке. По потерянным очкам лидируют в чемпионате Испании (14 в шести матчах). В Лиге чемпионов смотрятся хуже, но это нормально. 90 минут против мотивированной «Баварии» в Мюнхене — по умолчанию пытка для каждого, кроме разве что трёх-четырёх клубов во всём мире. По крайней мере на данный момент.

«Лидс» — «Лестер». Прогноз: голы, много голов! Варди забьёт, Бьельса и Родриго ответят У Варди и Бэмфорда за шесть туров на двоих 12 мячей.

А выглядеть бледно на фоне «Ред Булл Зальцбург» совсем нетрудно. Год назад с ним намучились «Ливерпуль» и «Наполи», а «Генк» получил 10:3 за 180 минут. Да и «железнодорожники» едва унесли ноги. Подопечные Диего Симеоне вырвали победу благодаря дублю Жоау Фелиша (3:2). Тренер австрийцев, к слову, после финального свистка тоже хвалил футболистов за достойное поражение.



В субботу АТМД без особых проблем разобрал на запчасти «Осасуну» (3:1). Луису Суаресу предоставили отдых, так что в Москву уругваец приедет отдохнувшим. Жоау Фелиш вновь оформил дубль. В центр обороны вернулся Хосе Хименес, что по умолчанию добавит надёжности. Рассчитывать на недонастрой соперника не стоит.



Симеоне в принципе не любят откладывать дела на потом. Да и ситуация не столь железная, чтобы пытаться обойтись малой кровью. Задача проста — шесть очков с москвичами, тогда путь в плей-офф Лиги чемпионов будет открыт. Статистика очных встреч намекает на серьёзные проблемы для хозяев. За 2,5 года соперники пересекались четыре раза.

Лига Европы — предел мечтаний. Букмекеры не верят в «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» Ожидаемый ноль очков во втором туре не добавил оптимизма.

Итог — четыре победы «матрасников» с общим счётом 12:1. Во всех случаях они забивали как минимум дважды. А «Локомотив» пропускает по два мяча уже четыре поединка подряд. Даже от «Ротора» с «Сочи». И выйдет с осиротевшей центральной осью. То есть спорить с линией букмекеров сложно.



ИТБ 2 гола «Атлетико» за 2.04 выглядит довольно надёжно. Если гости ограничатся двумя мячами, произойдёт возврат. Единственное — букмекеры слишком уж недооценивают атаку россиян. Судя по тому, что Смолов отбегал с «Сочи» 75 минут, он вполне может начать на скамейке. Пара Зе Луиш — Лисакович выглядит заметно интереснее.



В принципе, забивают подопечные Николича исправно — вот уже восемь поединков кряду. А оборона АТМД неидеальна — пропускали в трёх из четырёх предыдущих встреч. Возникает соблазн проверить «обе забьют» за 2.28 или даже Х2 + обе забьют за прекрасный коэффициент 2.48. Тут уж дело вкуса. Пара-тройка полумоментов у хозяев должна появиться.

Любимые грабли «Локомотива», подарок Промесу. Экспресс на матчи Лиги чемпионов 3 ноября 3-й тур Лиги чемпионов всё ближе. Играем коэффициент 2.60 в матчах вторника.

Вариант попроще — ИТБ 1 гола «Атлетико» во втором тайме за 1.87. Во-первых, в четырёх предыдущих очных встречах мадридцы непременно забивали после перерыва, а в трёх случаях делали это как минимум дважды. Во-вторых, скамейка у них гораздо глубже и интереснее.



То есть в первом тайме «Локомотив» на фоне эмоций и свежести вполне может навязать борьбу и заставить фаворита попотеть. Но после перерыва лидеры из-за плотного графика и высокой интенсивности подсядут, а гости получат дополнительный перевес. Ведь они имеют возможность выпустить игроков калибра Лемара, Корреа, Торрейры или Витоло. В Лиге чемпионов ведь разрешены пять замен.

Прогноз и ставки на матч 3-го тура Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» 3 ноября 2020 года

«Локомотив» потерпел три поражения подряд. Центральная ось выкошена травмами, а команда пропускает по два мяча на протяжении четырёх встреч. «Атлетико» тем временем лидирует в Примере по потерянным очкам, да ещё и предоставил накануне отдых Луису Суаресу. Возьмём индивидуальный верх гостей во втором тайме. До перерыва москвичи могут продержаться за счёт эмоций, но дальше силы покинут лидеров. А «скамейка» у АТМД гораздо мощнее.

Ставка: ИТБ 1 гола «Атлетико» во втором тайме за 1.87.