«Реал» — «Интер». Прогноз на матч: кто сделает шаг к Лиге Европы — Зидан или Конте?

3 ноября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Интер». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.98. Успех «Интера» оценён букмекерами коэффициентом 3.96. Поставить на ничью предлагают за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Интер» 03.11.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Реал» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.50.

«Реал» — «Интер»: прогноз и анализ матча 3-го тура Лиги чемпионов 3 ноября 2020 года

Лига чемпионов набирает обороты. Из-за коронавируса старт отложили, потому играть придётся практически без пауз. За исключением окон для национальных сборных, разумеется. Времени на восстановление просто нет: топ-клубы будут проводить как минимум по два матча в неделю, всё это на фоне травм и дисквалификаций.

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Третий тур группового этапа Лиги чемпионов стартует во вторник, 3 ноября. Трёх следующих придётся подождать, они состоятся уже после ноябрьской паузы для сборных. В Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано» «Реал» будет выяснять отношения с «Интером», начало — в 23:00 мск.



Ситуация двоякая. С одной стороны, это однозначно самая громкая вывеска вторника. С другой — речь о битве двух худших клубов группы В после двух туров. Так уж получается, что этот квартет пока выглядит наиболее интересным. Ситуация сильно запуталась: мадридцы набрали всего одно очко и замыкают таблицу, у «Интера» два балла.



«Боруссия М» опережает итальянцев по дополнительным показателям, а наверху моментом наслаждается гордый донецкий «Шахтёр». У него уже четыре очка. При этом изначальные фавориты группы проведут между собой спаренные встречи. Цена ошибки кажется крайне высокой.

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Винить можно только себя. Подопечным Зинедина Зидана ещё повезло. Абсолютно по делу уступили на своём поле «Шахтёру» (2:3): без Рамоса центр обороны просто пропал, «горняки» постоянно убегали один на один с Тибо Куртуа и могли забить даже больше. Да и с «Боруссией М» повезло (2:2).



Там играли гораздо увереннее и создали достаточно. Не хватало хладнокровия и точности в завершении. К 87-й минуте горели с разницей в два мяча, однако смогли проявить характер и зацепить ничью. Спасительный гол Каземиро забил на третьей компенсированной минуте. Теперь положение неприятное, но рабочее.



«Интер» продолжает страдать от жуткого невезения. Он стабильно превосходит оппонентов по количеству остроты и регулярно теряет очки. Реализация действительно барахлит, но основная проблема — оборона. «Нерадзурри» провели восемь поединков в сезоне, в пяти из них пропускали как минимум дважды. Жуть.

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В первом туре полностью превзошли «Боруссию», а в итоге едва вытащили ничью. Ромелу Лукаку спас партнёров на 90-й минуте (2:2). Неделю назад умудрились отпустить «Шахтёр» (0:0): снова создали огромное количество моментов, снова остались без победы. Дважды попали в перекладину, несколько раз смазали из убойных позиций.



Вишенкой на торте стали субботние 2:2 с «Пармой». 25-5 по ударам, 9-3 по попаданиям в створ, 15-2 по угловым, 69% владения мячом. И самое замечательное — при таком перевесе едва удалось вырвать ничью. На 92-й минуте отличился Иван Перишич, до этого полчаса безрезультатно висели на воротах «крестоносцев».



«Реал» постепенно добавляет. Лазарет пустеет: Рамос вернулся и забил победный гол в «класико», Эден Азар наконец-то дебютировал в сезоне. В субботу разнесли «Уэску» (4:1): бельгиец отличился, дубль оформил Бензема, ещё один мяч добавил Вальверде. Не напрягались, силы поберегли.

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Вроде бы с атакой у обеих команд порядок, да только ставки слишком велики. В случае поражения риск пролететь мимо плей-офф станет чрезмерным, что наверняка вынудит соперников действовать осмотрительнее. Состав у «Реала» крепче, плюс своё поле, плюс подвешенное состояние Ромелу Лукаку. Находящийся в великолепной форме бельгиец получил повреждение.



Потому линия выглядит логично. На наш взгляд, тут вполне может обойтись без града голов. Брать тотал меньше 2.5 гола за дивный коэффициент 2.63 не рискнём, линия позволяет подстраховаться и взять ТМ 3 мяча за 1.95. Для экспресса подойдёт ТМ 3.5 гола, на него дают нестыдные 1.60.



Альтернативные варианты — «гол в первые 25 минут — нет» за 2.09 и 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 2.17. После перерыва игра может раскочегариться, но дебют наверняка получится осторожным. Получить быстрый гол и предоставить фору сопернику никто не захочет, осечек и так допущено достаточно.

Прогноз и ставки на матч 3-го тура Лиги чемпионов «Реал» — «Интер» 3 ноября 2020 года

Букмекеры ждут большого количества голов, вот только не всё так очевидно. Соперники провалили старт группового этапа, в случае поражение угроза загреметь в Лигу Европы станет крайне серьёзной. Это должно добавить командам осторожности. Благо что у нерадзурри под вопросом Ромелу Лукаку, который находится в изумительной форме. Возьмём ТМ 3 мяча за 1.95.

Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.95.