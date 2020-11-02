Несколько матчей в топ-5 европейских лиг. А завтра — Лига чемпионов.

«Лидс» — «Лестер», «Вильярреал» — «Вальядолид» и другие матчи: что смотреть сегодня

Европейский футбол плавно перетёк в новый сезон, в НХЛ и НБА определились чемпионы, стартовали еврокубки. Мировой спорт развернулся во всём своём великолепии. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 2 ноября.

На что ставить в футболе 2 ноября

Вторая международная пауза завершилась, позади уже два тура группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. В пятницу возобновились национальные первенства. Топ-клубы подключились в выходные, но и на понедельник в топ-5 европейских лиг кое-что осталось.

«Лидс» — «Лестер». Прогноз: голы, много голов! Варди забьёт, Бьельса и Родриго ответят У Варди и Бэмфорда за шесть туров на двоих 12 мячей.

В итальянской Серии А подходит к концу шестой тур. Программа завершится в понедельник одним матчем. В Вероне местный одноимённый клуб на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» сразится с «Беневенто», начало матча — в 22:45 мск. Соперники находятся в середине турнирной таблицы.

В немецкой Бундеслиге расклад тот же: снова шестой тур, снова один поединок. В Зинсхайме местный «Хоффенхайм» на стадионе «Райн-Некар-Арена» будет выяснять отношения с «Унионом», начало — в 22:30 мск. Берлинцы потерпели всего одно поражение, а хозяевам с трудом даётся игра на два фронта.

В Ла Лиге подходит к концу восьмой тур, осталась одна встреча. В Вильярреале местный одноимённый клуб на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» сразится с «Вальядолидом», начало — в 23:00 мск. Старт сезона сложился для соперников прямо противоположным образом: гости замыкают таблицу, хозяева идут рядом с зоной Лиги чемпионов.

«Вильярреал» — «Вальядолид». Прогноз: Эмери, Алькасер и Коклен ворвутся в топ-4 Примеры «Вильярреал» наловчился набирать очки с середняками и аутсайдерами, а гости ни разу не выиграли.

Также сыграют два матча в АПЛ, здесь завершится седьмой тур. Центральная вывеска всего дня — «Лидс» — «Лестер». Самый бойкий новичок английской Премьер-лиги против команды Джейми Варди. Победитель поднимется в зону еврокубков.

По два матча состоятся в чемпионатах Португалии и Турции. Есть и крепкие вывески. «Брага» сыграет с «Фамаликаном» (21:45 мск), а «Боавишта» — с «Бенфикой» (00:00). «Антальяспор» померяется силами с «Фенербахче», а «Хатайспор» — с «Сивасспором» (оба — в 20:00).

Также продолжают играть в менее рейтинговых первенствах. Выбор широкий — от чемпионатов Армении, Бельгии и Болгарии до чемпионатов Израиля, Китая и Польши.

Матчи по хоккею для ставок 2 ноября

В КХЛ поживиться нечем. Команды наконец-то получили возможность выдохнуть, собраться с силами и зализать раны. Уже 5 ноября стартует первый этап Евротура, на который сборная России поедет молодёжным составом. Первенство возобновится 10 ноября.

До тех пор регулярно выходить на лёд будут только «Барыс», «Йокерит» и рижское «Динамо». Иностранным клубам нужно нагонять остальных и проводить перенесённые встречи, поскольку они уходили на карантин из-за коронавируса. Начнут уже завтра.

Любимые грабли «Локомотива», подарок Промесу. Экспресс на матчи Лиги чемпионов 3 ноября 3-й тур Лиги чемпионов всё ближе. Играем коэффициент 2.60 в матчах вторника.

А пока можно поставить на ВХЛ (три матча) и МХЛ (четыре матча). Ничего веселее в понедельник не будет.

На что ещё ставить 2 ноября

Тут всё тоже довольно скромно. Стартует теннисный турнир в Париже. В первый день на корт выйдет один россиянин — Карен Хачанов вечером сразится с испанцем Алехандро Давидовичем Фокиной.

Кое-какие варианты есть у любителей баскетбола. Во-первых, одна встреча в Единой лиге ВТБ. «Парма» сразится с «Химками», начало — 17:30 мск. Во-вторых, три матча в чемпионата Франции.