Ставки на 3-й тур Лиги чемпионов: последний шанс «Зенита», «Локо» и «Краснодар» обречены

3 и 4 ноября пройдет третий тур группового этапа Лиги чемпионов. Во вторник московский «Локомотив» примет мадридский «Атлетико», а днем позже сыграют два других наших клуба. «Зенит» дома сыграет с «Лацио», а «Краснодар» отправится в гости к «Севилье». Чего ждать от этих игр? Изучаем прогнозы букмекеров.

«Локомотив» поборется. Но останется без очков

Команде Марко Николича снова предстоит матч против гранда мирового футбола. С «Баварией» получилось явно выше ожидаемого, при благоприятном раскладе «железнодорожники» могли побороться и за очки, но не сложилось. Многие ждут повторения такой же достойной игры против «Атлетико», но есть ощущение, что это испытание для москвичей будет даже тяжелее.

Во-первых, у «матрасников» в пассиве есть 0:4 от «Баварии», поэтому терять очки им крайне нежелательно, если, конечно, команда Симеоне хочет быстро и беспроблемно обеспечить себе выход в плей-офф.

Во-вторых, «Бавария» вышла на поединок с «Локомотивом» явно в расслабленном состоянии, за что едва не поплатилась. Сомнительно ждать такое от команды Диего Симеоне.

В-третьих, «Атлетико» лучше играет в обороне. «Матрасники» явно не оставят нападению москвичей таких пустот, которые периодически зияли в обороне немецкого клуба.

Ну и сам «Локомотив» все больше и больше устает. На выходных в РПЛ команда Николича вновь проиграла – на этот раз «Сочи». Кажется, марафон Лиги чемпионов становится непосильной ношей. Хотя, конечно, поединок против топ-клуба должен дать прилив эмоций. Но хватит ли этого, чтобы набрать хотя бы очко? Букмекеры считают, что нет. В БК «Фонбет» поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 1.37. На победу «Локомотива» коэффициент 9.50, а на ничью можно сделать ставку за 4.50.

Матч года для «Зенита»

Для «Зенита» Лига чемпионов началась катастрофически – с двух поражений. Поэтому домашняя встреча против «Лацио» — последний шанс для команды Сергея Семака вернуться в борьбу за плей-офф. Вроде бы против итальянцев должны сыграть Артем Дзюба и Вендел. Сердар Азмун под большим вопросом, а Себастьяна Дриусси мы точно не увидим в среду на поле.

По зубам ли «Лацио» питерцам? В идеальном состоянии – да. Но сейчас об этом сложно даже думать. Серию неудач удалось прервать в матче с «Химками» в РПЛ, теперь же надо цепляться за свой шанс. Победа позволит болельщикам сине-бело-голубых снова начать мечтать о плей-офф, а о Лиге Европы можно будет не только мечтать, но и осязаемо думать. И букмекеры считают, что шансы у питерцев есть. Победы «Зенита» и «Лацио» аналитики оценили одинаковым коэффициентом 2.65, а на ничейный исход встречи можно поставить за 3.45. Что ж, пожелаем зенитовцам удачи!

«Краснодар» выдыхается

Эпидемия травм команды Мурада Мусаева достигла огромных размеров. В игре с «Ахматом» главный тренер «Краснодара» не мог рассчитывать на 12 игроков основного состава. Да, в Лиге чемпионов смогут сыграть Мартынович и Смольников, которые пропустили матч РПЛ из-за перебора карточек. Возможно, с карантина выйдут Кабелла и Марков, но после двух недель простоя говорить о какой-то игровой форме просто смешно. Если Мусаев сможет рассчитывать хотя бы на пару человек из своего списка травмированных – это будет огромная победа. Паузу на матчи сборные в Краснодаре ждут больше всех.

Ждать от матча с «Севильей» чего-то запредельного вряд ли приходится. Соперник очень хорош, это действующий победитель Лиги Европы, да еще на своем поле. Скорее всего, «Краснодар» будет держаться до последнего, как в матче с «Челси», пока не кончатся силы. В игре с британцами это произошло за 15 минут до конца встречи.

Из-за таких проблем шансы краснодарцев в БК «Фонбет» оценивают ниже других российских клубов. Победа «быков» идет за 12.50, в то время как на «Севилью» можно сделать ставку с коэффициентом всего 1.25. Ничья, которая в этой ситуации станет настоящим успехом, оценивается букмекерами коэффициентом 6.50.

А как считаете вы, сколько очков наберут российские клубы в 3-м туре Лиги чемпионов? Пишите в комментариях!