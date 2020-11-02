«СКА-Хабаровск» — «Рубин». Прогноз: Слуцкий, Зуев и Макаров выкинут Юрана из Кубка России

Казанцы добыли две победы в РПЛ подряд, а теперь постараются развить успех в Кубке.

4 ноября «СКА-Хабаровск» и «Рубин» сыграют в матче группового этапа Кубка России. Начало встречи — в 10:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Рубина» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех «СКА» оценён букмекерами коэффициентом 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «СКА-Хабаровск» — «Рубин» 4 ноября 2020

Букмекеры уверены, что матч Кубка России «СКА-Хабаровск» — «Рубин» 4 ноября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.10, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.50.

Анализ и прогноз матча Кубка России «СКА-Хабаровск» — «Рубин» (04.11.2020)

В среду будет не только третий тур Лиги чемпионов, но и один матч Кубка России. Тут с середины сентября в дело вступил целый ряд клубов Российской Премьер-Лиги. Формат в нынешнем сезоне необычный. Вместо привычной олимпийской системы до победного конца в Кубке России ввели групповой этап.

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Участники разбились на 10 групп, в каждой — по три клуба: по одному из ПФЛ и ФНЛ, а также один из РПЛ из числа тех, что не пробились в еврокубки. Соперники играли в один круг, победитель группы попал в 1/8 финала. На этой стадии присоединятся шесть команд РПЛ, попавших в еврокубки по итогам прошлого сезона.

Во второй половине октября сыграли подавляющее большинство встреч. Осталась одна, которую перенесли на две недели. 4 ноября в Хабаровске местный «СКА-Хабаровск» на стадионе имени Владимира Ленина сразится с «Рубином». Начало, разумеется, раннее — 10:00 мск.

Это битва за первое место в группе и выход в следующий раунд. «Черноморец» из Новороссийска проблемой не стал: казанцы обыграли представителя ПФЛ со счётом 4:2, хабаровчане — со счётом 3:1. Причём клубу РПЛ успех дался даже тяжелее, хотя там и состав оказался далёк от оптимального.

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Подопечные Леонида Слуцкого понемногу набирают обороты. Две победы в чемпионате России подряд, а без голов в предыдущий раз остались аж 20 сентября. Тогда уступили «Спартаку» (0:2), хотя смотрелись даже лучше. Вот только Александр Максименко тащил абсолютно всё.

Сейчас «Рубин» располагается всего в двух очках от четвёртой строчки в РПЛ. 1:3 с «Краснодаром», 2:1 с «Зенитом» и 3:1 с тульским «Арсеналом» — результативность в полном порядке. 8 ноября предстоит выезд в Химки, а дальше наступит ноябрьское окно для национальных сборных.

Разумеется, тренерский штаб проведёт определённую ротацию и побережёт нескольких лидеров, но не более того. Кадровых потерь немного: точно не сыграют Шатов с Игнатьевым, под вопросом Джордже Деспотович. То есть линия букмекеров выглядит вполне логично, шансы гостей выше.

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СКА переживает непростой период. Состав традиционно крепкий, а результаты так себе: увязли в середине турнирной таблицы ФНЛ, сменили главного тренера. Сергей Юран уже одержал первую победу на новом месте, однако в воскресенье на своём поле потерял очки со скромным «Иртышом» (1:1).

Важно учитывать, что предыдущий матч казанцы провели на сутки раньше. В то же время в обороне они не блещут, а на фоне ротации состава рискуют проявиться проблемы со взаимопониманием. Возьмём тотал меньше 1 гола в первом тайме за 1.85. Игра начнётся рано, «Рубину» наверняка потребуется время, чтобы разбегаться после перелёта и почувствовать мяч.

А клубу ФНЛ спешить некуда, ведь исполнители у оппонента сильнее. Так что основные события должны пойти уже после перерыва. Вариант посмелее — Х2 + тотал меньше 2.5 мяча за 2.04. Гости нормально относятся к Кубку России, так что игра должна пойти с их преимуществом.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «СКА-Хабаровск» — «Рубин» 4 ноября 2020 года

Состав у «Рубина» заметно интереснее, кадровых потерь немного — не будет Шатова и Игнатьева, под вопросом Деспотович. У СКА недавно сменился главный тренер, что должно добавить футболистам мотивации. Второй момент — раннее начало встречи. Казанцам наверняка потребуется время, чтобы разбегаться. Потому первый тайм рискует получиться довольно скучным.

Ставка: тотал меньше 1 гола в первом тайме за 1.85.