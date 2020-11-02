«Манчестер Сити» — «Олимпиакос». Прогноз: Вальбуэна и М'Вила пощады от Гвардиолы не будет!

3 ноября состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Олимпиакос». Начало — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Успех греческого клуба оценён в 14.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 7.40.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Олимпиакос» 3 ноября

Букмекеры считают, что матч группы C «Манчестер Сити» — «Олимпиакос» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Олимпиакос» (03.11.2020)

Клубный футбол близок к очередному перерыву, совсем скоро вернётся Лига наций УЕФА. Перед ноябрьской международной паузой европейские клубы успеют сыграть третий тур в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Для участников это отличная возможность исправить или укрепить своё положение.

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График прежний: откроют программу восемь поединков во вторник, а завершат ещё восемь в среду. Среди прочих 3 ноября в группе C Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» на «Этихаде» примет греческий «Олимпиакос», начало – в 23:00 мск. Имя фаворита вопросов не вызывает.



Пеп Гвардиола вместе со своей командой начинает понемногу выруливать с чёрной полосы. В предыдущих пяти играх он добыл четыре победы и скатал всего лишь одну ничью. В еврокубках англичане лидируют в группе, а в родной АПЛ находятся лишь в двух пунктах от еврокубковой зоны, имея игру в запасе. Не всё так плохо, как было пару игр назад.



Единственная осечка успешного отрезка пришлась на поединок шестого тура чемпионата Англии. «Горожане» гостили у «Вест Хэм Юнайтед» и сыграли вничью (1:1). Перевес был на стороне гостей: тут и 70% владения мячом, и 10 угловых. Но реализовать преимущество не сумели.

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Зато после «Манчестер Сити» встречался во Франции во втором туре Лиги чемпионов с «Марселем» и забрал три очка, не оставив тому абсолютно никаких шансов (3:0). А на прошлых выходных закрепил результат выездной победой над «Шеффилдом» в английской Премьер-лиге (1:0). В обоих случаях вопросов о победителе не возникло.



Впрочем, любопытно здесь другое. Дело в том, что после разгрома от «Лестера» (2:5) Гвардиола отладил оборону команды. В последних семи матчах во всех турнирах «горожане» пропустили всего три мяча. Грекам придётся сильно постараться, чтобы пробить Эдерсона.



Вообще, греческие клубы априори здорово играют дома при родных трибунах, но вот с выездами в Европу дела традиционно обстоят туго. «Олимпиакос» не исключение. Несомненно, ещё свежа в памяти победа над лондонским «Арсеналом» в 1/16 финала прошлого сезона Лиги Европы, однако в последнее время всё не так радужно.

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Красно-белые не могут отличиться уже в трёх гостевых еврокубковых матчах. Сперва поражение от английского «Вулверхэмптона» ещё в прошлом сезоне (0:1), затем нулевая ничья со скромнейшей кипрской «Омонией» (0:0). Причём в обоих случаях гости смотрелись даже интереснее своих соперников.



О матче второго тура группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов тоже забывать не стоит. «Олимпиакос» гостил у «Порту» и уступил со счётом 0:2. Тогда, к слову, греки тоже местами имели преимущество: больше времени владели мячом и подали больше угловых. Хотя там сказался быстро пропущенный гол.



Забить на «Этихаде» «Манчестер Сити» будет ещё тяжелее. За девять последних игр на своем поле во всех турнирах (не считая «пятёрки» от «Лестер Сити») английский клуб пропустил всего лишь три мяча. Так что вполне можно подумать над П1 всухую за коэффициент 2.20. Гвардиола по праву считается одним из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Олимпиакос» 3 ноября 2020 года

«Манчестер Сити» подправил игру в обороне после пяти пропущенных мячей от «Лестера», теперь он пропускает гораздо реже. У «Олимпиакоса» в последнее время с голами в гостях туговато, а привозить манкунианцы в последнее время стали заметно реже. П1 всухую за коэффициент заметно выше двойки смотрится симпатично.



Ставка: победа «Манчестер Сити» всухую за 2.20.