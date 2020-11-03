«Истанбул» — «МЮ». Прогноз: в АПЛ Сульшер ужасен, зато в Лиге чемпионов его не остановить!

4 ноября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Истанбул Башакшехир» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Истанбула» оценён букмекерами коэффициентом 8.30. Поставить на ничью предлагают за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Истанбул ББ» — «МЮ» 04.11.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Истанбул Башакшехир» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.71. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

«Истанбул» — «Ман Юнайтед»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 4 ноября 2020 года

Лига чемпионов набирает обороты. Из-за коронавируса старт отложили, потому играть придётся практически без пауз. За исключением окон для национальных сборных, разумеется. Времени на восстановление просто нет: топ-клубы будут проводить как минимум по два матча в неделю, всё это на фоне травм и дисквалификаций.

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Третий тур группового этапа Лиги чемпионов завершится в среду, 4 ноября. Трёх следующих придётся подождать, они состоятся уже после ноябрьской паузы для сборных. В Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» местный «Истанбул ББ» будет принимать «Манчестер Юнайтед», начало — в 20:55 мск.



Это битва единоличного лидера группы и аутсайдера. С жеребьёвкой туркам откровенно не повезло, из первой и третьей корзины могли бы выпасть соперники попроще. А так — два сухих поражения. В обоих случаях сопротивлялись по мере возможностей и сохранили лицо, но уступили всё же по делу.



С «РБ Лейпциг» интрига умерла к середине первого тайма. Немцы забили два мяча за 20 минут, после чего включили режим экономии энергии. Юлиан Нагельсманн на пресс-конференции в открытую критиковал своих подопечных, однако никаких проблем не возникло. Клуб из Стамбула пытался владеть мячом и придумывать что-то в атаке, получалось слабо (0:2).

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На прошлой неделе вышло повеселее. Ещё бы — в родных стенах турецкие клубы всегда вдвойне опаснее. Местами хозяева смотрелись даже интереснее самого «ПСЖ», однако в середине второго тайма потеряли Мойзе Кина. В концовке шустрый итальянец оформил дубль, так и доиграли (0:2).



Справедливости ради, у парижан не было нескольких исполнителей основной обоймы. В остальном подопечные Окана Бурука оправдывают изначальные ожидания: довольно обученная команда, которая эпизодами даже может забирать мяч и действовать первым номером. И всё же разница в классе заметна.



«Манчестер Юнайтед» тем временем штормит. Уле-Гуннар Сульшер всё так же увлекается американскими горками: за мощными отрезками с парой-тройкой ярких побед непременно последует провал. В воскресенье на своём поле уступили «Арсеналу» (0:1), который исторически побеждает на «Олд Траффорд» по большим праздникам.

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Сам футбол получился довольно скучным. Символично, что единственный мяч оказался забит с пенальти. Обидно другое — в атаке не получалось ровным счётом ничего, хотя центр обороны Тирни-Габриэл-Холдинг сложно назвать непроходимым. После гола у манкунианцев оставалось около 25 минут. Территорию они забрали, чем и ограничились. Моментов просто не было. Вообще.



Итог — худший старт в АПЛ за семь лет, семь очков в шести турах и 15-е место. Уже 7 ноября придётся нанести визит «Эвертону», но увлекаться ротацией нельзя. Группа попалась опасная, промежуточное лидерство не значит ровным счётом ничего. Нужно набирать шесть очков в спаренных встречах с турками, тогда дорога к плей-офф будет открыта.



Собственно, разница в уровне исполнителей внушительная. У «Истанбула» есть несколько известных имён (выступавшие в РПЛ Епуряну, Шкртел и Жулиано, а также Демба Ба и Насер Шадли), больше похвастать нечем. «МЮ» при всех своих проблемах заметно мощнее, хотя в Турции даже топ-клубы часто испытывают трудности.

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Состав у «дьяволов» близок к оптимальному. Не будет Эрика Бейи, Алекса Теллеса и Джесси Лингарда. Все остальные в строю. Голевого фейерверка от гостей не ждём, а вот трудовую победу с разницей в один-два мяча — вполне. На П2 в 1-2 гола дают крепкий коэффициент 2.05. Вариант попроще — Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.75.



Стамбульцы не готовы качественно созидать на уровне Лиги чемпионов, один мяч видится для них потолком. В то же время с обороной дела обстоят неплохо, так что много они вряд ли пропустят. Вырисовывается что-то вроде 2:0 или 2:1 в пользу англичан.

Прогноз и ставки на матч 3-го тура Лиги чемпионов «Истанбул» — «МЮ» 4 ноября 2020 года

У «МЮ» худший старт в АПЛ за семь лет, зато в Лиге чемпионов полнейший порядок. Две победы в двух турах — 2:1 в Париже, 5:0 с «РБ Лейпцигом». «Истанбул ББ» — организованная команда, но по уровню исполнителей она явно уступает. Много турки не пропустят, однако манкунианцы банально сильнее. Проблем с мотивацией после унылого футбола с «Арсеналом» не возникнет, надо исправляться. Ждём победы фаворита в 1-2 мяча.

Ставка: победа «МЮ» в один-два мяча за 2.05.