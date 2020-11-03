«Локомотив» — «Атлетико», «Реал» — «Интер» и другие матчи. На что ставить 3 ноября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 3 ноября.
На что ставить в футболе 3 ноября
Вновь вторник, вновь Лига чемпионов. И вновь миссия московского «Локомотива», кажется, невыполнима. В соперниках мадридский «Атлетико», который вряд ли будет так вальяжен, как «Бавария» неделей ранее. Начало в 20:55 мск, не пропустите.
Кроме того, интереснейший матч в Мадриде, где «Реал» примет «Интер». «Аталанта» Алексея Миранчука на своём поле сыграет против «Ливерпуля», а «Шахтёр» сыграет с мёнхенгладбахской «Боруссией». «Зальцбург» примет «Баварию», а «Ман Сити» — «Олимпиакос». «Порту» предстоит сражение с «Марселем», а датский «Мидтьюлланн» постарается набрать свои первые очки в турнире в игре против «Аякса».
Не забываем о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.
На что ставить в хоккее 3 ноября
КХЛ сегодня порадует болельщиков двумя матчами. «Барыс» примет рижское «Динамо», а «Сочи» сыграет с «Йокеритом». Кроме того, можно делать ставки на игры ВХЛ и матчи чемпионата Швейцарии.
На что ещё ставить 3 ноября
В теннисе набирает обороты «Мастерс» в Париже, правда, россиян мы сегодня на корте не увидим. На турнире в Экккентале Роман Сафиуллин сыграет с датчанином Микаэлем Торпегардом.
В баскебольном Еврокубке 4 матча, но российские клубы пока отдыхают. В женской волейбольной Суперлиге «Динамо-Ак Барс» примет «Динамо-Метар» из Челябинска.
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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