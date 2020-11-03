«Севилья» — «Краснодар». Прогноз: букмекеры, ау! Вы слишком рано списали Сафонова и Берга

4 ноября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» — «Краснодар». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Севильи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Успех «Краснодара» оценён букмекерами коэффициентом 15.0. Поставить на ничью предлагают за 6.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Севилья» — «Краснодар» 04.11.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Севилья» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.08.

«Севилья» — «Краснодар»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 4 ноября 2020 года

Лига чемпионов набирает обороты. Из-за коронавируса старт отложили, потому играть придётся практически без пауз. За исключением окон для национальных сборных, разумеется. Времени на восстановление просто нет: топ-клубы будут проводить как минимум по два матча в неделю, всё это на фоне травм и дисквалификаций.

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Третий тур группового этапа Лиги чемпионов завершится в среду, 4 ноября. Трёх следующих придётся подождать, они состоятся уже после ноябрьской паузы для сборных. В Севилье местный одноимённый клуб на стадионе «Рамос Санчес Писхуан» примет «Краснодар», начало — в 23:00 мск.



После двух туров ситуация в группе Е сложилась полностью в соответствии с ожиданиями. «Севилья» с «Челси» набрали по четыре очка и делят первое место в квартете, а «Краснодар» и «Ренн» имеют в активе по одному баллу. Конечно, на своём поле шансы испанцев заметно выше.



Соперники пересекались на групповом этапе Лиги Европы-2018/2019 и обменялись домашними победами. С тех пор много воды утекло. «Быки» впервые в истории добрались до группового этапа Лиги чемпионов, вот только премьера смазана эпидемией кадровых потерь. Играть практически некому.

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Придётся обойтись без Ари, Петрова, Классона, Стоцкого, Сорокина и Кабелла, под вопросом участие Вандерсона. В распоряжении тренерского штаба осталось 13-14 полевых футболистов, готовых к выступлению на высшем уровне. Это по умолчанию немного, а с учётом невероятно плотного графика — ниже допустимого.



Разумеется, на таком фоне результаты резко просели. Нет возможности не то чтобы усилить игру, а хотя бы просто освежить её. Прекрасной иллюстрацией стал матч против «Челси» недельной давности (0:4). Синие действовали в режиме экономии энергии и просто перекатывали мяч, а в середине второго тайма совершили три замены.



Вышли Маунт, Канте и Пулишич, то есть три полузащитника. Лэмпард освежил центр поля, уже спустя восемь минут вместо 1:0 счёт превратился в 3:0. Самое печальное, что критиковать Мурада Мусаева толком не за что. У него на замену вышли Шапи, Сабуа и Сперцян. Добавить к этому нечего.

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В выходные против «Ахмата» играли составом, который в обычных условиях трудно было бы назвать хотя бы полуторным. Расклад повторился: держались полтора тайма, дальше проиграли (0:2). Всё по делу — клуб из Грозного действительно смотрелся лучше. А «быки» не создали ровным счётом ничего. Один удар из пределов штрафной, да и тот на 79-й минуте.



Справедливости ради, «Севилья» сейчас не отличается стабильностью. В Лиге чемпионов она показывает замечательный футбол, а результат — всего один гол за 180 минут. Превзошли «Челси» на «Стэмфорд Бридж», наглухо сковав атаку англичан. Не забили (0:0).



И неделю назад с горем пополам дожали «Ренн» (1:0). Владели колоссальным преимуществом, наиграли на четыре-пять голов. На статистику больно смотреть: 23:2 по ударам, 66:34 по проценту владения мячом, 11:0 по угловым. С завершением снова не заладилось. Даже нельзя сказать, что вратарь французов творил чудеса. По большей части он брал то, что должен был.

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В Примере дела ещё хуже: семь очков в шести матчах, 16-е место в турнирной таблице. В четырёх предыдущих турах зацепили всего один балл, а обе победы получились на тоненького. Грубо говоря, подопечные Хулена Лопетеги в большинстве случаев играют хорошо, но страдают из-за плохого завершения.



С одной стороны, в какой-то момент их непременно прорвёт. С другой, линия букмекеров выглядит сомнительно. «Краснодар», конечно, аутсайдер, но давать на российский клуб коэффициент 15.0 — это перебор. Простой факт: в семи предыдущих матчах красно-белые забивали не больше одного мяча.



Пара центральных защитников Мартынович-Кайо не внушает особого доверия, но пройти мимо таких цифр сложно. Второй момент — скамейка у «быков» действительно осиротела, зато стартовый состав вполне боевой. Смольников — Мартынович — Кайо — Чернов в обороне, Газинский — Вильена — Уткин — Ольссон — Рамирес в средней линии. И Маркус Берг в атаке.

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Понятно, что созидание просядет и действовать придётся ярко выраженным вторым номером. Но жить можно. Думается, расклад будет примерно тот же, что с и «Челси». Россияне отдают территорию и рассчитывают на контратаки, «Севилья» владеет инициативой и постепенно увеличивает давление.



Во втором тайме на фоне усталости и замен преимущество андалусийцев наверняка станет подавляющим, а вот до перерыва варианты будут. От этого и оттолкнёмся. Х2 в первом тайме идёт за прекрасные 2.20, ИТМ 1 гола «Севильи» в первом тайме — за 1.90, а П2 с форой (+2) — за 1.67. Ставка для любителей искать большие коэффициенты — ничья в первом тайме и итоговая победа «Севильи». На этот вариант дают аж 4.05.



Линии на угловые и процент владения мячом на момент написания текста не было, но тут преимущество хозяев должно быть очевидным. П1 с форой по вкусу по угловым наверняка доедет. Долго владеть мячом «Краснодару» просто не дадут. А вот у Матвея Сафонова ожидается много работы.

Прогноз и ставки на матч 3-го тура Лиги чемпионов «Севилья» — «Краснодар» 4 ноября 2020 года

Разумеется, на своём поле шансы «Севильи» заметно выше, но котировки букмекеров попахивают настоящим неуважением. «Краснодар» остался без скамейки, зато основной состав получается вполне боевой. А главное — красно-белые при активном футболе и большом количестве моментов испытывают серьёзные проблемы в завершении. В семи предыдущих матчах они забили не больше одного гола. Думается, как минимум один тайм «быки» продержаться в состоянии.

Ставка: «Краснодар» не проиграет в первом тайме за 2.20.