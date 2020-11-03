«Барселона» — «Динамо» Киев. Прогноз: пионеротряд Луческу попал. С игры забьёт даже Месси!

4 ноября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо» Киев. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.11. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 33.0. Поставить на ничью предлагают за 13.25.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо К» 04.11.2020
Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо» Киев получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.56. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.65.
«Барселона» — «Динамо» Киев: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 4 ноября 2020 года
Лига чемпионов набирает обороты. Из-за коронавируса старт отложили, потому играть придётся практически без пауз. За исключением окон для национальных сборных, разумеется. Времени на восстановление просто нет: топ-клубы будут проводить как минимум по два матча в неделю, всё это на фоне травм и дисквалификаций.
Третий тур группового этапа Лиги чемпионов завершится в среду, 4 ноября. Трёх следующих придётся подождать, они состоятся уже после ноябрьской паузы для сборных. «Барселона» на легендарном стадионе «Камп Ноу» будет принимать киевское «Динамо», стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
Это, пожалуй, самая очевидная игра всего третьего тура с точки зрения исхода. Понятно, что «Барселона» переживает крайне непростой период на всех уровнях. Результаты в последнее время абсолютно не впечатляют. В шести предыдущих матчах удалось добыть всего две победы.
Во внутреннем первенстве вообще не выигрывали больше месяца. Хотя календарь был не самым смертельным — «Хетафе» (0:1), «Реал» (1:3), «Алавес» (1:1). Рассчитывать как минимум на четыре очка каталонцы могли. Вместо этого они располагаются на 12-м месте в турнирной таблице Примеры с восемью баллами. Действующий чемпион ушёл на восемь пунктов, хоть и при одной «лишней» игре. Многовато.
Ладно хоть в Лиге чемпионов полный порядок. Разнесли в родных стенах скромнейший «Ференцварош» (5:1), а неделю назад обыграли «Ювентус» (2:0). Где-то, конечно, повезло. У туринцев не было Криштиану Роналду, а Альваро Мората трижды забил из офсайда. И всё же выиграли сине-гранатовые по делу. Хозяева даже в створ не пробили, а ведь Жерар Пике не играл из-за дисквалификации.
В общем, даже при обычных раскладах шансы киевлян были бы скромными. А теперь они микроскопические, поскольку в дело вмешался коронавирус. И это чертовски обидно. Подопечные Мирчи Луческу крайне достойно выглядели в первом туре на фоне «Ювентуса» (0:2), особенно до перерыва. И неделю назад упустили победу над «Ференцварошем» (2:2), хотя смотрелись лучше.
Вспышка COVID-19 не оставила вариантов. Точно не будет Сидорчука, Тымчика, Костевича, Бущана, Миколенко, Караваева, Бэлуцэ, Шапаренко, Цитаишвили, Гармаша и Дуэлунна. То есть выходить придётся даже не вторым составом, а миксом резервистов и молодёжи. Достаточно сказать, что в Испанию полетели три вратаря, каждому из которых нет даже 20 лет.
Словом, фаворит получает прекрасную возможность отвести душу и поднять себе настроение. Лионель Месси уже три месяца не забивает с игры, Антуан Гризманн по-прежнему не может обрести уверенность. Ну и так далее. Даже на фоне ротации преимущество в уровне исполнительского мастерства окажется огромным.
Потому предпосылок для сенсации тут не видно, будем отталкиваться от хозяев. П1 с форой (-2.5) за 1.75 и ИТБ 3 гола «Барселоны» за 1.72 — варианты попроще. П1 с форой (-1.5) в первом тайме за 2.38 и ИТБ 3.5 гола «Барселоны» за 2.20 — посмелее. Фактически интрига сводится к одному — сумеют ли гости отличиться. Свои три мяча каталонцы наверняка оформят.
Прогноз и ставки на матч 3-го тура Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо» Киев 4 ноября 2020 года
Шесть игроков киевлян подхватили коронавирус, ещё трое выпали из-за травм и дисквалификаций. Вариантов не осталось, на поле выйдет молодёжь. В Испанию полетели три вратаря, каждому из которых нет даже 20 лет. Понятно, что при таких исходных данных дежурные три очка не станут для «Барселоны» проблемой.
Ставка: победа «Барселоны» в первом тайме с форой (-1.5) за 2.38.
- 3 ноября 2020
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