«РБ Лейпциг» — «ПСЖ». Прогноз: Ди Мария и Паредес подтолкнут Нагельсмана к Лиге Европы

4 ноября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «ПСЖ». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39. Успех «Лейпцига» оценён букмекерами коэффициентом 3.20. Поставить на ничью предлагают за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «ПСЖ» 04.11.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.44.

«РБ Лейпциг» — «ПСЖ»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 4 ноября 2020 года

Лига чемпионов набирает обороты. Из-за коронавируса старт отложили, потому играть придётся практически без пауз. За исключением окон для национальных сборных, разумеется. Времени на восстановление просто нет: топ-клубы будут проводить как минимум по два матча в неделю, всё это на фоне травм и дисквалификаций.

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Третий тур группового этапа Лиги чемпионов завершится в среду, 4 ноября. Трёх следующих придётся подождать, они состоятся уже после ноябрьской паузы для сборных. В немецком Лейпциге местный «РБ Лейпциг» на стадионе «Центральштадион» сразится с «ПСЖ», начало — в 23:00 мск.



Это одна из главных игр всего третьего тура, с точки зрения интриги и турнирной значимости больший интерес вызывает разве что битва «Реала» с «Интером». Дело в том, что конкуренция в группе Н серьёзная. Здесь есть три крепкие команды с серьёзными амбициями и явный аутсайдер, который в лучшем случае зацепится в одном-двух матчах.



Право на ошибку при таких раскладах, конечно, имеется, но только одно. И соперники его уже использовали, по очереди проиграв «Манчестер Юнайтед». Сделали они это по-разному, однако в обоих случаях результат оказался справедливым. Парижане капитулировали в родных стенах (1:2), сохраняя шансы до последних секунд.

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Давид де Хеа совершил несколько классных спасений, но это не отменяет бледной игры финалиста Лиги чемпионов. Неслучайно Томас Тухель на пресс-конференции назвал первый тайм худшим за всё время, что он работает в клубе. Даже единственный мяч забили в результате автогола.



А «РБ Лейпциг» просто получил на «Олд Траффорд» по шапке. Быстро пропустил, пытался действовать первым номером. Моменты создавал со скрипом, и всё же 0:1 к середине второго тайма оставляли шансы. А дальше на поле появился Маркус Рэшфорд. Хет-трик за 18 минут, пенальти от Антони Марсьяля — и унизительные 0:5.



Манкунианцы набрали шесть очков из шести возможных, а теперь дважды сыграют с «Истанбулом ББ». Подопечные Оле-Гуннара Сульшера не отличаются стабильностью, однако сейчас всё целиком и полностью в их руках. Две победы над турками откроют путь к плей-офф Лиги чемпионов.

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Потому спаренные встречи «РБ Лейпциг» и «ПСЖ» рискуют оказаться ключевыми. Если кто-то наберёт в них меньше двух очков, выйти из группы будет практически нереально. Пока исходные данные равны: по поражению от «МЮ» и по победе со счётом 2:0 над «Истанбулом ББ».



Немцам она далась гораздо легче — забили два мяча к середине первого тайма, дальше откровенно валяли дурака. Юлиан Нагельсманн даже критиковал футболистов на пресс-конференции. Парижане, напротив, возились долго. Открыли счёт только в середине второго тайма, всё решил дубль Мойзе Кина.



Состав у «ПСЖ», конечно, сильнее. Главный козырь РБЛ — своё поле. Кадровых потерь достаточно с обеих сторон: у хозяев не будет Клостерманна, Лаймера и Хартманна, под вопросом Хальстенберг, Мюкиле и Адамс. Гости обойдутся без Неймара, Мбаппе, Верратти, Дракслера и Берната, в подвешенном состоянии Икарди и Паредес.

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Многое будет зависеть от участия футболистов, которые находятся под вопросом. Потому лезть в исход до новостей об их статусе всё же не рискнём. Команда Тухеля на внутренней арене привычно штампует победу за победой, а вот «быки» после 0:5 в Англии проиграли «Боруссии» из Мёнхенгладбаха со счётом 0:1 и потеряли лидерство в Бундеслиге.



Букмекеры ждут града голов, хотя есть вопросы. Немцы после ухода Тимо Вернера забивать стали меньше, а у гостей не будет Неймара. Без бразильца созидание даётся с колоссальным трудом, по крайней мере на уровне Лиги чемпионов. Добавьте сюда высочайшую цену ошибки, ведь проигравший сделает большой шаг к Лиге Европы.



Потому возникает ощущение, что футбол получится осторожным. По крайней мере в дебюте. Дальше игра, может, и разойдётся, но с первых минут лезть вперёд и рисковать нарваться на встречную атаку смысла нет. «Гол в первые 22 минуты — нет» за 2.07 смотрится по меньшей мере любопытно.

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Альтернативные ставки — тотал меньше 1.5 гола в первом тайме за 1.72 и Х2 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.86. РБЛ в последнее время совсем не впечатляет, а парижане сэкономили силы в чемпионате Франции и должны быть посвежее. Их шансы чуть выше.

Прогноз и ставки на матч 3-го тура Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «ПСЖ» 4 ноября 2020 года

Кадровых потерь хватает у обеих сторон. Гости остались без Неймара, Верратти и Дракслера, что скажется на созидании. А «РБ Лейпциг» потерпел два поражения подряд с общим счётом 0:6 и лишился первого места в Бундеслиге. Цена ошибки высока: «МЮ» единолично лидирует в группе и проведёт спаренные встречи с «Истанбулом». Думается, на фоне проблем с составами и высокой значимости поединка дебют пройдёт осторожно.

Ставка: гол в первые 22 минуты — нет за 2.07.