«Зенит» — «Лацио». Прогноз: последний шанс Семака, Дзюбы и Ракицкого. На кону честь клуба

4 ноября состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов «Зенит» — «Лацио». Начало — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить фаворита. Поставить на победу российского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.85. Успех итальянцев оценён в 2.65. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.52.

Букмекерские коэффициенты на матч 3-го тура Лиги чемпионов «Зенит» — «Лацио» 4 ноября

Букмекеры считают, что матч группы F «Зенит» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Лиги чемпионов «Зенит» — «Лацио» Рим (04.11.2020)

Клубный футбол близок к очередному перерыву, совсем скоро вернётся Лига наций УЕФА. Перед ноябрьской международной паузой европейские клубы успеют сыграть третий тур в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Для участников это отличная возможность исправить или укрепить своё положение.

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График прежний: откроют программу восемь поединков во вторник, а завершат ещё восемь в среду. Всё внимание отечественных болельщиков приковано к выступлениям российских команд. Среди прочих 4 ноября в группе F Лиги чемпионов на «Газпром-Арене» санкт-петербургский «Зенит» примет «Лацио», начало – в 20:55 мск.



Команде Сергея Семака досталась не самая крепкая группа из всех возможных вариантов, однако ноль очков и последнее место после двух туров вызывают серьёзные вопросы. Домашнее поражение на последних минутах от скромного «Брюгге» (1:2) – явно не то, чем можно гордиться. И ведь за все 90 минут удался лишь один отрезок после первого пропущенного мяча.



В игре с дортмундской «Боруссией» петербуржцы вовсе нанесли только четыре удара и ни разу не попали в створ. Итоговое поражение со счётом 0:2 выглядит закономерно. Хотя стоит отметить, что петербуржцы держались до 78-й минуты, а затем привезли пенальти в свои ворота. Впрочем, по такой игре это казалось вопросом времени.

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В чемпионате России дела обстоят несколько лучше. В гостевом матче 13-го тура сине-бело-голубые обыграли подмосковные «Химки» (2:0), получилось прервать серию из трёх поражений во всех турнирах. Теперь они занимают второе место в таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на один балл.



«Зениту» кровь из носу необходимо набирать очки в двух ближайших турах Лиги чемпионов, желательно как минимум четыре. Спаренные поединки с римлянами становятся ключевыми, ведь у «Боруссии Д» уже три балла, а у «Брюгге» и «Лацио» по четыре. В противном случае прошлогодней участи не избежать.



В принципе, есть даже шансы одержать первую победу в ближайшей домашней игре. Дело в том, что «Лацио» до сих пор переживает волну коронавируса. Некоторые лидеры, конечно, успели вернуться и даже принесли пользу своей команде. К слову, на прошедших выходных нападающий Чиро Иммобиле поучаствовал в победе над «Торино» (4:3), забив гол.

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Также сыграли Лукас Лейва и Данило Катальди. На скамейке запасных остался основной голкипер Томас Стракоша, он тоже вернулся. Однако другие ключевые футболисты – Луис Альберто и Мануэль Лаццари – не смогут помочь в России. Не стоит ждать и защитника Сенада Лулича.



У Сергея Семака, конечно, тоже всё не так гладко, к Малкому добавились Дриусси и Азмун. Без этой троицы креативных игроков будет гораздо тяжелее. Однако на месте Дзюба, есть и Вендел с Кузяевым, побороться с полуосновным составом итальянцев они вполне могут. Ставка обе забьют за коэффициент 1.70 на таком фоне выглядит интересно.



У «Лацио» хорошая атака, но пропускает он часто, в каждом из семи предыдущих матчей. Всего за это время залетело в ворота итальянцев целых 14 мячей, многовато будет. Шансы отличиться петербуржцам точно представятся. Хватит ли этого для набора очков — большой вопрос, но без гола сине-бело-голубые не останутся.

Прогноз и ставки на матч 3-го тура Лиги чемпионов «Зенит» — «Лацио» 4 ноября 2020 года

«Лацио» ещё до конца не пережил волну коронавируса, хотя некоторые лидеры вернулись в строй. «Зениту» жизненно необходимо набирать очки в предстоящем поединке, и, на наш взгляд, ему такая возможность представится. Итальянцы много пропускают в последнее время, а потому есть все основания ожидать результативного матча. Ждать у моря погоды россияне больше не могут, лимит на ошибки они уже выбили.



Ставка: обе забьют за 1.70.