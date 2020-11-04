«Зенит» устанет позориться, Сафонов не спасёт. Экспресс на матчи Лиги чемпионов 4 ноября

4 ноября завершится третий тур группового этапа Лиги чемпионов. В 20:55 мск в Санкт-Петербурге начнётся матч «Зенит» — «Лацио», в 23:00 в Севилье стартует игра «Севилья» — «Краснодар». Букмекеры не видят фаворита в первой встрече, однако не сомневаются в победе испанского клуба.

Анализ и прогноз матча 3-го тура Лиги чемпионов «Зенит» — «Лацио» Рим (04.11.2020)

Рассуждать о выступлениях «Зенита» в двух стартовых турах совсем не хочется. Ограничимся фактами: кошмарное поражение от слабейшего соперника по группе «Брюгге» на своём поле (1:2) с одним удачным отрезком за 90 минут, а также безнадёжные 0:2 в Дортмунде. «Боруссия» играла в режиме экономии энергии и выглядела бледно, но этого хватило.

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Можно подбирать формулировки и лукавить, но по факту это полноценный провал. Сине-бело-голубые сильно просели на фоне плотного графика. В принципе, это ожидалось. Заметно укрепиться в трансферное окно не удалось, равноценных замен на подавляющем большинстве позиций нет.

Из-за травмы выбыл Сердар Азмун, затух Артём Дзюба — и созидание пропало. Забросы вперёд результата не дают, а в переходных фазах команда Сергея Семака действует слабо. По крайней мере на уровне Лиги чемпионов. Она просто не бежит. Ноль очков в двух турах — обидный, но вполне закономерный результат.

Битва с «Лацио» — последний шанс вмешаться в борьбу за евровесну. «Брюгге» успел накопить четыре очка, создав заметную фору. Вариантов нет — надо набирать как минимум три балла в спаренных встречах с итальянцами. Иначе даже третья строчка в квартете станет недостижимой. Для сохранения шансов на ЛЧ — четыре.

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Судьба дарит шанс, поскольку у римлян катастрофические проблемы с составом. В Бельгии они играли без 12 футболистов основной обоймы и ограничились ничьей (1:1). С тех пор ситуация немного выправилась. Вернулись Томас Стракоша, Луис Фелипе и Штефан Раду. А вот Иммобиле и Лукас не сыграют.

Кроме того, большой вопрос, в какой форме находятся футболисты после вынужденного простоя. В минувшее воскресенье с «Торино» им откровенно повезло вырвать победу (4:3): уступали 2:3 к 95-й минуте, в оставшееся время забили дважды. И это при том, что туринцы сейчас находятся на дне Серии А.

На своём поле шансы у «Зенита» однозначно будут. Проблемы две — не будет Азмуна и Дриусси. Ну и Малкома, естественно, но это не новость. Аргентинец — один из самых недооценённых исполнителей сине-бело-голубых, а без иранца в атаке будет туговато. В то же время римляне в обороне сейчас не блещут — пропускают на протяжении семи поединков.

«Севилья» — «Краснодар». Прогноз: букмекеры, ау! Вы слишком рано списали Сафонова и Берга В семи предыдущих матчах «Севилья» забивала не больше одного мяча.

Команде Семака больше нельзя ждать у моря погоды, ничья их не устроит. В то же время раскрываться раньше времени тренерский штаб точно не рискнёт. Вертикальный футбол у итальянцев отлажен здорово, убежать и разобраться на пространстве здесь есть кому. Быстрый гол соперника в столь сложной ситуации нужен в последнюю очередь.

Мы бы выбирали между «обе забьют» за 1.68 и голом хозяев во втором тайме за 1.79. Голы в обе стороны случались в шести из семи предыдущих встреч с участием бьянкочелести. До перерыва игра наверняка будет осторожной из-за высокой цены ошибки, а вот во втором тайме терять «Зениту» будет уже нечего. Римляне пропустили 14 мячей за семь предыдущих поединков. При активном футболе моменты должны появиться.

Анализ и прогноз матча 3-го тура Лиги чемпионов «Севилья» — «Краснодар» (04.11.2020)

«Быки» измучены травмами, в обойме осталось 12-13 полевых футболистов, которые готовы к игре на взрослом уровне. Показательный пример: во втором туре у «Челси» на замену вышли Маунт, Ковачич, Канте, Абрахам и Палмери, а у «Краснодара» — Шапи, Сперцян и Сабуа. Лэмпард освежил игру, англичане тут же довели дело до разгрома.

«Дженоа» — «Торино». Прогноз: без Эльдора Шомуродова Кришито, Пандев и Пьяца не сдюжат Туринцы уже четыре матча подряд забивают как минимум дважды, но остаются без побед.

«Севилья» показывает классный футбол в Лиге чемпионов, вот только с завершением кошмар. Превзошли «Челси» на «Стэмфорд Бридж» — не забили. Неделю назад возили в родных стенах «Ренн» (на статистику даже больно смотреть) — отличились лишь один раз. Хотя создали достаточно, чтобы делать счёт крупным. Ладно хоть три очка взяли.

Положение Мурада Мусаева не изменилось: вариантов по стартовому составу просто нет, потому что выбирать не из кого. А на скамейке будут молодые футболисты. Разумеется, они заметно уступают исполнителям вроде Сусо, Эн-Несири, Гуделя и Оливера Торреса.

Запас сил у «Краснодара» на исходе: приходится играть в невероятно плотном графике при минимальной ротации. Потому Мусаев почти наверняка снова отдаст территорию и сыграет вторым номером. «Севилья» отлично прессингует, подолгу владеть мячом она не позволит. Тем более в родных стенах.

Какие-то моменты российский клуб наверняка получит, однако в основном игра будет проходить у владений Матвея Сафонова. Лезть в тоталы и форы не рискнём, линия сильно прогружена. А вот П1 по угловым с форой (-1.5) в первом тайме за 1.68 смотрится отлично. Альтернатива — ИТБ 6.5 угловых «Севильи» за 1.73.

Экспресс на матчи 3-го тура Лиги чемпионов 4 ноября с общим коэффициентом 3.01.

Выбор №1: гол «Зенита» во втором тайме за 1.79.

Выбор №2: победа «Севильи» по угловым в первом тайме с форой (-1.5) за 1.68.

Общий коэффициент = 3.01.