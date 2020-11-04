«Бенфика» — «Рейнджерс». Прогноз: Джеррард, Вертонген и Вайгль приблизят выход в плей-офф

Соперники набрали по шесть очков в двух турах и могут позволить себе не рвать жилы.

5 ноября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Бенфика» — «Рейнджерс». Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Бенфики» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех «Рейнджерс» оценён букмекерами коэффициентом 4.50. Поставить на ничью предлагают за 3.72.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Бенфика» — «Рейнджерс» 5 ноября 2020

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Бенфика» — «Рейнджерс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз матча 3-го тура Лиги Европы «Бенфика» — «Рейнджерс» (05.11.2020)

Национальные чемпионаты набрали ход, третья международная пауза всё ближе. В третьей декаде октября наконец-то добрались до десерта — стартовали групповые этапы еврокубков. В обоих турнирах все матчи разбиты на два слота: ранние начинаются в 20:55 мск, поздние — в 23:00.

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Лиге чемпионов традиционно отдали вторник и среду, а Лиге Европы достался четверг. Подходим к экватору, нас ждёт третий тур. 5 ноября в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» местная «Бенфика» сразится с «Рейнджерс», начало — в 20:55 мск. Это битва единоличных лидеров группы D.



С жеребьёвкой соперникам повезло: достались скромный «Лех» из Польши, а также бельгийский «Стандард». Выход в плей-офф не должен стать проблемой. Добыли по две победы, набрали шесть очков. Аутсайдеры, соответственно, остались ни с чем и теперь проведут спаренные встречи.



Португальцы забивают много и со вкусом. В Польше едва не потеряли очки: дважды пришлось отыгрываться, интрига умерла только на 93-й минуте. Уругвайский нападающий Дарвин Нуньес оформил хет-трик, поляки ответить не смогли (4:2). Зато со «Стандардом» на своём поле проблем не возникло.

«Севилья» — «Краснодар». Прогноз: букмекеры, ау! Вы слишком рано списали Сафонова и Берга В семи предыдущих матчах «Севилья» забивала не больше одного мяча.

С первых минут владели подавляющим преимуществом и усиливали давление. До перерыва бельгийцы продержались, но не более того. Уже к середине второго тайма разница в счёте достигла двух мячей, а на 76-й минуте Пицци довёл дело до разгрома (3:0). Правда, в понедельник «орлы» умудрились проиграть на выезде «Боавиште» со счётом 0:3 и сползти на второе место в Примейре.



«Рейнджерс» не делают ничего лишнего. Забивают немного, зато с обороной порядок. 2:0 со «Стандардом», 1:0 с «Лехом». При этом в Льеже второй мяч забили на 92-й минуте. Любопытно, что за два поединка соперники в створ ворот подопечных Стивена Джеррарда так ни разу и не попали.



На внутренней арене дела тоже складываются замечательно. 11 побед и две ничьих в 13 матчах, чистое первое место в турнирной таблице. «Селтик» отстаёт аж на девять очков, пусть и при двух встречах в запасе. Остальные по старой шотландской традиции находятся ещё дальше.

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Состав у португальцев покрепче, плюс своё поле. Зато «Рейнджерс» провели предыдущий поединок на сутки раньше. Надо сказать, что ничья вполне устроит оба коллектива. Задел на выход в плей-офф сделан, смысла напрягаться и рисковать здоровьем на фоне плотного календаря нет.



Потому ждём довольно сдержанного футбола, при котором голов будет немного. Любители рисковать могут рассмотреть лобовую ничью за дивный коэффициент 3.72. Ставка попроще — 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.77. Что-то вроде 2:1 или 1:1 тут весьма вероятно.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Бенфика» — «Рейнджерс» 5 ноября 2020 года

Соперники набрали по шесть очков, у «Леха» и «Стандарта» нет ничего. Проблемы с выходом в плей-офф вряд ли возникнут, а лишний раз рисковать здоровьем лидеров при плотном графике опасно. Ждём довольно аккуратного футбола и ротации. Шансы хозяев смотрятся чуть выше. Вырисовывается 1Х через общий низ.

Ставка: «Бенфика» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.77.