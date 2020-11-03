«Челси» — «Ренн». Прогноз: непробиваемый Эдуард Менди подарит «Краснодару» надежду

Сенегальский вратарь не пропускает в «Челси» на протяжении пяти матчей. Казалось бы, причём здесь Кепа?

4 ноября состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов «Челси» — «Ренн». Начало — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Успех французского клуба оценён в 9.40. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.30.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Ренн» 4 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч группы E «Челси» — «Ренн» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Лиги чемпионов «Челси» — «Ренн» (04.11.2020)

Клубный футбол близок к очередному перерыву, совсем скоро вернётся Лига наций УЕФА. Перед ноябрьской международной паузой европейские клубы успеют сыграть третий тур в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Для участников это отличная возможность исправить (или укрепить) своё положение.

«Ференцварош» — «Ювентус». Прогноз: Ребров и Мак падут перед величием Криштиану Роналду Португалец оформил дубль в Серии А, а в Венгрии должен выйти с первых минут.

График прежний: откроют программу восемь поединков во вторник, а завершат ещё восемь в среду. Среди прочих 4 ноября в группе E Лиги чемпионов на «Стэмфорд Бридж» «Челси» примет «Ренн», начало игры – в 23:00 мск.



Лондонцы с трудом вкатывались в сезон, зато теперь с каждым матчем выглядят всё лучше и лучше. Они не проигрывают в основное время уже девять игр подряд во всех турнирах. Правда, из Кубка лиги Англии всё же вылетели, уступив в серии пенальти «Тоттенхэму».



Но в остальном порядок. После разгромной победы во втором туре Лиги чемпионов над «Краснодаром» (4:0) «аристократы» одержали разгромную победу над «Бёрнли» (3:0) в седьмом туре английской Премьер-лиги. В целом, в обоих случаях результат получился справедливым.

«Севилья» — «Краснодар». Прогноз: букмекеры, ау! Вы слишком рано списали Сафонова и Берга В семи предыдущих матчах «Севилья» забивала не больше одного мяча.

Теперь же в турнирной таблице АПЛ команда Фрэнка Лэмпарда идёт на седьмой строчке, набрав 12 баллов. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет четыре пункта. А в Лиге чемпионов лондонцы пока что лидируют с четырьмя баллами в активе. Движение в атаке и уровень взаимопонимания постепенно улучшаются.



Также отметим, что «Челси» заметно поправил игру в обороне. Лондонский клуб не пропускает уже четыре встречи кряду и имеет все шансы продлить «сухую» серию. Во многом ситуация изменилась после перехода Эдуарда Менди. За шесть матчей сенегальский голкипер пропустил всего лишь один гол.



Пробить своего бывшего игрока французскому «Ренну» будет очень непросто. Дело тут не только в бесспорной разнице в классе между командами и том, что французы будут играть в гостях. Хотя и это крайне важные факторы.

«Зенит» — «Лацио». Прогноз: последний шанс Семака, Дзюбы и Ракицкого. На кону честь клуба «Лацио» за семь последних игр пропустил 14 голов. Шансы будут.

В стане красно-чёрных серьёзные потери. Из-за травм выбыли молодой игрок атаки Эдуардо Камавинга и арендованный у «Ювентуса» защитник Даниэле Ругани. В последнее время оба футболиста часто выходили в стартовом составе, их вполне можно назвать ключевыми исполнителями.



В выездном матче с «Севильей»(0:1) «Ренн» нанёс всего лишь два удара по воротам. При должной реализации испанцы забили бы никак не меньше четырёх-пяти раз, создали они предостаточно.

На наш взгляд, в предстоящем поединке тоже стоит ожидать доминирования со стороны «Челси». Рискнем и проверим П1 всухую за коэффициент 2.28, вдали от дома шансов у французов маловато.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Ренн» 4 ноября 2020 года

«Челси» набирает обороты. В последнее время лондонская команда не пропускает, но много забивает. Даже при не самой яркой игре. Эдуард Менди в нужные моменты выручает, защита сразу заиграла стабильнее. Шансов у «Ренна» навязать борьбу практически нет, что только на руку «Краснодару». Битва за третье место в группе впереди.



Ставка: победа «Челси» всухую за 2.28.