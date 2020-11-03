ЦСКА – лидер, «Спартак» рядом, но букмекеры пока с «Зенитом». Ставки на итоги РПЛ

После 13-го тура РПЛ в турнирной таблице сменился лидер. ЦСКА победил «Ротор» и воспользовался осечкой «Спартака». Теперь у «армейцев» на одно очко больше. «Зенит» тоже догнал красно-белых, победив «Химки». Как отреагировали на эти изменения букмекеры? Изучаем прогнозы и коэффициенты.

ЦСКА приблизился, но «Зенит» пока держит лидерство

«Армейцы» выбрались на первое место и букмекеры повысили их шансы. Поставить на ЦСКА можно с коэффициентом 4.00. Еще неделю назад ставки на чемпионство команды Гончаренко принимались с коэффициентом 7.00.

При этом фаворит, по оценке аналитиков, «Зенит». Команда Сергея Семака прервала неудачную серию, победив «Химки», и догнала «Спартак». Коэффициент на победу питерцев в чемпионате не поменялся, поставить на очередное золото «Зенита» можно за 2.00.

Шансы «Спартака» неожиданно выросли, несмотря на то что команда Доменико Тедеско проиграла «Ростову». Поставить на победу красно-белых в чемпионате можно за 4.00, в то время как неделю назад вероятность такого исхода эксперты оценивали коэффициентом 5.00.

Что до остальных команд, то «Локомотив» и «Краснодар» все глубже увязают в пучине двухматчевого графика в неделю. И те, и другие проиграли. Команда Марко Николича после поражения от «Сочи» занимает 7-е место, на 7 очков отставая от лидера. Коэффициент на успех москвичей – 30.00. У «Краснодара» все еще хуже: подопечные Мурада Мусаева проиграли «Ахмату» и теперь идут на 10-й строчке. Отрыв от первого места – 10 очков, коэффициент на чудесное преображение и чемпионство – 50.00.

Отметим успехи «Динамо» под руководством нового тренера Сандро Шварца. Москвичи уже четвертые, правда, в их победу букмекеры совсем не верят. Поставить на то, что бело-голубые феерично проведут концовку сезона и станут чемпионами, можно за 100.00.

Что касается ставок на то, кто попадет в тройку призеров, то здесь букмекеры, кажется, определились. Поставить на то, что в топ-3 попадет «Зенит», можно с коэффициентом 1.03. На «Спартак» и ЦСКА можно сделать ставку за 1.15. А вот следующий клуб – «Локомотив» — оценивается уже коэффициентом 5.00.

Внизу таблицы все спокойно

Все аутсайдеры в 13-м туре РПЛ синхронно проиграли, поэтому котировки букмекеров не изменились. «Фавориты» на прямой вылет – «Ротор» и «Уфа». На то, что любой из этих клубов покинет элиту, можно за 1.50. Шансы «Химок» остаться в РПЛ чуть выше – их оценили коэффициентом 2.40. За 4.00 можно сделать ставку на то, что в ФНЛ напрямую отправятся «Арсенал» или «Тамбов», а за 5.00 – на «Урал».

Нобоа удерживает лидерство, но он не станет лучшим бомбардиром

Сочинец Кристиан Нобоа не играет из-за травмы, но его 7 голов – по-прежнему лучший показатель в лиге. Группа преследователей огромная и, по оценке аналитиков, именно в ней есть будущий лучший бомбардир.

Главные фавориты – Сердар Азмун и Артем Дзюба, на любого из них можно поставить с коэффициентом 4.00. Шансы спартаковцев Джордана Ларссона и Эсекьеля Понсе эксперты оценили коэффициентом 6.00. На балканцев Николу Влашича и Джордже Деспотовича коэффициент 10.00. С такой же котировкой принимают ставки на Маркуса Берга из «Краснодара», но у шведа, в отличие от остальных, не 6, а 5 мячей на счету. Впрочем, у Александра Соболева пока всего 3 гола, а коэффициент тоже 10.00.

А вот в то, что Нобоа удержит свое лидерство до конца сезона, букмекеры не слишком верят. Коэффициент на победу сочинского эквадорца — 15.00.