ПАОК — ПСВ. Прогноз: Марио Гётце покажет класс жертве «Краснодара», Ингасон не поможет

5 ноября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы ПАОК — «ПСВ Эйндховен». Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу ПАОК в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех ПСВ оценён букмекерами коэффициентом 3.54. Поставить на ничью предлагают за 3.70.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы ПАОК — «ПСВ Эйндховен» 5 ноября 2020

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы ПАОК — «ПСВ Эйндховен» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

Анализ и прогноз матча 3-го тура Лиги Европы ПАОК — «ПСВ Эйндховен» (05.11.2020)

Национальные чемпионаты набрали ход, третья международная пауза всё ближе. В третьей декаде октября наконец-то добрались до десерта — стартовали групповые этапы еврокубков. В обоих турнирах все матчи разбиты на два слота: ранние начинаются в 20:55 мск, поздние — в 23:00.

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Лиге чемпионов традиционно отдали вторник и среду, а Лиге Европы достался четверг. Подходим к экватору, нас ждёт третий тур. 5 ноября в Салониках на стадионе «Тумба» местный ПАОК сразится с «ПСВ Эйндховен», начало — в 20:55 мск. Это группа Е, где также выступают «Гранада» и «Омония».



ПАОК пролетел мимо Лиги чемпионов стараниями «Краснодара», да и в Лиге Европы стартовал не лучшим образом. В двух турах добыты два очка. Сперва не смогли дожать в родных стенах скромную «Омонию» (1:1), хотя имели внушительное преимущество. Затем на выезде отстояли нулевую ничью с «Гранадой».



В чемпионате Греции стартовали довольно средненько, в результате чего недавно сменили тренера. Место Абела Феррейры занял Пабло Гарсия. Уругваец долгое время выступал за ПАОК, а тренерскую карьеру начал именно в системе клуба. В воскресенье провёл первый матч на новой должности.

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В гостях с большим трудом дожали скромный «Панетоликос» (3:1). Победный мяч забили на 88-й минуте, ещё один — на 95-й. Сложно сказать, как тренерская чехарда повлияет на команду. Результаты в начале сезона были откровенно средненькие, но и провальными их назвать тоже нельзя.



ПСВ тем временем набрал три очка и занимает вторую строчку в квартете. На своём поле при равном футболе проиграл «Гранаде» (1:2), в гостях дожал «Омонию» (2:1). Пропустил первым, дальше полностью владел инициативой, давил. И всё же забил на 92-й минуте, чем сильно улучшил своё положение.



Букмекеры считают ПАОК фаворитом. Скорее всего, из-за фактора своего поля. Греческие клубы ведь традиционно редко проигрывают в родных стенах. В то же время возникает соблазн сыграть против линии, так как клуб из Эйндховена сейчас хорош. Входит в лидирующую группу чемпионата Нидерландов, много забивает.

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Предыдущий матч тоже провёл в воскресенье, без вариантов разбив «Ден Хааг» (4:0). Немецкий тренер Роджер Шмидт ставит смелый футбол с прессингом и контролем мяча, так что защитникам чёрно-белых скучать не придётся. ПСВ сыграл в нынешнем сезон 11 официальных встреч, забил в каждой.



В восьми случаях делал это как минимум дважды. Оборона у ПАОКа не блещет, так что самый очевидный вариант — ИТБ 1 гола ПСВ за 1.99. Голландцы могут проиграть, но без гола вряд ли уйдут. Гётце и Захави своё дело знают.

Прогноз и ставки на матч 3-го тура Лиги Европы ПАОК — ПСВ 5 ноября 2020 года

ПАОК пролетел мимо Лиги чемпионов и остался без побед в двух стартовых турах Лиги Европы, после чего сменил тренера. Ждать какой-то стабильности от греков в такой ситуации сложно. А вот ПСВ показывает бодрый и агрессивный футбол. Голландцы забили в каждом из 11 официальных матчей сезона, а в восьми случаях делали это как минимум дважды. При этом ИТБ 1 гола ПСВ идёт за 1.99. Ну не проходить же мимо?

Ставка: ИТБ 1 гола ПСВ за 1.99.