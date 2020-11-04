Последний шанс для Семака и компании и очередной урок для краснодарцев.

«Зенит» — «Лацио», «Севилья» — «Краснодар» и другие матчи. На что ставить 4 ноября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 4 ноября.

На что ставить в футболе 4 ноября

Третий тур Лиги чемпионов продолжается, и сегодня пройдут два матча с участием российских клубов. «Зениту» предстоит момент истины: нужно обыгрывать «Лацио», иначе мечты о плей-офф останутся мечтами. «Краснодар» же едет в гости к «Севилье» в первую очередь получать опыт, но если будет шанс взять очки, конечно, не откажется.

Кроме того, киевское «Динамо» гостит у «Барселоны», «МЮ» отправляется в Стамбул к «Башакшехиру», «Брюгге» вслед за «Лацио» постарается остановить дортмундскую «Боруссию». «РБ Лейпциг» сыграет с «ПСЖ», это повторение полуфинала прошлой Лиги чемпионов, «Ференцварош» примет «Ювентус», а «Челси» — «Ренн».



Не забываем о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 4 ноября

В КХЛ сегодня матчей нет, лига на паузе, ведь завтра стартует первый этап Евротура – Кубок Карьяла.

На что ещё ставить 4 ноября

На теннисном «Мастерсе» в Париже Андрей Рублев сыграет с Раду Алботом из Молдавии. Кроме того, Даниил Медведев сразится с южноафриканцем Кевином Андерсоном. На турнире в Эккентела Евгений Донской сыграет с немецким теннисистом Максом-Хансом Ребергом.

В баскебольном Еврокубке казанский «Уникс» дома сыграет с итальянской «Венецией», а краснодарский «Локомотив» отправится в гости к бельгийскому «Антверпену».

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!