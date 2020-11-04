«Арсенал» — «Мольде». Прогноз: с «МЮ» Артета разобрался, теперь очередь норвежцев

5 ноября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Арсенал» — «Мольде». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех «Мольде» оценён букмекерами коэффициентом 11.25. Поставить на ничью предлагают за 6.60.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Арсенал» — «Мольде» 5 ноября 2020

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Арсенал» — «Мольде» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз матча 3-го тура Лиги Европы «Арсенал» — «Мольде» (05.11.2020)

Национальные чемпионаты набрали ход, третья международная пауза всё ближе. В третьей декаде октября наконец-то добрались до десерта — стартовали групповые этапы еврокубков. В обоих турнирах все матчи разбиты на два слота: ранние начинаются в 20:55 мск, поздние — в 23:00.

«Зенит» — «Лацио». Прогноз: последний шанс Семака, Дзюбы и Ракицкого. На кону честь клуба «Лацио» за семь последних игр пропустил 14 голов. Шансы будут.

Лиге чемпионов традиционно отдали вторник и среду, а Лиге Европы достался четверг. Подходим к экватору, нас ждёт третий тур. 5 ноября в Лондоне «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» сразится с «Мольде», начало — в 23:00 мск. Это битва единоличных лидеров группы В.



Соперники добыли по две победы, сделав весомые заявки на попадание в плей-офф. Норвежцы оба раза выиграли с разницей в один мяч, хотя нельзя сказать, что это было несправедливо. Сперва дожали в Ирландии «Дандолк» (2:1): хозяева забили благодаря единственному попаданию в створ, но после перерыва пропустили дважды.



А в минувший четверг «Мольде» в родных стенах разобрался с «Рапидом» (1:0). Владел заметным преимуществом (20-7 по ударам, 7-2 по попаданиям в створ, 7-1 по угловым), в середине второго тайма всё же отличился. Австрийцы за оставшееся время имели пару подходов, но и только.

«Барселона» — «Динамо» Киев. Прогноз: пионеротряд Луческу попал. С игры забьёт даже Месси! Киевляне остались без основного состава из-за вспышки коронавируса.

Следующее испытание будет куда более серьёзным. «Канониры» играют в Лиге Европы экспериментальным составом (колеблется от полуторного до второго), что никак не мешает добиваться успеха. В Вене, пожалуй повезло. Один Бернд Лено там начудил как минимум на три гола. Однако «Рапид» свои шансы не использовал и уступил.



А вот с «Дандолком» справились без лишних нервов. Ирландцы продержались 40 минут, после чего пропустили три мяча подряд: два до перерыва, один — сразу после. Оставшееся время превратилось в тренировку. На последнем рубеже дебютировал исландец Рунар Рунарссон, игровую практику получили резервисты.



В воскресенье лондонцы задушили на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» (1:0). Игра получилась скучной, моментов практически не было. Зато результат отличный. Он позволил вернуться в верхнюю половину турнирной таблицы АПЛ, отставание от третьей строчки составляет всего два очка.

«РБ Лейпциг» — «ПСЖ». Прогноз: Ди Мария и Паредес подтолкнут Нагельсмана к Лиге Европы Парижане остались без Неймара, но проигрывать ни в коем случае нельзя.

Уже 8 августа предстоит играть с «Астон Виллой», которая на старте сезона преподнесла парочку сенсаций. Понятно, что Микель Артета снова использует широкую ротацию. В Лиге Европы всё и так хорошо, выход в плей-офф проблемой не станет. А вот дать лидерам отдохнуть перед чемпионатом Англии не помешает.



Даже резервный состав «Арсенала» выглядит мощнее, плюс фактор своего поля. Трудно поверить, что хозяева останутся с пустыми руками. В то же время норвежцы показывают довольно бодрый футбол и исправно забивают. Рассчитывать как минимум на один мяч гости имеют основания.



Вырисовывается 1Х + обе забьют за отличный коэффициент 2.04. Если не хотите рисковать, рассмотрите голы в обе стороны без дополнительных условий за 1.86. Брать П1 + обе забьют не станем, хотя коэффициент 2.68 выглядит соблазнительно. Нехватка мотивации может привести к тому, что «Мольде» зацепится за очки.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Арсенал» — «Мольде» 5 ноября 2020 года

Соперники одержали две победы в Лиге Европы и чувствуют себя крайне комфортно. Можно смело играть в атаку и не перестраховываться. Артета непременно проведёт ротацию, поскольку в воскресенье биться с «Астон Виллой» в АПЛ. Даже экспериментальный состав «Арсенала» выглядит мощнее, но на свой гол гости наверняка наиграют. Они показывают симпатичный футбол и много забивают.

Ставка: «Арсенал» не проиграет + обе забьют за 2.04.