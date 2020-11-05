«Сочи» — «Уфа». Прогноз: Беленов, держись! Антон Заболотный уже рядом

6 ноября «Сочи» и «Уфа» сыграют в матче 14-го тура РПЛ. Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Сочи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех «Уфы» оценён букмекерами коэффициентом 6.35. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.62.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Сочи» — «Уфа» 6 ноября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Сочи» — «Уфа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03. Поставить на «обе забьют» можно за 2.60.

Анализ и прогноз матча 14-го тура РПЛ «Сочи» — «Уфа» (06.11.2020)

Три тура Лиги чемпионов позади, впереди ноябрьская международная пауза. До неё осталось провести лишь по одному туру в национальных первенствах. Дальше часть футболистов разбредётся по национальным сборным, а остальные получат возможность перевести дух и зализать раны.

Россия — Финляндия. Прогноз: Ларионов с Аскаровым ответят на истерики финских журналистов Сборная России привезёт в Хельсинки самый молодой состав за всю историю Евротура.

Уже в пятницу в основных европейских чемпионатах пройдёт по одному-два матча. Российская Премьер-Лига исключением не станет. Программа 14-го тура РПЛ откроется 6 ноября в Сочи, где местный одноимённый клуб на стадионе «Фишт» сразится с «Уфой». Начало матча запланировано на 19:00 мск.



Хозяева получают замечательную возможность уйти на перерыв в топ-5 турнирной таблицы. Первую часть сезона они проводят здорово. Разумеется, травма Кристиана Нобоа сказалась: отличное исполнение стандартных положений и умные передачи сильно помогали в созидании.



Впрочем, за двумя поражениями от сильных соперников (по 1:3 с «Зенитом» и «Динамо») последовала трудовая победа над «Локомотивом» (2:1). Подопечные Марко Николича после Лиги чемпионов выглядели очень тяжело. Первый тайм они натурально провалили. Пропустили два мяча, а могли бы и больше.

ЦСКА – лидер, «Спартак» рядом, но букмекеры пока с «Зенитом». Ставки на итоги РПЛ Букмекеры пока не реагируют на перемены в таблице.

После перерыва добавили, но спастись не смогли. Пожалуй, результат по делу. «Сочи» действительно создал больше остроты, хотя мячом после перерыва практически не владел. Сейчас южане располагаются на шестой позиции в турнирной таблице с 22 очками, отставая от идущего четвёртым «Динамо» всего на один пункт.



Впереди игра с худшим клубом чемпионата России, да ещё и на своём поле. «Уфа» опустилась на последнее место, пропустив даже схвативший несколько технических поражений «Ротор». Как и ожидалось, смена тренера быстрых результатов не дала. Пожалуй, иначе и быть не могло. Причина банальна — играть практически некому.



Состав по-прежнему крайне скромный. Руководство клуба зимой обещает усиление, вот только до той поры ситуация рискует превратиться из плохой в кошмарную. После назначения Рашида Рахимова сыграны три матча. Результат — три поражения с общим счётом 2:6. Во всех случаях — справедливые.

«Бенфика» — «Рейнджерс». Прогноз: Джеррард, Вертонген и Вайгль приблизят выход в плей-офф Соперники набрали по шесть очков в двух турах и могут позволить себе не рвать жилы.

0:1 с «Локомотивом», 1:3 с «Ахматом» и 1:2 с «Уралом». Огромное количество индивидуальных ошибок трудно считать обычным невезением, ведь происходят они в каждой игре. Разумеется, на таком фоне «Сочи» даже без Нобоа считается у букмекеров явным фаворитом. Спорить с линией сложно.



Даже в предыдущие годы «Уфа» неудачно играла в Сочи. За три поединка забила лишь раз, зацепив одно очко. 1:2, 0:2 и 0:0. Удивительно другое — букмекеры абсолютно не ждут голов, хотя «Сочи» стабильно пробивает планку тотала. Собственно, в шести предыдущих поединках с участием южан голы забивались в обе стороны, что по меркам РПЛ большая редкость.



А в пяти случаях планка тотала пробивалась. Единственное исключение — 1:1 с «Краснодаром», когда было много заслуженных жалоб на газон «Фишта». Да и клуб из Башкортостана забил в двух последних матчах. Брать ли «обе забьют» за 2.60 — дело вкуса, всё же риск имеется. А вот тотал больше 2 гола за 1.97 смотрится прекрасно.

ПАОК — ПСВ. Прогноз: Марио Гётце покажет класс жертве «Краснодара», Ингасон не поможет ПСВ провёл 11 официальных матчей в сезоне, забил в каждом.

Если одна из команд выиграет со счётом 2:0, произойдёт возврат. Заболотный раззабивался, Жоаозиньо с Бурмистровым в порядке, оборона у «Уфы» кошмарная. Пару-тройку мячей мы тут наверняка увидим.

Прогноз и ставки на матч 14-го тура чемпионата России «Сочи» — «Уфа» 6 ноября 2020 года

«Уфа» после смены тренера потерпела три поражения подряд и сползла на последнее место в турнирной таблице, а «Сочи» бьётся за еврокубки. На своём поле шансы южан действительно заметно выше. В шести предыдущих матчах с участием подопечных Владимира Федотова голы забивались в обе стороны, а букмекеры дают на ТБ 2 мяча почти двойку. Надо брать. Защита у «Уфы» сейчас кошмарная, зато в последних турах аутсайдер начал забивать.



Ставка: тотал больше 2 гола за 1.97.