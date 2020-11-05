«Вердер» — «Кёльн». Прогноз: самая невезучая команда Германии прервёт чёрную серию

6 ноября состоится матч 7-го тура чемпионата Германии «Вердер» — «Кёльн». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Вердера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех «Кёльна» оценён букмекерами коэффициентом 3.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.75.
Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Вердер» — «Кёльн» 6 ноября 2020 года
Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Вердер» — «Кёльн» 6 ноября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29.
Анализ и прогноз матча 7-го тура чемпионата Германии «Вердер» — «Кёльн» (06.11.2020)
Три тура Лиги чемпионов позади, впереди ноябрьская международная пауза. До неё осталось провести лишь по одному туру в национальных первенствах. Дальше часть футболистов разбредётся по национальным сборным, а остальные получат возможность перевести дух и зализать раны.
Уже в пятницу в основных европейских чемпионатах пройдут по одному-два матча. В немецкой Бундеслиге пришло время седьмого тура, который стартует 6 ноября в Бремене. Местный «Вердер» на стадионе «Везерштадион» сразится с «Кёльном», начало запланировано на 22:30 мск.
В последнее время «козлы» закрепились в статусе крепкого середняка чемпионата Германии, а бременцы обитали внизу турнирной таблицы и едва не вылетели из элитного дивизиона. В нынешнем сезоне всё получается с точностью до наоборот: хозяева уверенно идут в серединке, гости находятся в зоне стыков.
Впрочем, тут нужно отметить несколько факторов. Первый — «Вердеру» чертовски повезло с календарём. Первый гранд попадётся только после ноябрьской международной паузы. А пока — «Герта», «Шальке», «Арминия», «Фрайбург», «Хоффенхайм» и «Айнтрахт». Это самое лёгкое расписание во всём турнире.
С созиданием по-прежнему трудности, как и год назад. Лишь в одном поединке из шести удалось забить больше одного мяча. По меркам Бундеслиги это крайне скромный показатель, да ещё и с учётом оппозиции. Оторвались на «Шальке» (3:1), который находится в глубочайшем кризисе.
Зато в обороне порядок. В первом туре получили по шапке от «Герты» в родных стенах (1:4), после чего прибавили в надёжности. Новичка элитного дивизиона «Арминию» удалось засушить (1:0), ото всех остальных пропустили строго по одному голу. Отсюда взялись девять очков и девятое место.
С «Кёльном» всё ещё проще. Календарь довольно неприятный — «Боруссия М» и «Бавария», плюс колючий «Хоффенхайм». И самое главное: продвинутая статистика утверждает, что это с большим отрывом самая невезучая команда стартовых туров чемпионата Германии, которая должна была набрать восемь-девять очков.
Набрала всего два. В обороне ситуация более-менее та же, что и год назад. А вот с завершением катастрофические проблемы. Моменты есть, однако мяч упорно не идёт в ворота. В какой-то момент невезение должно закончиться, благо что ближайший соперник по уровню исполнителей никак не лучше.
Потому попробуем сыграть против линии. Мы бы выбирали между Х2 за 1.67 и П2 с нулевой форой за 2.32. В последних турах «козлы» смотрелись гораздо целостнее, чем прежде. За очки они наверняка зацепятся.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Вердер» — «Кёльн» 6 ноября 2020 года
«Вердер» идёт в середине турнирной таблицы, но здесь нужно учитывать календарь, который был самым лёгким во всей Бундеслиге. «Кёльн» набрал всего два очка, хотя показывает вполне неплохой футбол. Уровень исполнителей у «козлов» не хуже даже на фоне кадровых потерь, а невезение в какой-то момент должно прерваться. Возьмём Х2 за 1.67.
Ставка: «Кёльн» не проиграет за 1.67.
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