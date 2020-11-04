«Лудогорец» — «Тоттенхэм». Прогноз: Моуринью и Бэйл поставят на место старых знакомых ЦСКА

5 ноября состоится матч 3-го тура Лиги Европы «Лудогорец» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение гостям: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех болгарского клуба оценён в 8.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.50.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Лудогорец» — «Тоттенхэм» 5 ноября

Букмекеры уверены, что матч группы J «Лудогорец» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Лиги Европы «Лудогорец» — «Тоттенхэм» (05.11.2020)

Групповой этап Лиги чемпионов в самом разгаре, третий тур скоро стартует и в Лиге Европы. Естественно, всё внимание отечественных болельщиков приковано к представителю России, но есть и другие интересные пары. Среди прочих в группе J Лиги Европы болгарский «Лудогорец» примет английский «Тоттенхэм Хотспур», начало – в 20:55 мск.

«Бенфика» — «Рейнджерс». Прогноз: Джеррард, Вертонген и Вайгль приблизят выход в плей-офф Соперники набрали по шесть очков в двух турах и могут позволить себе не рвать жилы.

«Шпоры» неожиданно потерпели поражение во втором туре. Они гостили у бельгийского «Антверпена» и уступили с минимальным счётом. Жозе Моуринью выставил экспериментальный состав, который пропустил на 29-й минуте. После перерыва португальский специалист ввёл в дело лидеров в надежде спасти игру, но отыграться не вышло.



Впрочем, в целом у лондонцев всё не так уж плохо. Три очка и второе место в группе J Лиги Европы, судьба по-прежнему в собственных руках. Отставание как раз от бельгийской команды составляет три пункта, но шансы на выход в стадию плей-офф турнира по-прежнему высокие.



В родной АПЛ «Тоттенхэм» вовсе замыкает тройку лидеров, набрав за семь туров 14 очков. До лидирующего «Ливерпуля» не хватает каких-то двух пунктов. Правда, плотность тут неимоверно высокая. Отрыв от идущего 10-м «Манчестер Сити» составляет всего три пункта.

«Арсенал» — «Мольде». Прогноз: с «МЮ» Артета разобрался, теперь очередь норвежцев «Арсенал» стартовал в Лиге Европы с двух побед. Третья снимет вопрос о попадании в плей-офф.

Хотя играют лилейно-белые неплохо. В чемпионате Англии идут без поражений уже шесть туров кряду, добыв на этой дистанции четыре победы. Пропускают они, конечно, часто, но зато с результативностью проблем нет: 14 пропущенных мячей за 13 игр во всех турнирах при 34 забитых. От души!



В выходные «шпоры» играли в седьмом туре английской Премьер-лиги дома против «Брайтона». На этот раз Гарри Кейн и Сон Хын Мин вышли в старте, получилось одержать победу со счётом 2:1. Любопытно, что победный гол забил вернувшийся в команду Гарет Бэйл. Валлиец вовсю набирает форму.



Букмекеры справедливо считают команду Жозе Моуринью фаворитом в предстоящем поединке с «Лудогорцем», даже с учётом ротации состава она всё равно выглядит мощнее. Болгары же проиграли и «Антверпену», и ЛАСКу. Причём в двух этих матчах они пропустили целых шесть мячей.

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Недооценивать «орлов», конечно, тоже нельзя, с результативностью проблем у них нет. На своём поле вполне могут разок расстроить экспериментальный состав англичан, но шансов всё же маловато. На наш взгляд, тут стоит ждать довольно результативного матча.

Мы бы проверили комбинированную ставку Х2 + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.74. Ничья видится для хозяев потолком, потому что с такой обороной пару голов они наверняка вытащат.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Лудогорец» — «Тоттенхэм» 5 ноября 2020 года

«Тоттенхэм» даже при ротации состава будет фаворитом, резервисты тут более чем неплохие. Сейчас у «шпор» идёт игра, а поражение от «Антверпена» только разозлит футболистов. Ответить «Лудогорец», конечно, может, но ничья выглядит пределом мечтаний. Даже второй состав ТТХ в этом сезоне хорош.



Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 1.74.