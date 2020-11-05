«Фейеноорд» — ЦСКА, «Милан» — «Лилль» и другие матчи. На что ставить 5 ноября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 5 ноября.

На что ставить в футболе 5 ноября

Сегодня на повестке дня Лига Европы. ЦСКА, сыгравший два раза вничью, отправился в гости к голландскому «Фейеноорду». У клуба из Нидерландов и вовсе только одно очко в двух играх. Встреча важнейшая для обеих команд.

Из других встреч выделим противостояние «Милан» — «Лилль» и игру команды Массимо Карреры – греческого АЕК – против «Зари» из Луганска. Правда, итальянец затемпературил и на игру не полетел.

Не забываем о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 5 ноября

Стартует первый этап Евротура – Кубок Карьяла. В 15:30 начнут играть Чехия и Швеция, а сборная России выйдет на лёд в 19:30, чтобы начать свой матч против хозяев турнира – сборной Финляндии.

На что ещё ставить 5 ноября

На теннисном турнире в Эккентале Роман Сафиуллин сыграет с поляком Камилем Майхжаком.

В баскетбольной Евролиге первый матч после большой паузы проведет «Зенит». Питерцы сыграют дома против «Олимпиакоса». В Единой лиге ВТБ матч иностранных команд – «Калев» примет «Астану».

В волейбольной женской Суперлиге московское «Динамо» сыграет с «Ленинградкой».

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!