«Страсбург» — «Марсель». Прогноз: Виллаш-Боаш и Пайет ответят на провал в Лиге чемпионов

6 ноября «Страсбург» и «Марсель» сыграют в матче 10-го тура чемпионата Франции. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Марселя» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.66. Успех «Страсбурга» оценён букмекерами коэффициентом 2.94.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Франции «Страсбург» — «Марсель» 6 ноября

Букмекеры уверены, что матч Лиги 1 «Страсбург» — «Марсель» 6 ноября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.22, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.81. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.50.

Анализ и прогноз матча 10-го тура Лиги 1 «Страсбург» — «Марсель» (06.11.2020)

Три тура Лиги чемпионов позади, впереди ноябрьская международная пауза. До неё осталось провести лишь по одному туру в национальных первенствах. Дальше часть футболистов разбредётся по национальным сборным, а остальные получат возможность перевести дух и зализать раны.

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Уже в пятницу в основных европейских чемпионатах пройдут по одному-два матча. Во французской Лиге 1 добрались до 10-го тура. Он стартует 6 ноября в Страсбурге, где местный одноимённый клуб на стадионе «Стад де ла Мено» сразится с «Марселем». Начало запланировано на 23:00 мск.



В Лиге чемпионов у южан всё валится из рук. Пока пресс-конференции Андре Виллаш-Боаша получаются куда более яркими и интересными, чем происходящее на поле. Собственно, после трёх туров во всём турнире осталось всего две команды с нулём очков. Это скромнейший «Мидтьюлланн» и «Марсель».



Команда так и не оправилась от обиднейшего поражения в Греции, где игра была абсолютно равной, а на 91-й минуте хозяева забили единственный мяч. Дальше — два поражения со счётом 0:3. От «Манчестер Сити» и «Порту». В Португалии вообще обошлись без ударов в створ. Неудивительно, что Виллаш-Боаш не стеснялся в высказываниях.

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На внутренней арене дела идут чуть лучше. «Марсель» располагается в группе лидеров: пятое место, четыре очка от идущего вторым «Лилля». И это при игре в запасе, поскольку в минувшие выходные на поле выходить не потребовалось. В «Лансе» зафиксировали вспышку коронавируса, встречу перенесли.



Бело-голубые не проигрывают в Лиге 1 на протяжении пяти матчей. Выдали три ничьи со счётом 1:1 кряду (с «Лиллем», «Метцем» и «Лионом»), а дальше обыграли «Бордо» (3:1) и «Лорьян» (1:0). Они стали чаще пропускать, а в атаке не могут обрести стабильность. Индивидуального мастерства группы атаки исправно хватает для одного гола, а вот больше удаётся забить только по праздникам.



«Страсбург» в прошлом году спокойно держался в середине турнирной таблицы, а теперь испытывает трудности. Четыре поражения в пяти последних поединках, шесть очков в активе и 19-е место в чемпионате Франции. А это зона вылета, хуже только «Дижон». Положение тяжёлое.

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Основная проблема подопечных Тьерри Лаури — оборона. Они провели девять матчей, в семи из которых пропускали как минимум дважды. По меркам низовой Лиги 1 это кошмарный показатель. Статистика очных встреч тоже на стороне «Марселя»: пять побед, три ничьи и одно поражение.



Особой усталости у гостей быть не должно, ведь предыдущий тур они пропускали. А разница в уровне исполнителей существенная. Брать ли П2 за 2.66 — дело вкуса, линия позволяет заиграть П2 с нулевой форой за отличный коэффициент 1.91. Альтернатива — ИТБ 1.5 гола «Марселя» за 2.59. Если где и забивать пару-тройку мячей, то в Страсбурге.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Страсбург» — «Марсель» 6 ноября 2020 года

У «Страсбурга» четыре поражения в пяти последних турах и предпоследнее место в Лиге 1. «Марсель» кошмарен в Лиге чемпионов, зато на внутренней арене держится среди лидеров. Состав у гостей заметно мощнее, усталости быть не должно. Прошлый тур они пропустили. Возьмём П2 с нулевой форой за 1.91, в девяти предыдущих очных встречах южане уступили лишь однажды.

Ставка: победа «Марселя» с форой (0) за 1.91.