«Эвертон» — «МЮ». Прогноз: Анчелотти и Хамес отправят Сульшера на дно чемпионата Англии

7 ноября состоится матч 8-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.54. Успех «Эвертона» оценён букмекерами коэффициентом 2.99. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч 8-го тура АПЛ «Эвертон» — «МЮ» 7 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Эвертон» — «Ман Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66.

Анализ и прогноз матча 8-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «МЮ» (07.11.2020)

Три тура Лиги чемпионов позади, впереди ноябрьская международная пауза. До неё осталось провести лишь по одному туру в национальных первенствах. Дальше часть футболистов разбредётся по национальным сборным, а остальные получат возможность перевести дух и зализать раны.

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Уже в пятницу в основных европейских чемпионатах пройдут по одному-два матча. Всё самое интересное состоится в выходные. На субботу, 7 ноября, в чемпионате Англии запланированы четыре матча. Наиболее ранний из них стартует в 15:30 мск в Ливерпуле, где «Эвертон» на стадионе «Гудисон Парк» примет «МЮ».



После назначения Уле-Гуннара Сульшера манкунианцы отличались нестабильностью и постоянно чередовали яркие победы с нелепыми поражениями. Похоже, сейчас это сомнительное умение достигло пика. Кошмарный старт сезона — мощный отрезок с несколькими яркими успехами — две неудачи в важнейших матчах.



«Дьяволы» в Лиге чемпионов вслед за справедливой победой над «ПСЖ» (2:1) и разгромом «РБ Лейпциг» (5:0) умудрились проиграть «Истанбулу ББ» (1:2). Что самое неприятное — абсолютно по делу. Мячом владели, угловые подавали, а вот с остротой было совсем худо. Два полумомента за весь второй тайм — слишком мало.

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Турки, конечно, обладают хорошей организованностью. Неслучайно они вдоволь попили крови у «ПСЖ» во втором туре. Однако «МЮ» оказался слишком щедр. Дин Хендерсон дебютировал в Лиге чемпионов с чувствительного поражения, хотя никаких вопросов к нему нет. В обоих эпизодах вратаря элементарно расстреливали.



Забыли Демба Ба в центре поля после углового (опытный форвард реализовал выход «1 на 1»), затем Мата позволил обокрасть себя в безобидной ситуации. Выйти в плей-офф Лиги чемпионов без приключений не получится, «ПСЖ» и «РБ Лейпциг» во втором круге будут цепляться изо всех сил. А в АПЛ всё и так кошмарно.



Команда Сульшера выдала худший старт в чемпионате Англии за семь лет. Сейчас она располагается на 15-м месте в турнирной таблице с семью очками. «Челси» не дожали (а если бы судья поставил пенальти в концовке, могли и проиграть), неделю назад в родных стенах проиграли «Арсеналу» (0:1).

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Там ситуация получилась похожей. Тоже имели достаточное количество времени при дефиците в один мяч, тоже не создали ровным счётом ничего. Выходить на победную колею нужно как можно скорее: «Ливерпуль» оторвался уже на девять баллов (пусть и при одной «лишней» игре), ещё пара осечек и шансы на топ-4 станут мизерными.



«Эвертон» стартовал выше всяких похвал и одно время даже лидировал в английской Премьер-лиге. Дальше наступил спад. Повезло удержать ничью в дерби с «Ливерпулем» (2:2), однако дальше удача взыскала долг. Два поражения на выезде подряд — 0:2 от «Саутгемптона» и 1:2 от «Ньюкасла».



Причины на поверхности — кадровые потери. Без Хамеса и Ришарлисона созидание резко просело, также выпали ещё несколько футболистов основной обоймы. За неделю ситуация улучшилась: колумбиец должен вернуться в строй, все остальные тоже готовы. Не будет только Ришарлисона, отбывающего дисквалификацию.

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А это чревато серьёзными проблемами для манкунианцев. В боевом составе «ириски» нынче хороши, а на своём поле — тем более. Кроме того, «МЮ» в последнее время ужасно играл против синих. При Моуринью результаты были в порядке, а вот Сульшер за три попытки не выиграл ни разу.



0:4 в апреле 2019 года и дважды по 1:1 в минувшем сезоне. Ожидать какой-то стабильности от гостей не стоит, они способны практически на всё. Однако на стороне «Эвертона» своё поле, статистика и свежесть. Они готовились в недельном цикле и в Турцию не летали. Брать ли П1 с нулевой форой за 2.16 — дело вкуса, а вот 1Х + тотал меньше 4.5 мяча за 1.83 выглядит надёжно.

Прогноз и ставки на матч 8-го тура АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» 7 ноября 2020 года

Состав «Эвертона» будет близок к боевому, не сыграет только Ришарлисон. На своём поле подопечные Карло Анчелотти в нынешнем сезоне не проигрывали, а Сульшер за три матча против «ирисок» ни разу не выиграл. «МЮ» крайне нестабилен и летал в Турцию в середине недели, а хозяева готовились в недельном цикле. Думается, синие зацепятся за очки.



Ставка: «Эвертон» не проиграет + тотал меньше 4.5 мяча за 1.83.