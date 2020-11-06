«Севилья» — «Осасуна». Прогноз: «Краснодар» сломали, пора всплывать в чемпионате Испании

7 ноября состоится матч 9-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Осасуна». Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Севильи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех «Осасуны» оценён букмекерами коэффициентом 6.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Севилья» — «Осасуна» 7 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Севилья» — «Осасуна» 7 ноября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.41, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.70. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.00. Если обе команды забьют, сыграет ставка 2.28.

Анализ и прогноз матча 9-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Осасуна» (07.11.2020)

Три тура Лиги чемпионов позади, впереди ноябрьская международная пауза. До неё осталось провести лишь по одному туру в национальных первенствах. Дальше часть футболистов разбредётся по национальным сборным, а остальные получат возможность перевести дух и зализать раны.

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Уже в пятницу в основных европейских чемпионатах пройдут по одному-два матча. Всё самое интересное состоится в выходные. В испанской Примере добрались до девятого тура, он продолжится 7 ноября четырьмя поединками. «Севилья» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» примет «Осасуну», начало — в 20:30 мск.



Старт сезона получается для красно-белых тяжёлым. Они упорно не желают обходиться без приключений, создавая трудности даже в тех случаях, когда игра даётся. Из-за слабой реализации и ошибок в обороне постоянно недобирают очков, хотя Лиги чемпионов это касается в меньшей степени.



Две победы и ничья — отличный результат, дорога в плей-офф открыта. Правда, во всех случаях пришлось понервничать. Превзошли «Челси» на «Стэмфорд Бридж», но забить не смогли (0:0). С первой и до последней минуты возили «Ренн», создавали остроту в промышленных масштабах, отличились всего однажды (1:0).

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Апофеозом стала битва с «Краснодаром» в среду. Подопечные Хулена Лопетеги на ровном месте придумали себе проблемы, в результате чего пришлось совершать подвиг. Проигрывали 0:2, на второй тайм вышли в меньшинстве и с дефицитом в один мяч. Даже вдесятером владели полным преимуществом, психологически сломали оппонента и вырвали заслуженные три очка (3:2).

Теперь надо спешно исправлять ситуацию на внутренней арене. Там поводов для радости нет вообще. Предыдущая победа добыта аж 1 октября, то есть пять недель назад. Затем — ничья на «Камп Ноу» с «Барселоной» (1:1) и три поражения подряд. Все — с разницей в один мяч. От «Гранады» (0:1), «Эйбара» (0:1) и «Атлетика» из Бильбао (1:2).



Как итог — семь очков в шести поединках и жуткое 16-е место в турнирной таблице. Сразу оговоримся, что с качеством футбола всё вполне неплохо. Продвинутая статистика говорит, что красно-белые — одна из самых невезучих команд старта Ла Лиги. Визуальные впечатления это подтверждают.

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«Осасуна» находится в верхней половине таблицы, но тут нужно учитывать календарь. Поначалу он был крайне дружелюбным — «Кадис», «Хетафе», «Леванте», «Сельта», «Эйбар», «Атлетик» из Бильбао. Только на прошлой неделе выпал мадридский «Атлетико», тут же без вариантов проиграли 1:3.



Колючему «Хетафе» также уступили (0:1), то есть почти все очки набраны с середняками и аутсайдерами. Из этого ряда выбивается разве что «Атлетик» (1:0). Отметим два фактора: баски традиционно часто допускают осечки на выезде, а в той игре они смотрелись активнее и создали больше. Пропустили в концовке с пенальти.



В общем, шансы «Севильи» тут заметно выше. Единственный вопрос — хватит ли у хозяев сил, ведь погоня за «Краснодаром» забрала огромное количество нервов. В то же время такие победы обычно придают эмоциональный импульс. Кроме того, осталась всего одна игра, дальше будет международная пауза.



Беречь силы незачем, а статистика противостояния приятная. Андалусийцы брали верх в семи предыдущих встречах на своём поле. При этом на П1 дают нестыдный коэффициент 1.67. На наш взгляд, стоит даже проверить П1 с форой (-1) за 2.27. Волевая победа в Лиге чемпионов способна вдохновить хозяев.

Прогноз и ставки на матч 8-го тура Ла Лиги «Севилья» — «Осасуна» 7 ноября 2020 года

В Лиге чемпионов у «Севильи» красота, в Примере — кошмар. Три поражения подряд и 16-е место. Надо исправляться, тем более на своём поле. «Осасуна» хорошо идёт, но дело тут в лёгком календаре. Разница в уровне исполнителей велика, а яркая победа над «Краснодаром» добавит красно-белым эмоций. В семи предыдущих очных встречах в родных стенах они неизменно брали верх. Проверим П1 с форой (-1).

Ставка: победа «Севильи» с форой (-1) за 2.27.