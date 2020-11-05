Лига чемпионов России не по зубам. Букмекеры не верят в наши клубы

Российские клубы вновь без побед в Лиге чемпионов. «Зенит» играл неплохо, но не дожал «Лацио». «Локомотив» добыл ничью в игре с «Атлетико», но из такой группы практически невозможно выйти. Ну а «Краснодар» упустил не только победу, но и ничью с «Севильей», целый тайм играя в большинстве. Кажется, Лига чемпионов – турнир не для российских команд. И букмекеры с этим согласны.

«Зенит» еще надеется. Но нужно было обыгрывать «Лацио»

Питерцы провели лучший для себя матч в этой Лиге чемпионов, на протяжении почти всей игры смотрелись лучше «Лацио». Но нелепое падение Ловрена, гол Кайседо, и теперь после 3 матчей у «Зенита» только одно очко. У лидера – дортмундской «Боруссии» — 6, у «Лацио» 5, у «Брюгге» — 4.

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Выход у команды Семака один, нужно побеждать. Обязательно нужно обыгрывать «Лацио» и «Брюгге» на выезде. Ну и надеяться, что Дортмунд обеспечит себе выход в плей-офф и не будет напрягаться в Санкт-Петербурге. Вероятно ли это? Вряд ли. Поставить на проход «Зенита» в плей-офф можно с коэффициентом 11.00. Даже у «Брюгге» шансы в 2 раза выше – 5.50. Ну а «Боруссия» и «Лацио» — явные фавориты. На немцев коэффициент 1.03, на итальянцев — 1.19.

Если же еще есть оптимисты, которые считают, что «Зенит» катком пройдется по соперникам в трех оставшихся играх, а те еще и будут делить очки между собой, то можно поставить на победу сине-бело-голубых в квартете с коэффициентом 50.00.

«Локомотив» интереснее других. Но у него нет шансов

«Локомотив» провел первый круг лучше других, как по очкам (их у команды Николича 2), так и по содержанию игры. Ведь у москвичей в соперниках были «Бавария» и «Атлетико». Можно было бы выиграть в Зальцбурге, но в целом – это достойный результат. Хотя бы потому, что сейчас «Локо» на третьем месте, набрав 2 очка. У австрийцев 1 балл, у «Баварии» — 9, а у «Атлетико» 4.

Объективно, пройти в плей-офф «железнодорожникам» почти невозможно. Нужно обыграть «Атлетико» на выезде и «Зальцбург» дома. Ну и с «Баварией» бы за очки зацепиться. В общем, миссия невыполнима, при всей симпатии к игре команды. А вот за третье место бороться однозначно можно и нужно. Вполне возможно, хватит даже ничьей с австрийцами. Ну а домашняя победа точно должна открыть путевку в Лигу Европы.

«Страсбург» — «Марсель». Прогноз: Виллаш-Боаш и Пайет ответят на провал в Лиге чемпионов «Страсбург» пропустил как минимум дважды в семи из девяти предыдущих матчей.

Шансы «Локо» на выход в плей-офф букмекеры оценили коэффициентом 15.00. Интересно, что на «Зальцбург» предлагают коэффициент 7.00. Команда Джесси Марша вызывает симпатию своей игровой манерой, но пока это принесло ей только 2:6 от «Баварии». Но вообще все эти цифры абстрактны. Ясно, что из этой группы выйдут немецкий и испанский клубы. На «Баварию» ставки уже не принимают, на «Атлетико» микроскопические 1.14.

«Краснодар» сам убил свои перспективы

Жестко, но это так. Сначала краснодарцев накрыла эпидемия травм, причем случайным совпадением это вряд ли можно назвать. Были бы все здоровы – глядишь, и «Ренн» бы обыграли, и с «Челси» результат мог быть другим. Ну а то, что произошло в матче с «Севильей» иначе как безалаберностью не назовешь. Тайм в большинстве, грубейшие ошибки, непонятные замены – и вместо победы российский клуб везет домой баранку.

Кажется, в этой группе все ясно с первыми двумя местами. У «Челси» и «Севильи» по 7 очков, у «Краснодара» и «Ренна» — по 1. И это очко они набрали в очной встрече. Шансов пройти в плей-офф у команды Мусаева совсем мало, коэффициент на это 18.00. Кстати, у «Ренна» 16.00. Пониже, но не такая разница, как у «Локо» с «Зальцбургом». А вот за третье место «быки» обязаны побиться. Матч с «Ренном» дома, да и с «Челси» и «Севильей» играть можно. Лишь бы все поправились.

«Эльче» — «Сельта». Прогноз: Эмилиано Ригони расстроит Нолито, Аспаса и Дениса Суареса Новичок элитного дивизиона очень хорош, а «кельты» сейчас много ошибаются.

Кроме того, букмекеры принимают ставки на победителя Лиги чемпионов. И тут уровень российских представителей показывает, насколько все грустно. На «Локомотив» и «Краснодар» принимают ставки с коэффициентом 1000.00. Такой же коэффициент на победу «Ференцвароша», «Мидтьюлланна» и киевского «Динамо». Ярлык – «явный аутсайдер». На «Зенит» можно сделать ставку за 600.00. Но и тут «соседи» не из категории топ. Это «Зальцбург» и «Брюгге». Кажется, Лига чемпионов действительно не наш турнир.