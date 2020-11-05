«Саутгемптон» — «Ньюкасл». Прогноз: Уолкотт позарится на топ-3 АПЛ, Энди Кэрролл ответит

За семь туров в АПЛ соперники оформили 24 гола, а пропустили на один меньше.

6 ноября состоится матч 8-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех гостей оценён в 3.98. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.75.

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Ньюкасл» 6 ноября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Саутгемптон» — «Ньюкасл Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46.

Анализ и прогноз матча 8-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Ньюкасл» (06.11.2020)

Совсем скоро вернётся Лига наций УЕФА. Третий тур Лиги чемпионов уже отгремел, следом за ним сыграют в Лиге Европы. Также перед ноябрьской международной паузой в национальных первенствах успеют провести ещё один тур. Дальше — отдых. Но, конечно, далеко не для всех.

«Сочи» — «Уфа». Прогноз: Беленов, держись! Антон Заболотный уже рядом В шести предыдущих матчах «Сочи» голы забивались в обе стороны.

В английской Премьер-лиге уже добрались до восьмого тура. Программа откроется в пятницу, 6 ноября, двумя поединками. В самом позднем из них на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне местный «Саутгемптон» примет «Ньюкасл Юнайтед», начало – в 23:00 мск.



«Святые» очень хороши в последнее время. В прошлом сезоне они выдали сумасшедшую концовку. Добраться до еврокубков им это не помогло, но похвастаться семиматчевой серией без поражений в АПЛ может далеко не каждый.



Новый сезон начался для подопечных Ральфа Хазенхюттля тоже крайне плодовито. Австрийский специалист со своей командой набрал 13 баллов за семь сыгранных туров и забрался на пятую строчку в турнирной таблице. Конкуренция тут космическая, но заявку на сенсацию можно смело оформить.

«Страсбург» — «Марсель». Прогноз: Виллаш-Боаш и Пайет ответят на провал в Лиге чемпионов «Страсбург» пропустил как минимум дважды в семи из девяти предыдущих матчей.

В последних пяти играх «Саутгемптон» набрал 13 из 15 возможных очков, единственная осечка пришлась на матч с лондонским «Челси». Встреча тогда завершилась результативной ничьей 3:3, но не лишним будет сказать, что лондонцы много сами себе привезли. Впрочем, в целом команда из одноименного города выглядит здорово.



В матче прошлого тура «святые» на выезде обыграли «Астон Виллу», которая показала хороший старт в текущем сезоне (4:3). Любопытно, что на 58-й минуте счёт стал 4:0 в пользу гостей. Затем они несколько расслабились и в итоге пропустили три, но отчасти сказала б и замена центрального защитника Яна Беднарека в перерыве.



«Ньюкасл» тоже достаточно неплохо выступает в новом розыгрыше чемпионата Англии. 11 баллов в семи турах позволяют ему занимать 11-ю строчку. Плотность таблицы запредельная, до тройки лидеров не хватает всего трёх пунктов.

«Сассуоло» — «Удинезе». Прогноз: Бога и Локателли оставят «Ювентус» с «Аталантой» позади Во всех 14 предыдущих очных встречах забивалось не больше трёх голов.

В прошлом туре «сороки» на своём поле обыграли одного из лидеров «Эвертон» (2:1). Причём команда Карло Анчелотти выглядела даже лучше хозяев, но те ловко убегали в контратаки. Сперва заработали и реализовали пенальти, а затем забили с игры. Дублем отметился нападающий Уилсон.



«Саутгемптон» на своём поле, вероятно, выйдет фаворитом. Однако иметь фору в четыре мяча к 60-й минуте уже вряд ли получится. Во-первых, главный нападающий клуба Дэнни Ингс в прошлой игре получил травму и выбыл минимум на месяц, а, во-вторых, подопечные Стива Брюса сами умеют забивать.



«Ньюкасл» забивал в шести из семи сыгранных туров, а всего забил 10 раз. Только вот сохранить свои ворота нетронутыми получилось всего лишь однажды – ещё в игре первого тура против «Вест Хэма» (2:0). А при таких раскладах интересно выглядит ставка «обе забьют». Тем более что букмекеры дают на неё нестыдный коэффициент 1.78.

Прогноз и ставки на матч 8-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Ньюкасл» 6 ноября 2020 года

«Саутгемптон» в отличной форме. Кроме него, четырьмя победами в пяти последних играх в АПЛ похвастаться не может. Однако «Ньюкасл» способен доставить проблемы. «Сороки» забивали в шести из семи сыгранных туров, а всего забили десять раз. На наш взгляд, ждать голов в обе стороны.



Ставка: обе забьют за 1.78.