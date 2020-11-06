«Сочи» — «Уфа», «Саутгемптон» — «Ньюкасл» и другие матчи. На что ставить 6 ноября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 6 ноября.
На что ставить в футболе 6 ноября
После еврокубков как всегда футбол берёт небольшую передышку. Но поставить есть на что! В РПЛ стартует 14-й тур, «Сочи» принимает «Уфу». Две игры в АПЛ: «Брайтон» сыграет с «Бернли», а «Саутгемптон» поборется с «Ньюкаслом».
В Бундеслиге нас ждёт матч «Вердер» — «Кельн», а в испанской Примере «Эльче» — «Сельта». В Италии «Сассуоло» сыграет с «Удинезе», а во Франции «Марсель» едет в гости к «Страсбуру».
Не забываем о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.
На что ставить в хоккее 6 ноября
С хоккеем сегодня бедно. На Кубке Карьяла день отдыха, а КХЛ ушла на паузу во время этапа Евротура.
На что ещё ставить 6 ноября
Продолжается теннисный «Мастерс» в Париже, Даниил Медведев сыграет с аргентинцем Диего Шварцмана.
В баскебольной Евролиге нелёгкое испытание предстоит «Химкам» — матч на выезде с «Фенербахче». Интересный матч ждём и в Греции, где ЦСКА сыграет с «Панатинаикосом».
В волейболе стартует полуфинальный этап Кубка России в Казани. Хозяева сыграют с уфимским «Уралом», а сургутский «Газпром-Югра» постарается удивить «Факел» из Нового Уренгоя.
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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