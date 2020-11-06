Швеция — Россия. Прогноз: Ларионов, Амиров и Подколзин снова поставят Хельсинки на уши

Сборная России начала Евротур с разгрома в матче со сборной Финляндии. То ли ещё будет.

7 ноября, во втором матче первого этапа Еврохоккейтура, сборная Швеции сыграет с командой России. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут шведы. Встреча начнётся в 14:30 мск. В ставках на матч Швеция — Россия номинальные хозяева котируются с коэффициентом 2.04. Победу команды Игоря Ларионова букмекеры оценивают коэффициентом 3.22.

Коэффициенты букмекеров на матч Евротура Швеция — Россия 7 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч Евротура Швеция — Россия 7 ноября получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.50, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.60. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.95.

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Позади два месяца регулярного чемпионата КХЛ. Пришло время для Евротура, который в нынешнем сезоне вызвал непривычно солидное количество шума. Турнир решили проводить в прежнем объёме, несмотря на коронавирус. По традиции начали Кубком Карьяла, зрители тоже будут.

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Правда, только на матчах домашней команды. То есть Финляндии. И не более 4500 человек. Но это уже кое-что. Остальные поединки пройдут без болельщиков, так что дальше подопечным Игоря Ларионова придётся играть при пустых трибунах. Участники проживают в одном отеле, чтобы снизить риск заражения.

Сборная России ответила на вой и жалобы единственно верным способом — шикарной игрой. Разнесла Финляндию со счётом 6:2, причём абсолютно по делу. Разница могла оказаться ещё больше, преимущество было весомым. Странно, что после такого финны вели себя спокойно. Позволить себе выиграть в четыре шайбы у хозяина турнира — это ведь жуткое неуважение.

Собственно, эксперимент с отправкой молодёжного состава в Хельсинки уже оправдался. Мы увидели бодрый и современный хоккей, в котором было всё. Прежде всего — движение, «конёк» остался за подопечными Игоря Ларионова с большим отрывом. Красивые комбинации тоже были, прессинг давался, дважды забросили в большинстве.

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Не уступили даже в стычках, которые пару раз случались ближе к финальной сирене. Теперь осталось понять, что это было. Если такой хоккей получится перенести на оставшиеся матчи, будет невероятно круто. Хотя понятно, что задача непростая. Ведь шведы и чехи будут знать, к чему готовиться.

Обыграть такую сборную России на одном коньке не получится. Впереди сборная Швеции, которая получила щелчок по носу накануне. Она абсолютно по делу проиграла Чехии (1:3). Ключевыми стали три удаления за 5,5 минуты. Спецбригады у соперника работали как надо: наши старые знакомые Нестрашил и Загорна дважды реализовали лишнего.

Дальнейшее оказалось делом техники. Действовать первым номером у «тре крунур» не получалось. Нехватка сыгранность сказывалась, потерь оказалось многовато. Чехи забросили третью шайбу, гостей хватило лишь на одну. В третьем периоде они владели территорией, но до вратаря дело доходило редко.

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Букмекеры всё равно отдают шведам заметное преимущество. На самом деле состав у них довольно скромный: всего один чемпион мира (Лиас Андерссон) и ни одного хоккеиста с опытом выступлений в КХЛ. Говорить о большом количестве талантливых исполнителей также не приходится. Никого моложе 20 лет тут нет.

Можно не мудрить и взять Х2 за 1.93. Если судить непосредственно по первому матчу, то сборная России, конечно, смотрелась куда выигрышнее. У шведов больше взрослых хоккеистов (большинству игроков между 21 и 25 годами), да и накануне они сыграли на несколько часов раньше. На этом их козыри заканчиваются.

Мы бы выбирали между ставками «Россия откроет счёт» за 2.13 и тоталом больше 5 шайбы за 1.69. Пожалуй, линия должна быть ровнее. Просто потому что у «тре крунур» не тот подбор игроков, чтобы разбирать кого-то на классе. В то же время россияне явно не станут прижиматься к воротам и играть в откат, первый матч показал серьёзность намерений.

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А сборной Швеции такой хоккей удобен вне зависимости от возраста и турнира. Потому ждём тут бодрой игры на встречных курсах с солидным количеством опасных моментов и голов. Если подопечные Игоря Ларионова сыграют так же, как и накануне, шансы на второй успех будут весьма высоки.

Прогноз и ставки на матч Евротура «Кубок Карьяла» Швеция — Россия 7 ноября 2020 года

Сборная России на старте турнира по делу разнесла Финляндию, забросив шесть шайб. Теперь настраиваться на неё будут гораздо серьёзнее, но вообще Швеция не выглядит машиной. Состав довольно скромный — всего один чемпион мира, в КХЛ не выступал никто, в основном собраны крепкие исполнители для внутреннего пользования. Чехии они уже проиграли. В то же время россияне точно не станут играть в откат, а «тре крунур» любят встречный хоккей. Так что ждём голов.

Ставка: тотал больше 5 шайб за 1.69.