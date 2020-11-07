«Вест Бромвич» — «Тоттенхэм». Прогноз: Моуринью, Кейн и Сон задавят Билича с Ивановичем

8 ноября состоится матч 8-го тура чемпионата Англии «Вест Бромвич Альбион» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу «Тоттенхэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.54. Успех «Вест Бромвича» оценён букмекерами коэффициентом 6.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.50.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вест Бромвич» — «Тоттенхэм» 8 ноября 2020 года
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Вест Бромвич» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.80.
Анализ и прогноз матча чемпионата Англии «Вест Бромвич» — «Тоттенхэм» (08.11.2020)
Три тура Лиги чемпионов позади, впереди ноябрьская международная пауза. До неё осталось провести лишь по одному туру в национальных первенствах. Дальше часть футболистов разбредётся по национальным сборным, а остальные получат возможность перевести дух и зализать раны.
Уже в пятницу в основных европейских чемпионатах прошли по одному-два матча. Всё самое интересное состоится в выходные. На воскресенье, 8 ноября, в АПЛ запланированы четыре поединка. Самый ранний из них стартует в 15:00 мск в Вест Бромвиче. Местный одноимённый клуб на стадионе «Хоуторнс» примет «Тоттенхэм».
Соперники находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы английской Премьер-лиги. «Дрозды» пока выглядят совсем грустно: всего три очка и 18-е место, то есть зона вылета. Жаловаться на невезение сложно. Слишком уж много проблем с созиданием, каждый гол даётся с огромным трудом.
Если вынести за скобки эпические 3:3 с «Челси», где фаворит получил три мяча к 28-й минуте, получится совсем грустно. Три гола за шесть встреч. На старте сезона календарь действительно был непростым, а вот дальше — «Саутгемптон» (0:2), «Бёрнли» (0:0), «Брайтон» (1:1) и «Фулхэм» (0:2).
В общем, с таким качеством футбола подопечные Славена Билича будут одним из главных претендентов на вылет в Чемпионшип. Простой пример: в понедельник они получили 0:2 от едва живого «Фулхэма» к 30-й минуте, однако за оставшийся час сподобились лишь на одно попадание в створ.
«Тоттенхэм», напротив, продолжает впечатлять. График был одним из тяжелейших во всём европейском футболе, ведь пришлось начинать со второго квалификационного раунда Лиги Европы. И ничего, всё получилось. «Шпоры» не проигрывают в АПЛ после первого тура и замыкают тройку лидеров, выбили «Челси» из Кубка английской лиги, да ещё и возглавляют свою группу в Лиге Европы. Правда, по дополнительным показателям.
Результативность просто сумасшедшая, связка Кейна с Соном вышла на новый уровень. К защите вопросов гораздо больше, но в подавляющем большинстве случаев атака перевешивает. Лондонцы закрыли поражение от «Антверпена» в минувший четверг, ловко размазав в Болгарии «Лудогорец» (3:1).
Итоговый счёт даже не отражает всего преимущества англичан. Они спокойно могли забивать четыре-пять мячей ещё до перерыва, подвела реализация. Ключевой вопрос теперь — хватит ли времени на восстановление. Все исполнители группы атаки провели на поле только часть игры и не включались на полные обороты, но всё же какие-то силы определённо потратили.
А вот ВБА готовился в недельном цикле. Впрочем, подопечные Жозе Моуринью пока удивительно эффективны на выезде в АПЛ: три победы из трёх с общим счётом 12:3. Разнесли «Саутгемптон» с «Манчестер Юнайтед», а также дожали «Бёрнли». Это настраивает на оптимистичный лад.
«Дрозды» точно не станут раскрываться, слишком уж опасен соперник на пространстве. Думается, хозяева усядутся в оборону и будут терпеть в надежде убежать в контратаку. Шансы «шпор» заметно выше, однако на П2 дают скромные 1.54, а лезть в форы опасно. Всё же усталость наверняка накопилась.
Возьмём П2 по угловым с форой (-2) за 1.84. «Вест Бром» в среднем подаёт всего 2,7 корнера за 90 минут, а мячом владеет около 40% от общего времени. Игра будет проходить около штрафной площади хозяев, так что угловых у «Тоттенхэма» должно быть достаточно. Помешать тут может разве что быстрый гол фаворита.
Прогноз и ставки на матч 8-го тура АПЛ «Вест Бромвич» — «Тоттенхэм» 8 ноября 2020 года
Понятно, что шансы гостей гораздо выше. Они находятся в отличном состоянии, а «Вест Бромвич» имеет колоссальные проблемы с созиданием. В то же время график у «Тоттенхэма» адский, ещё в четверг они играли в Болгарии. Потому лезть в форы не рискнём. Возьмём П2 по угловым с форой. «Дрозды» при первой же возможности отдают территорию и усаживаются к своей штрафной. «Шпорам» придётся нагружать фланги, что должно привести к большому числу корнеров.
Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-2) за 1.84.
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