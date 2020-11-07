«Урал» — «Спартак», «Эвертон» — «МЮ» и другие матчи. На что ставить 7 ноября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 7 ноября.

На что ставить в футболе 7 ноября

Выходные- рай клубного футбола, и этот уик-энд не исключение. В РПЛ 3 матча, центральный – встреча «Урала» и «Спартака» в Екатеринбурге. Кроме того, «Арсенал» примет «Ротор», а «Тамбов» — «Ахмат».

В Англии обратите внимание на игру «Эвертона» и «МЮ». Слухи об отставке Сульшера все выше, так что норвежцу нужно побеждать, но сделать это в игре с командой Карло Анчелотти будет непросто.

В Бундеслиге суперматч между дортмундской «Боруссией» и «Баварией». Очередная проверка для «шмелей» — смогут ли они в этот раз бороться за чемпионство? В Испании не самый простой матч ждет «Барселону», в Каталонию приезжает «Бетис». Ну а вообще в футбол будут играть во всей Европе, вы наверняка найдете для себя отличный вариант, чтобы сделать ставку.

Не забываем о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 7 ноября

На Кубке Карьяла второй матч проведет сборная России. Команде Игоря Ларионова предстоит игра против Чехии. В другой встрече дня Швеция сыграет с Финляндией.

Кроме того, один матч пройдет в КХЛ – рижское «Динамо» примет «Нефтехимик».

На что ещё ставить 7 ноября

В баскетбольной Единой лиге ВТБ пройдет матч «Цмоки-Минска» и «Автодора». В волейбольном Кубке России продолжается полуфинальный этап в Казани: хозяева сыграют с «Газпром-Югрой» из Сургута, а «Факел» померится силой с «Уралом».

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!