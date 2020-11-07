«Байер» — «Боруссия М». Прогноз: «Шахтёр» разнесли, Беллараби и Демирбаю тоже прилетит

8 ноября состоится матч 7-го тура чемпионата Германии «Байер» — «Боруссия Мёнхенгладбах». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Байера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех «Боруссии» оценён букмекерами коэффициентом 3.05. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.76.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Байер» — «Боруссия М» 8 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Байер» — «Боруссия М» 8 ноября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.59.

Анализ и прогноз матча 7-го тура чемпионата Германии «Байер» — «Боруссия М» (08.11.2020)

Три тура Лиги чемпионов позади, впереди ноябрьская международная пауза. До неё осталось провести лишь по одному туру в национальных первенствах. Дальше часть футболистов разбредётся по национальным сборным, а остальные получат возможность перевести дух и зализать раны.

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Уже в пятницу в основных европейских чемпионатах прошли по одному-два матча. Всё самое интересное состоится в выходные. В немецкой Бундеслиге 8 ноября двумя поединками завершится седьмой тур. Самый поздний из них стартует в 20:00 мск в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена».



Местный «Байер» сразится с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. Обе команды вполне успешно ведут борьбу на два фронта: в еврокубках результаты в порядке, в национальном первенстве удаётся поддерживать привычную планку. А именно — находиться на границе зоны Лиги чемпионов.



Собственно, в прошлом сезоне именно эти команды разыгрывали четвёртую путёвку в ЛЧ. «Фармацевты» допустили больше осечек в концовке и остались пятыми. Продали Кая Хаверца в «Челси» и поначалу забивали очень мало. После октябрьской международной паузы дела постепенно выправились.

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Сейчас подопечные Петера Боша идут на серии из трёх побед в Бундеслиге. Пострадали сплошь крепкие середняки: 1:0 с «Майнцем», 3:1 с «Аугсбургом» и 4:2 с «Фрайбургом». 12 очков в шести турах, чистое четвёртое место в турнирной таблице. Выше только гранды — «Бавария», «Боруссия Д» и «РБ Лейпциг».



«Боруссия М» отстаёт на один пункт, хотя тоже чувствует себя довольно уверенно. Разгромно проиграли дортмундцам в первом туре (0:3), зато дальше добыли три победы и две ничьи. Одолели «Кёльн», «Майнц» и даже «РБ Лейпциг», а также скатали ничьи с «Унионом» и «Вольфсбургом». Достойно.



Соперники сопоставимы по уровню исполнителей. Букмекеры отдают предпочтение леверкузенцам, прежде всего из-за фактора своего поля. На наш взгляд, имеет смысл сыграть против линии. Гости должны быть посвежее. Во-первых, они отыграли в еврокубках аж на двое суток раньше. По меркам необычайно плотного сезона это много.

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Во-вторых, победа над «Шахтёром» (6:0) далась малой кровью. Уже к 26-й минуте преимущество достигло трёх мячей, то есть рвать жилы лидерам точно не пришлось. А вот «Байер» в четверг обыграл «Хапоэль» из Беэр-Шевы, тоже на выезде (4:2). Состав был не основным, но вполне себе полуторным.



Кроме того, «жеребята» в последнее время удачно выступают на «Бай-Арене». Три победы в четырёх предыдущих случаях. Проверять П2 не рискнём, хотя коэффициент отличный. А вот П2 с нулевой форой за 2.22 или Х2 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.93 смотрятся хорошо. Россыпи голов не ждём из-за высокой цены ошибки, ведь речь идёт о битве прямых конкурентов.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Байер» — «Боруссия М» 8 ноября 2020 года

Букмекеры отдают предпочтение «Байеру» из-за фактора своего поля. Однако «Боруссия» отыграла в еврокубках на двое суток раньше, да ещё и не затратила особых сил. С «Шахтёром» все стало понятно уже к 26-й минуте. Кроме того, «жеребята» выиграли три из четырёх предыдущих поединков в Леверкузене. А на П2 с нулевой форой дают 2.22. Похоже на подарок.



Ставка: победа «Боруссии М» с нулевой форой за 2.22.