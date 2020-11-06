«Тамбов» — «Ахмат». Прогноз: Рыжиков не помешает Талалаеву приблизиться к зоне еврокубков

7 ноября состоится матч 14-го тура чемпионата России «Тамбов» — «Ахмат». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу грозненцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех хозяев оценён в 4.55. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.42.

Букмекерские коэффициенты на матч РПЛ «Тамбов» — «Ахмат» Грозный 7 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Тамбов» — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26.

Анализ и прогноз матча 14-го тура чемпионата России «Тамбов» — «Ахмат» (07.11.2020)

Третий тур в Лиге чемпионов и Лиге Европы благополучно отгремел, хотя большинству российских клубов похвастать нечем. Совсем скоро вернётся Лига наций УЕФА, внушительная часть футболистов получит время на восстановление. Ну а пока – ещё один тур родной Российской Премьер-Лиги.

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Программа 14-го тура откроется 6-го ноября одним матчем, а продолжится 7-го ноября ещё тремя. Среди прочих в субботу «Тамбов» сыграет с грозненским «Ахматом». Их встреча начнётся в 19:00 мск и пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, где по-прежнему квартируются тамбовчане.



«Тамбов» и в этом сезоне ожидаемо борется за сохранение прописки в РПЛ. В целом, получается более чем неплохо. Клуб стабильно набирает очки в матчах с такими же середняками да аутсайдерами, как и он сам. Всего за 13 туров было набрано 12 баллов, что соответствует пограничной 12-й строчке в таблице.



В матче прошлого тура «волки» принимали московское «Динамо», в котором продуктивно начал свою работу немецкий тренер Шварц. Встреча выдалась крайне насыщеной. На две команды тут и целая россыпь «горчичников», и сразу два удаления вместе с тремя одиннадцатиметровыми ударами.

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Победа заслуженно досталась москвичам (2:1), они очень много атаковали и наиграли на три очка. Правда, стоит отметить, что тамбовчане остались вдевятером уже на 59-й минуте. При этом были даже шансы спасти игру, но голкипер гостей Антон Шунин в ключевой момент потащил пенальти.



Теперь в матче с «Ахматом» Сергею Первушину не помогут сразу три игрока основы. Нападающий Антон Килин и опорник Гурам Тетрашвили получили красные карточки, а защитник Александр Каплиенко перебрал жёлтых. А потому шансы на победу грозненцев становятся ещё выше, ведь возможности для ротации у хозяев минимальны.



Вообще команда Андрея Талалаева справедливо считается фаворитом в предстоящей игре. Она набрала неплохую форму. В пяти последних турах случились три победы и одна ничья. Единственное поражение пришлось на выезд к «Ростову» (0:3), но тогда гости не забили пенальти, а потом остались в меньшинстве и пропустили два мяча в концовке.

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Зато в последних двух турах «Ахмат» одержал две домашние победы с общим счётом 5:1. Сперва он обыграл «Уфу» (3:1), а затем «Краснодар» (2:0). Это позволило команде набрать 20 очков и забраться на девятое место, отставание от топ-4 составляет всего три пункта.



С результативностью у грозненцев тоже нет никаких проблем. Они по-прежнему показывают агрессивный футбол в атаке, который приносит плоды: за пять последних игр забито восемь мячей. На наш взгляд, у «Тамбова», лишившегося сразу трёх основных игроков, шансов крайне мало. Мы бы проверили лобовую победу гостей за коэффициент 2.00.

Прогноз и ставки на матч 14-го тура РПЛ «Тамбов» — «Ахмат» 7 ноября 2020 года

«Тамбову» не смогут помочь сразу несколько игроков основы, а ведь возможности для ротации у команды минимальны. «Ахмат» и без того был фаворитом, а теперь вовсе имеет все шансы забрать три очка. Грозненцы хороши в атаке, да и находится сейчас в неплохой форме. Их лобовая победа выглядит логично, благо что коэффициент хорош.



Ставка: победа «Ахмата» за 2.00.