«Лацио» — «Ювентус». Прогноз: извините, это не «Зенит». Роналду одним голом не успокоить

8 ноября состоится матч 7-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Ювентус». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.09. Успех «Лацио» оценён букмекерами коэффициентом 3.74. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.90.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Лацио» — «Ювентус» 8 ноября 2020
Букмекеры считают, что матч Серии А «Лацио» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.
Анализ и прогноз матча 7-го тура Серии А «Лацио» Рим — «Ювентус» Турин (08.11.2020)
Три тура Лиги чемпионов позади, впереди ноябрьская международная пауза. До неё осталось провести лишь по одному туру в национальных первенствах. Дальше часть футболистов разбредётся по национальным сборным, а остальные получат возможность перевести дух и зализать раны.
Уже в пятницу в основных европейских чемпионатах прошли по одному-два матча, всё самое интересное оставили на выходные. В итальянской Серии А пришло время седьмого тура. Он завершится 8 ноября четырьмя поединками, самый ранний из которых стартует в 14:30 мск в Риме.
Местный «Лацио» на стадионе «Олимпико» сразится с «Ювентусом». Вывеска изумительная, хотя начали сезон соперники ниже привычного уровня. Туринцы идут по графику «два очка за игру» — хороший результат практически для любого клуба, но только не для национального гегемона.
Впрочем, этого вполне достаточно, чтобы замыкать тройку лучших в чемпионате Италии. Без Криштиану Роналду в атаке мало что получалось: эпизодами игра смотрелась, но постоянно что-то мешало. То реализация подведёт, то судьи начудят. Ну и нехватка стабильности, конечно. За симпатичным отрезком зачастую следовал провал.
Португалец вернулся — дела наладились. Сперва Криштиану вышел на замену против «Специи» и оформил дубль. На тот момент счёт был равным, однако 1:1 быстро превратились в 4:1. А в среду в Лиге чемпионов досталось «Ференцварошу» (4:1). Там снова порадовал Альваро Мората. Дубль и никаких офсайдов.
«Лацио» тем временем пытается вытерпеть до паузы на морально-волевых. Кадровые проблемы тянутся с самого начало сезона: травмы, коронавирус, дисквалификации. С учётом всех факторов 10 очков в шести турах чемпионата Италии и десятое место в таблице выглядит более чем достойным результатом. Отставание от группы лидеров минимально.
В Лиге чемпионов дела складываются ещё лучше. Подопечные Симоне Индзаги обошлись без поражений и с пятью баллами занимают вторую строчку. В среду выцарапали ничью в Санкт-Петербурге (1:1). Сергей Семак не мог найти у римлян резервистов, хотя при оптимальном составе лишь трое-четверо из имевшихся футболистов появились бы на поле с первых минут.
Из-за разных протоколов в России не сыграли Иммобиле, Стракоша и Лукас Лейва, в Лиге чемпионов к тестам на коронавирус подходят строже. То есть отсутствовали лучший бомбардир, первый номер и основной полузащитник. Похоже, с «Ювентусом» сыграют только двое из них, у Чиро снова выявлен коронавирус. У туринцев ситуация не столь сложная: не будет Рэмси, де Лигта и Алекса Сандро. Неприятно, но терпимо.
Потому гости вполне справедливо идут у букмекеров фаворитом. На «Лацио» у них должен быть зуб, в прошлом сезоне бьянкочелести забрали две очные встречи. В том числе Суперкубок Италии. Однако сейчас хозяева просто выжаты как лимон. «Зенит» этим не воспользовался, а вот мотивированный Роналду и поймавший ритм Мората — совсем другое дело.
Действующий чемпион Италии только ищет себя и притирается к Пирло, так что проблемы непременно возникнут. И всё же разница в уровне исполнителей видится заметной. Думается, после перерыва за счёт замен и длины скамейки преимущество фаворита станет подавляющим. И подопечные Симоне Индзаги дрогнут.
Линия позволяет не мудрить и взять лобовую победу «Юве» за отличный коэффициент 2.09. Ставка посмелее — П2 с разницей в 1-2 мяча за 2.50, попроще — ИТБ 1.5 гола «Ювентуса» за 1.82. Оборона у «Лацио» в последнее время по понятным причинам не блещет.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Лацио» — «Ювентус» 8 ноября 2020 года
У «Лацио» должны вернуться Стракоша и Лейва, но список кадровых потерь всё равно огромен. К тому же Иммобиле вновь не сыграет из-за коронавируса. Возможностей для ротации минимум, лидеры устали. Думается, во втором тайме после замен преимущество действующего чемпиона станет солидным. Вариантов на скамейке у «Ювентуса» гораздо больше, этот фактор способен оказаться ключевым. П2 за 2.09 — хороший вариант.
Ставка: победа «Ювентуса» за 2.09.
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