«ПСЖ» — «Ренн». Прогноз: в Лиге чемпионов беда, теперь Тухель сядет в лужу в чемпионате

7 ноября состоится матч 14-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Ренн». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех гостей оценён в 9.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.15.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Ренн» 7 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Ренн» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65.

Анализ и прогноз матча 14-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Ренн» (07.11.2020)

Третий тур в Лиге чемпионов и Лиге Европы уже отгремел. Совсем скоро придёт время национальных сборных: вернётся Лига наций УЕФА и квалификация ЧМ-2022, у команд будет время отдохнуть. Но сначала – ещё один тур в национальных первенствах.

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Во французской Лиге 1 на повестке дня 10-й тур. Программа продолжится 7 ноября двумя поединками. В самом позднем из них сразятся участники Лиги чемпионов «ПСЖ» и «Ренн». Их встреча стартует в 23:00 мск и пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.



Разумеется, это центральная встреча всего тура. Томас Тухель сумел вырулить в привычную победную колею в чемпионате Франции. Серия из побед составляет уже семь матчей. Набранное на этом отрезке 21 очко позволило немецкому тренеру запрыгнуть на первое место в турнирной таблице Лиги 1. Всё как обычно.



Однако в Лиге чемпионов очередной провал, на этот раз парижане на выезде уступили немецкому «РБ Лейпциг» (1:2). Они даже открыли счёт, но затем дважды пропустили, а на 69-й минуте вовсе остались в меньшинстве. Хотя шансы на выход в плей-офф по-прежнему неплохие, ведь у «МЮ» и РБЛ всего на три очка больше. Вот только лимит ошибок выбит.

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Отчасти причина кроется в кадровых потерях, «Пари Сен-Жермен» снова тревожат травмы. К Неймару в лазарет присоединились Мбаппе и Сарабия, также отсутствуют Верратти и Дракслер. У Тухеля снова вырисовывается экспериментальный состав, которому будет трудно показать цельный футбол.



Впрочем, остаться без голов действующий чемпион Франции в предстоящем поединке с «Ренном» не должен. Здорово себя показывает новичок Мойзе Кин. За шесть игр в чемпионате Франции и Лиге чемпионов молодой итальянец забил уже четыре мяча и отдал результативную передачу. Место в старте ему, думается, обеспечено.



Однако «Ренн» вполне может ответить обескровленному потерями «ПСЖ». Сейчас клуб из одноимённого города располагается на третьей строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 18 очков. Хотя плотность в верхней её части высокая, конкурентов тут хватает.

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Стоит отдельно отметить великолепную по меркам довольной низовой французской Лиги 1 результативность команды. За девять игр красно-чёрные умудрились забить 18 голов. Пропускают без Эдуарда Менди, который феерит сейчас в «Челси», они регулярно, зато забивают в каждой игре.



На наш взгляд, стоит проверить ставку «обе забьют» за коэффициент 1.77. Парижане остались без многих ключевых игроков, да и статистика личных встреч на нашей стороне. Дело в том, что такой вариант заходил в восьми из девяти последних очных игр. Доверимся цифрам.

Прогноз и ставки на матч 14-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Ренн» 7 ноября 2020 года

«ПСЖ» снова испытывает серьёзные кадровые проблемы, опять придётся обойтись без ряда лидеров. На наш взгляд, «Ренну» вполне по силам потрепать нервы Томасу Тухелю. Красно-чёрные регулярно пропускают, но забивают ещё больше. Поставим на голы в обе стороны, благо что в последнее время эта ставка регулярно доезжает в данном противостоянии.



Ставка: обе забьют за 1.77.