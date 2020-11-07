«Аталанта» — «Интер». Прогноз: Миранчук на лавке, Алексис Санчес без гола, Конте в ярости

У нерадзурри под вопросом участие Лукаку, без которого ничего не клеится.

8 ноября состоится матч 7-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Интер». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.49. Успех «Аталанты» оценён букмекерами коэффициентом 2.84. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Интер» 8 ноября 2020

Букмекеры считают, что матч Серии А «Аталанта» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.35.

Анализ и прогноз матча 7-го тура Серии А «Аталанта» — «Интер» Милан (08.11.2020)

Три тура Лиги чемпионов позади, впереди ноябрьская международная пауза. До неё осталось провести лишь по одному туру в национальных первенствах. Дальше часть футболистов разбредётся по национальным сборным, а остальные получат возможность перевести дух и зализать раны.

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В пятницу в основных европейских чемпионатах прошли по одному-два матча, всё самое интересное оставили на выходные. В итальянской Серии А пришло время седьмого тура. Он завершится 8 ноября четырьмя поединками. В 17:00 в Бергамо местная «Аталанта» на стадионе «Атлети Адзурри» начнёт выяснять отношения с «Интером».



Эта игра стала бы центральной во всём туре, если бы не битва «Лацио» и «Ювентуса». Ведь встречаются два представителя страны в Лиге чемпионов. Правда, старт сезона у соперников получается смазанным. Стабильности категорически не хватает, результаты в последние недели заметно просели.



«Аталанта» выдала мощнейший старт в Серии А, однако затем потерпела два поражения подряд. 1:4 от «Наполи» и 1:3 от «Сампдории». В прошлом туре выиграла в «Кротоне» (2:1), хотя и там пришлось понервничать. Преимущество имели огромное, а вот с реализацией снова не заладилось.

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12 очков в шести турах и место в топ-4 — результат не блестящий, но нормальный. У «Ювентуса» столько же, а «Наполи», «Рома» и «Интер» даже отстают. А вот с Лигой чемпионов нужно что-то делать. Там слабая оборона и отсутствие сильного голкипера дают о себе знать. С «Аяксом» спаслись (2:2), а вот во вторник пережили натуральное унижение.



0:5 на своём поле от «Ливерпуля» — это больно. Причём мерсисайдцы забили пять мячей уже к 54-й минуте, после чего откровенно доигрывали. Итальянский клуб наиграл на свой гол, но это уже детали. Провалы в обороне пугают. Диогу Жота оформил хет-трик, Салах и Мане добавили по одному мячу.



«Богиня» опустилась на третье место в группе. «Ливерпуль» набрал девять очков и своего уже не упустит, а «Аякс» имеет в активе четыре балла и находится выше по дополнительным показателям. В общем, после ноябрьской международной паузы будет жарко. А пока надо уйти на перерыв в хорошем настроении.

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В принципе, у «Интера» ситуация ещё хуже. В чемпионате Италии только 11 очков и одна победа в четырёх предыдущих турах. Над едва живым «Дженоа» (2:0), прерывавшим тренировочный процесс из-за коронавируса. А в Лиге чемпионов миланцы находятся на пороге катастрофы.



После первого круга они замыкают квартет с двумя очками, остальные набрали по четыре-пять. С качеством футбола дела обстоят вполне нормально, перевешивают два фактора: регулярные провалы в обороне и жуткая реализация. Строго говоря, с «Боруссией М» и «Шахтёром» нерадзурри создали гораздо больше, однако раз за разом прощали соперников.



В Серии А проблемы те же — достаточно вспомнить ничью с «Пармой» и поражение в дерби от «Милана». Создаётся ощущение, что у футболистов пропала уверенность. Плюс кадровые проблемы. Сенси и Весино — это ладно, а вот отсутствие Ромелу Лукаку сказывается. Бельгиец был очень заметен на старте сезона.

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Участие Лукаку находится под вопросом. С «Пармой» и «Реалом» он не сыграл, а накануне тренировался индивидуально. У «Аталанты» лазарет потихоньку пустеет, не будет только де Руна, Кальдары и Госенса. С учётом подвешенного состояния Ромелу возникает соблазн взять П1 с нулевой форой за 2.12.



Логика следующая. Обе команды переживают непростой период, однако на стороне «Аталанты» по крайней мере будет своё поле. Кроме того, в пяти предыдущих очных встречах она уступила лишь однажды. Даже если Лукаку сыграет, 10 дней простоя — это серьёзно, вряд ли он сможет показать оптимальный футбол. А в обороне у нерадзурри заметные проблемы.

На наш взгляд, линия должна быть ровной, так как игра пойдёт на три результата. Альтернатива — тотал меньше 3.5 мяча за 1.99. Тут всё просто: в пяти из шести последних поединков забивалось не более двух голов. Но линия позволяет подстраховаться и взять ТМ 3.5 мяча.

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Всё же речь о битве прямых конкурентов, которые к тому же накануне потерпели чувствительные поражения. Скорее всего, они сыграют чуть осторожнее привычного, потому что прекрасно знают, что забивать соперник умеет.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Интер» 8 ноября 2020 года

Обе команды переживают непростой период. У «Интера» проблем больше: результаты чуть хуже, проблемы с реализацией продолжают напоминать о себе, плюс травма Ромелу Лукаку. «Аталанта» получит преимущество своего поля, а в пяти предыдущих очных встречах нерадзурри выиграли лишь однажды. Возьмём П1 с нулевой форой за 2.12.



Ставка: победа «Аталанты» с нулевой форой за 2.12.