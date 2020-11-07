«Динамо» — «Локомотив». Прогноз: с «Атлетико» было легче. Николич снова споткнётся в РПЛ

8 ноября состоится матч 14-го тура чемпионата России «Динамо» — «Локомотив». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.49. Успех гостей оценён в 3.57. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.20.
Букмекерские коэффициенты на матч 14-го тура РПЛ «Динамо» — «Локомотив» 8 ноября
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Динамо» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50.
Анализ и прогноз матча 14-го тура чемпионата России «Динамо» — «Локомотив» (08.11.2020)
Третий тур в Лиге чемпионов и Лиге Европы благополучно отгремел, хотя большинству российских клубов похвастать по его итогам нечем. Совсем скоро вернётся Лига наций УЕФА, внушительная часть футболистов получит время на восстановление. Ну а пока – ещё один тур родной Российской Премьер-Лиги.
Первые матчи уже стартовали. Программа 14-го тура завершится 8-го ноября четырьмя поединками. Среди прочих выделяется московское дерби «Динамо» — «Локомотив». Встреча начнётся в 19:00 мск и пройдёт на стадионе «ВТБ Арена».
Появление Сандро Шварца пошло на пользу «Динамо». По крайней мере в краткосрочной перспективе. Игра идёт, в атаке команда стала действовать более агрессивно, появились забитые мячи. После 13-го тура у неё 23 очка в активе и четвёртое место в турнирной таблице. Есть все основания рассчитывать на борьбу за еврокубки.
При Шварце бело-голубые играли дважды, оба раза выиграли. Сперва дома уверенно расправились с «Сочи» (3:1), а затем на выезде забрали три очка у «Тамбова» (2:1). В обоих случаях они показали интересный футбол в атаке и закономерно добились своего, хотя в Саранске прошли по краю пропасти.
Матч с тамбовчанами получился неоднозначным. Гордиться такой победой определённо не стоит. Москвичи имели колоссальное преимущество как во владении с ударами, так и численно – уже к 59-й минуте хозяева остались вдевятером. Похоже, это их и расслабило. В итоге могли упустить победу, но на последней минуте матча пенальти отразил Антон Шунин. Отскакивать при таком запасе — это, конечно, никуда не годится.
Похоже, на этот раз ворота «Динамо» придётся защищать Игорю Лещуку, который как раз вернулся в строй после травмы. Дело в том, что Шунин из-за подозрения на коронавирус почти наверняка пропустит дерби. Также Шварцу придётся обойтись без центрального защитника Ивана Ордеца, отбывающего дисквалификацию.
Зато снова в строю Грулёв и Каборе, набрал форму новичок команды уругваец Гильермо Варела. Так что у немецкого специалиста будет много возможностей для перестановок. Московский «Локомотив» ожидает очередное испытание. Лещук — более чем крепкий голкипер, по крайней мере для второго номера по меркам РПЛ.
«Железнодорожники» играют параллельно в Лиге чемпионов, а группа им досталась мама не горюй. В матче третьего тура принимали мадридский «Атлетико» и умудрились сыграть вничью (1:1). Быстро пропустили, но на 25-й минуте заработали пенальти и сравняли счёт.
Всё оставшееся время красно-зелёные только оборонялись и сумели выстоять. Однако сил было отдано чересчур много, это буквально бросалось в глаза. А возможности производить качественную ротацию состава у Марко Николича, можно сказать, нет. Разрыв между основой и запасными слишком велик. В последних двух турах РПЛ ротация приводила к поражениям.
В итоге получается, что «Локомотив» в пяти последних играх потерпел три поражения и скатал две ничьи, пропустив при этом девять мячей. На наш взгляд, в предстоящем поединке у него тоже вряд ли выйдет наиграть на три очка. Нехватка свежести рискует оказаться ключевым фактором.
Московское «Динамо» при Щварце пока играет неровно, но уверенно. К защите хватает вопросов, зато в атаке стало куда больше движения. Причём у команды было гораздо больше времени на отдых и подготовку. Мы бы проверили победу хозяев с нулевой форой за коэффициент 1.70.
Дело тут ещё и в том, что бело-голубые хорошо выступают на своем поле. За семь домашних матчей в нынешнем сезоне чемпионата России у них всего лишь одно поражение при пяти победах. Любопытно, что забили они девять мячей, а пропустили всего лишь два. Ждём чего-то вроде 1:0 или 1:1.
Прогноз и ставки на матч 14-го тура РПЛ «Динамо» — «Локомотив» 8 ноября 2020 года
«Динамо» при Сандро Шварце выглядит достаточно уверенно: команда показывает интересный футбол, появились забитые мячи. При этом бело-голубые ещё и отдыхали больше, чем «Локо». У «железнодорожников» последние две недели выдались непростыми, сил было потрачено много. На наш взгляд, хозяева в предстоящем поединке сумеют набрать очки.
Ставка: победа «Динамо» с нулевой форой за 1.70.
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