«Арсенал» — «Астон Вилла». Прогноз: Артета с Лено учтут ошибки «Ливерпуля» и «Лестера»

8 ноября состоится матч 8-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Астон Вилла». Начало игры — в 22:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех «Астон Виллы» оценён букмекерами коэффициентом 5.15. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Астон Вилла» 8 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Арсенал» — «Астон Вилла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66.

Анализ и прогноз матча 8-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Астон Вилла» (8.11.2020)

Три тура Лиги чемпионов позади, впереди ноябрьская международная пауза. До неё осталось провести лишь по одному туру в национальных первенствах. Дальше часть футболистов разбредётся по национальным сборным, а остальные получат возможность перевести дух и зализать раны.

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Всё самое интересное состоится в выходные. На воскресенье, 8 ноября, в английской Премьер-лиге запланированы четыре поединка. Наиболее поздний стартует в 22:15 мск в Лондоне. «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» сразится с «Астон Виллой».



«Львы» после мощнейшего спурта сбавили обороты, но всё равно находятся выше «Арсенала» в турнирной таблице. Правда, только по дополнительным показателям, ведь обе команды набрали по 12 очков. Зато у гостей есть игра в запасе, поскольку в первом туре им выпал «Манчестер Сити», получивший дополнительный отдых от лиги.



Оба поражения получились чувствительными — 0:3 от «Лидс Юнайтед» и 3:4 от «Саутгемптона». Но не безнадёжными. С подопечными Марсело Бьельсы первый тайм выдался равным, дальше получили контратаку и посыпались. У «святых» банально залетело всё: четыре гола с четырёх ударов в створ. Три — после стандартных положений, плюс великолепное попадание Ингса в девятку.

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Важно ответить, что «Лидс» и «Саутгемптон» похожи тягой к агрессивному футболу и прессингу. «Астон Вилла» довольно часто терялась под давлением. Но «Арсенал» играет иначе. При Микеле Артете лондонцы, напротив, ставят на дисциплину и организацию. Пропускать стали гораздо меньше, вот только созидание тоже просело.



«Канониры» после обидного поражения от «Лестера» (0:1) добыли три победы подряд. Два разгрома сильно уступающих в классе оппонентов в Лиге Европы на своём поле — это понятно. «Дандолку» досталось 3:0, «Мольде» получил 4:1. Между этими успехами затесались 1:0 на «Олд Траффорд».



Та игра получилась довольно вялой. Моментов оказалось совсем немного, всё решил гол Обамеянга с пенальти (1:0). После этого «Арсенал» приятно порадовал позиционной обороной. За 25 минут манкунианцы не создали ровным счётом ничего. Думается, на «Эмирейтс» мы рискуем увидеть нечто подобное.

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Лондонцы в АПЛ привыкли ограничиваться двумя-тремя мячами. Планку в 3.5 гола пробили лишь в одном случае из семи, когда получили 1:3 на «Энфилде». Да и там пропустили последний мяч на 88-й минуте. А бирмингемцы пропустили семь голов за 180 минут и потерпели два поражения подряд.



После такого логично немного изменить настройки и добавить аккуратности. Тем более на выезде с довольно мощным соперником. В общем, тотал меньше 3 мяча за 1.74 смотрится неплохо. Альтернативный вариант — «гол в первые 26 минут — нет» за 2.08. Ждём аккуратного дебюта.

Прогноз и ставки на матч 8-го тура АПЛ «Арсенал» — «Астон Вилла» 8 ноября 2020 года

«Арсенал» в последнее время играет довольно строго, по крайней мере в АПЛ. В шести матчах из семи забивалось не больше трёх мячей. Исключение — 1:3 от «Ливерпуля» с голом Жоты на 88-й минуте. «Астон Вилла» потерпела два поражения кряду с общим счётом 3:7, после такого вполне логично сделать акцент на оборону. Ждём довольно аккуратного футбола, в котором соперники ограничатся парой-тройкой мячей.



Ставка: тотал меньше 3 мяча за 1.74.