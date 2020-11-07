Чехия — Россия. Прогноз: Ларионов и Подколзин в третий раз накажут заносчивых букмекеров

8 ноября в третьем матче первого этапа Еврохоккейтура сборная Чехии сыграет с Россией. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут чехи. Встреча начнётся в 14:30 мск. В ставках на матч Чехия — Россия номинальные хозяева котируются с коэффициентом 1.79. Победу команды Игоря Ларионова эксперты оценивают коэффициентом 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Евротура Чехия — Россия 8 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч Евротура Чехия — Россия 8 ноября получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.56, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.44. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.70. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча Кубка Карьялы-2020 Чехия — Россия (08.11.2020)

Позади два месяца регулярного чемпионата КХЛ, до возобновления первенства осталось совсем немного. Первый этап Евротура подходит к концу, остался ещё один тур. Турнир решили проводить в прежнем объёме, несмотря на коронавирус. По традиции начали «Кубком Карьялы».

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На матчи хозяев этапа (то есть сборной Финляндии) пускают по 4,5 тыс. зрителей, во всех остальных случаях играть приходится при пустых трибунах. Сборная России уже произвела фурор в Хельсинки. Вне зависимости от результата заключительного поединка эксперимент с отправкой молодёжного состава следует считать успешным.

Ещё бы — две победы подряд, пять очков из шести возможных. Финнов вынесли по всем статьям: блистательно провели первый период и не дали слабины в оставшиеся 40 минут. Симпатичная игра в пас, высокий прессинг, хорошие скорости. В нужные моменты подтащил Ярослав Аскаров. Получилось 6:2.

Сутки спустя досталось Швеции. Тут уж пришлось проявить характер. «Тре крунур» действовали первым номером и чаще владели шайбой, но это было сугубо территориальное преимущество. Моментов у подопечных Игоря Ларионова, пожалуй, имелось даже побольше. Собственно, это видно и по статистике бросков — 36 на 30.

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1:1 в основное время по такой игре — заслуга вратарей. Возможностей было достаточно, при должной реализации дело вполне могло дойти до шести-семи шайб. Снова блистал Аскаров. Где-то, конечно, повезло, но эту удачу полностью заслужили. Пропустили на 56-й минуте, сняли вратаря и моментально отыгрались. Подколзин с Амировым придумали ответную шайбу, а потом ещё и реализовали попытки в буллитной серии.

В общем, 2:1 Б, пять очков и один шаг до победы в «Кубке Карьялы». Расклад максимально прост: сильнейший во встрече с Чехией выиграет первый этап Евротура. Соперник крепкий. Чехи заявили на турнир аж 30 хоккеистов. Место нашлось всем: восемь представителей КХЛ, несколько молодых игроков. В том числе 16-летний Давид Иржичек из «Пльзени».

Подопечные Филиппа Пешана не будут давить с первой и до последней минуты, они играют в довольно прагматичный хоккей. Надёжная оборона, крепкие вратари и умение наказывать за ошибки. Скажем, со шведами дважды реализовали лишнего за 104 секунды, после чего спокойно доигрывали по счёту (3:1).

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Накануне без особых хлопот разобрались с Финляндией. Уже к дебюту второго периода добились преимущества в две шайбы. Так что первые минуты нужно проводить максимально аккуратно, отыгрываться у такого оппонента неприятно. Исполнители тут серьёзные, несколько человек находятся на ведущих ролях в клубах КХЛ — Яшкин, братья Зогорна, Нестрашил.

Букмекеры снова не верят в сборную России, считая чехов явным фаворитом. Опытных хоккеистов у них действительно больше, однако то же самое можно было сказать про Финляндию и Швецию. Зато подопечные Игоря Ларионова должны быть посвежее, ведь свой матч они провели на 4 часа раньше.

Вроде бы разница скромная, но не при таком графике. У Чехии между уходом со льда и стартовым вбрасыванием было всего 17 часов. Потому логичнее играть против линии. Шансы номинальных хозяев, пожалуй, в самом деле повыше, но давать на П1 коэффициент 1.76 слишком сомнительно.

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Вариантов достаточно. Х2 за 2.05 — вполне неплохо, линия даже позволяет взять П2 с форой (+1) за 1.82. Нам больше нравится ИТМ 3 шайбы Чехии за 1.90. Эта команда играет довольно сдержанно и вперёд большими силами не лезет. Игорь Ларионов допустил, что на третий матч выйдет не Аскаров, а Артур Ахтямов. Но это не должно стать проблемой.

Молодой вратарь «Ак Барса» тоже хорош, а главное — оборона россиян действует более чем уверенно. Чехи вполне могут выиграть, но скорее за счёт надёжной защиты, а не бразильской системы и охапки шайб. Индивидуальный низ фаворита смотрится хорошо.

Прогноз и ставки на матч Евротура «Кубок Карьялы» Чехия — Россия 8 ноября 2020 года

Матч за первое место на «Кубке Карьялы», обе команды добыли по две победы. Чехи, правда, оба раза управились в основное время, но это не так важно. Они пляшут от печки и не лезут вперёд большими силами, так что хоккей рискует получиться довольно закрытым. Прессинг у сборной России работает исправно, защитники помогают вратарю. Брать ли Х2 за 2.05 — дело вкуса, а вот ИТМ 3 шайбы Чехии за 1.90 смотрится довольно надёжно.

Ставка: ИТМ 3 гола Чехии за 1.90.