Чехия — Россия. Прогноз: Ларионов и Подколзин в третий раз накажут заносчивых букмекеров

8 ноября в третьем матче первого этапа Еврохоккейтура сборная Чехии сыграет с Россией. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут чехи. Встреча начнётся в 14:30 мск. В ставках на матч Чехия — Россия номинальные хозяева котируются с коэффициентом 1.79. Победу команды Игоря Ларионова эксперты оценивают коэффициентом 3.60.
Коэффициенты букмекеров на матч Евротура Чехия — Россия 8 ноября 2020 года
Букмекеры уверены, что матч Евротура Чехия — Россия 8 ноября получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.56, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.44. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.70. Гол на первой минуте идёт за 12.50.
Прогноз и анализ матча Кубка Карьялы-2020 Чехия — Россия (08.11.2020)
Позади два месяца регулярного чемпионата КХЛ, до возобновления первенства осталось совсем немного. Первый этап Евротура подходит к концу, остался ещё один тур. Турнир решили проводить в прежнем объёме, несмотря на коронавирус. По традиции начали «Кубком Карьялы».
На матчи хозяев этапа (то есть сборной Финляндии) пускают по 4,5 тыс. зрителей, во всех остальных случаях играть приходится при пустых трибунах. Сборная России уже произвела фурор в Хельсинки. Вне зависимости от результата заключительного поединка эксперимент с отправкой молодёжного состава следует считать успешным.
Ещё бы — две победы подряд, пять очков из шести возможных. Финнов вынесли по всем статьям: блистательно провели первый период и не дали слабины в оставшиеся 40 минут. Симпатичная игра в пас, высокий прессинг, хорошие скорости. В нужные моменты подтащил Ярослав Аскаров. Получилось 6:2.
Сутки спустя досталось Швеции. Тут уж пришлось проявить характер. «Тре крунур» действовали первым номером и чаще владели шайбой, но это было сугубо территориальное преимущество. Моментов у подопечных Игоря Ларионова, пожалуй, имелось даже побольше. Собственно, это видно и по статистике бросков — 36 на 30.
1:1 в основное время по такой игре — заслуга вратарей. Возможностей было достаточно, при должной реализации дело вполне могло дойти до шести-семи шайб. Снова блистал Аскаров. Где-то, конечно, повезло, но эту удачу полностью заслужили. Пропустили на 56-й минуте, сняли вратаря и моментально отыгрались. Подколзин с Амировым придумали ответную шайбу, а потом ещё и реализовали попытки в буллитной серии.
В общем, 2:1 Б, пять очков и один шаг до победы в «Кубке Карьялы». Расклад максимально прост: сильнейший во встрече с Чехией выиграет первый этап Евротура. Соперник крепкий. Чехи заявили на турнир аж 30 хоккеистов. Место нашлось всем: восемь представителей КХЛ, несколько молодых игроков. В том числе 16-летний Давид Иржичек из «Пльзени».
Подопечные Филиппа Пешана не будут давить с первой и до последней минуты, они играют в довольно прагматичный хоккей. Надёжная оборона, крепкие вратари и умение наказывать за ошибки. Скажем, со шведами дважды реализовали лишнего за 104 секунды, после чего спокойно доигрывали по счёту (3:1).
Накануне без особых хлопот разобрались с Финляндией. Уже к дебюту второго периода добились преимущества в две шайбы. Так что первые минуты нужно проводить максимально аккуратно, отыгрываться у такого оппонента неприятно. Исполнители тут серьёзные, несколько человек находятся на ведущих ролях в клубах КХЛ — Яшкин, братья Зогорна, Нестрашил.
Букмекеры снова не верят в сборную России, считая чехов явным фаворитом. Опытных хоккеистов у них действительно больше, однако то же самое можно было сказать про Финляндию и Швецию. Зато подопечные Игоря Ларионова должны быть посвежее, ведь свой матч они провели на 4 часа раньше.
Вроде бы разница скромная, но не при таком графике. У Чехии между уходом со льда и стартовым вбрасыванием было всего 17 часов. Потому логичнее играть против линии. Шансы номинальных хозяев, пожалуй, в самом деле повыше, но давать на П1 коэффициент 1.76 слишком сомнительно.
Вариантов достаточно. Х2 за 2.05 — вполне неплохо, линия даже позволяет взять П2 с форой (+1) за 1.82. Нам больше нравится ИТМ 3 шайбы Чехии за 1.90. Эта команда играет довольно сдержанно и вперёд большими силами не лезет. Игорь Ларионов допустил, что на третий матч выйдет не Аскаров, а Артур Ахтямов. Но это не должно стать проблемой.
Молодой вратарь «Ак Барса» тоже хорош, а главное — оборона россиян действует более чем уверенно. Чехи вполне могут выиграть, но скорее за счёт надёжной защиты, а не бразильской системы и охапки шайб. Индивидуальный низ фаворита смотрится хорошо.
Прогноз и ставки на матч Евротура «Кубок Карьялы» Чехия — Россия 8 ноября 2020 года
Матч за первое место на «Кубке Карьялы», обе команды добыли по две победы. Чехи, правда, оба раза управились в основное время, но это не так важно. Они пляшут от печки и не лезут вперёд большими силами, так что хоккей рискует получиться довольно закрытым. Прессинг у сборной России работает исправно, защитники помогают вратарю. Брать ли Х2 за 2.05 — дело вкуса, а вот ИТМ 3 шайбы Чехии за 1.90 смотрится довольно надёжно.
Ставка: ИТМ 3 гола Чехии за 1.90.
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