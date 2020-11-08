«Ман Сити» — «Ливерпуль», «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи: что смотреть 8 ноября

Россия сыграет с Чехией на Евротуре, а Медведев со Зверевым — в финале «мастерса».

Европейский футбол плавно перетёк в новый сезон, в НХЛ и НБА определились чемпионы, стартовали еврокубки. Мировой спорт развернулся во всём своём великолепии. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 8 ноября.

На что ставить в футболе 8 ноября

Три тура Лиги чемпионов и Лиги Европы позади, впереди ноябрьская международная пауза. До неё осталось провести лишь по одному туру в национальных первенствах. Дальше часть футболистов разбредётся по национальным сборным, а остальные получат возможность перевести дух и зализать раны.

«Зенит» — «Краснодар». Прогноз: после кошмара в Севилье Мусаев получит добавки от Семака У краснодарцев четыре кряду поражения с общим счётом 3:12.

А пока — заключительные матчи туров в национальных первенствах. Некоторые топ-клубы сыграли в субботу, но и в воскресенье выбор солидный. В РПЛ состоятся четыре матча, три из которых выглядят более чем внушительно. В качестве разминки «Химки» встретятся с «Рубином». Без зрителей, в 14:00 мск.



Дальше подтянется тяжёлая артиллерия. В 16:30 ЦСКА начнёт выяснять отношения с «Ростовом» в надежде поднять настроение после поражения от «Фейеноорда» в Лиге Европы. Ещё две игры стартуют в 19:00. Нас ждёт московское дерби — «Динамо» против «Локомотива», Шварц против Николича. И битва ещё двух представителей страны в Лиге чемпионов: «Зенит» примет «Краснодар».



Суперматч ожидается в АПЛ, сойдутся два лучших клуба страны по итогам минувшего сезона. «Манчестер Сити» на «Этихаде» примет «Ливерпуль» (19:30 мск). Также в рамках восьмого тура сойдутся «Вест Бромвич» и «Тоттенхэм» (15:00), «Лестер» и «Вулверхэмптон» (17:00), «Арсенал» и «Астон Вилла» (22:15).

«Динамо» — «Локомотив». Прогноз: с «Атлетико» было легче. Николич снова споткнётся в РПЛ «Динамо» за семь домашних матчей забило девять мячей, а пропустило всего два.

В чемпионате Италии тоже будет жарко. В 14:30 мск в Риме «Лацио» начнёт выяснять отношения с «Ювентусом», а 2,5 часа спустя прозвучит свисток для «Аталанты» и «Интера». Остальные встречи: «Торино» — «Кротоне», «Дженоа» — «Рома» (обе — 17:00), «Болонья» — «Наполи» (20:00) и «Милан» — «Верона» (22:45).



В Бундеслиге всё самое интересное состоялось накануне, в воскресенье выбор невелик. «Вольфсбург» померяется силами с «Хоффенхаймом» (17:30 мск), а «Байер» — с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха (20:30). Вывески довольно симпатичные, но не более того.



Пять матчей пройдут в чемпионате Испании, здесь закроется девятый тур. Всё внимание на «Месталью», там находящаяся в кризисе «Валенсия» попробует остановиться мадридский «Реал» (23:00 мск). «Хетафе» сразится с «Вильярреалом» (16:00), «Реал Сосьедад» — с «Гранадой» (18:15), «Вальядолид» — с «Атлетиком» из Бильбао, а «Леванте» — с «Алавесом» (оба — в 20:30).

«Динамо К» — «Шахтёр». Прогноз: Тайсон и Тете отомстят Луческу после 0:6 в Лиге чемпионов Киевлянам снова придётся играть экспериментальным составом из-за коронавируса.

Сразу семь поединков состоятся во французской Лиге 1. «ПСЖ» отстрелялся накануне. В 19:00 мск начнут «Ницца» и «Монако», российский полузащитник монегасков Александр Головин продолжает восстанавливаться после травмы. А четыре часа спустя настанет время «Лиона» и «Сент-Этьена».



Ещё один суперматч в чемпионате Украины, там киевское «Динамо» сразится с «Шахтёром» (18:00 мск). В чемпионате Португалии стоит выделить битву «Бенфики» и «Браги» (23:00), в чемпионате Бельгии — «Гента» и «Андерлехта» (20:15). Любители артхауса могут посмотреть финал чемпионата Китая.

Матчи по хоккею для ставок 8 ноября

Прежде всего — заключительный матч первого этапа Евротура. Сборная России одержала две победы из двух возможных и сразится с Чехией (14:30 мск). Чехи тоже идут без потерь, больше того — они оба раза управились в основное время. Следовательно, сильнейший по итогам очной встречи выиграет «Кубок Карьялы».



Кроме того, один матч пройдёт в регулярном чемпионате КХЛ. «Северсталь» примет «Барыс», начало — в 17:00 мск. Клубу из Казахстана нужно нагонять, поскольку он уходил на карантин и провёл на несколько встреч меньше, чем конкуренты.

На что ещё ставить 8 ноября

Главное — финал «мастерса» в Париже, в котором сыграет российский теннисист Даниил Медведев. Его соперником станет немец Александр Зверев, который накануне разобрался с Рафаэлем Надалем.

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз: увы, Гвардиола. Клопп сохранит первое место в АПЛ Пять побед подряд, Жота разогрелся. Действующий чемпион Англии набрал ход.

В 16:00 мск состоится 12-й этап MotoGP, Гран-при Европы. Два матча запланированы в Единой лиге ВТБ. В 15:30 мск начнут «Парма» и «Енисей», в 21:00 — «Зелена-Гура» и «Зенит».



Наконец, продолжится четвёртый этап Кубка России по фигурному катанию. Короткие программы откатают женщины (17:30 мск) и мужчины (19:15).