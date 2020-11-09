«Химки» — ЦСКА, фигурное катание в Казани и другие матчи 9 ноября: что смотреть сегодня

Европейский футбол плавно перетёк в новый сезон, в НХЛ и НБА определились чемпионы, стартовали еврокубки. Мировой спорт развернулся во всём своём великолепии. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 9 ноября.

На что ставить в футболе 9 ноября

Три тура Лиги чемпионов позади, впереди ноябрьская международная пауза. Накануне завершились туры в основных национальных первенствах. Дальше часть футболистов разбредётся по национальным сборным, а остальные получат возможность перевести дух и зализать раны.



Потому в понедельник выбор необычайно скромный. Во второй немецкой Бундеслиги состоится один матч седьмого тура. Лидирующий в турнирной таблице «Гамбург» наведается к «Хольштайну», который замыкает тройку лидеров. Стартовый свисток раздастся в 22:30 мск.



Ещё одна игра пройдёт в испанской Сегунде, там завершится программа 11-го тура. «Жирона» сразится с «Лас-Пальмасом», начало — в 23:00 мск. Ещё пару лет назад соперники выясняли отношения в Примере, а теперь находятся в нижней половине турнирной таблицы второго дивизиона.



Остальные варианты совсем уж экзотичны. Одна игра пройдёт в первом раунде Кубка Англии, «Оксфорд Сити» померяется силами с «Норгемптон Тауном» (22:45 мск). Плюс несколько матчей в периферийных чемпионатах — Боснии и Герцеговины, Израиля, Ирландии, Польши и Румынии.

Матчи по хоккею для ставок 9 ноября

Первый этап Евротура завершился накануне, уже во вторник возобновится регулярный чемпионат КХЛ. А пока — затишье. Поставить можно только на ВХЛ (три матча) и МХЛ (сразу девять). Выбор скромный, но нужно перетерпеть всего один день. Дальше будет веселее.

На что ещё ставить 9 ноября

Накануне состоялся финал «мастерса» в Париже, теперь стартует турнир в Софии. Посев возглавляют Денис Шаповалов, Феликс Оже-Альяссим, Алекс де Минор и Ян-Леннард Штруфф. Прошлогодний чемпион Даниил Медведев не стал защищать титул.



Один матч пройдёт в Единой лиге ВТБ. Вывеска шикарная — «Химки» против ЦСКА. Представители России в Евролиге начнут выяснять отношения в 20:00 мск. Правда, зрителей на трибунах не будет.



Кроме того, в Казани продолжится четвёртый этап Кубка России по фигурному катанию. Мужчины и женщины откатают произвольную программу, в танцах на льду участникам предстоит показать ритм-танец.