«Химки» — ЦСКА. Прогноз: Джеймс, Шенгелия и Курбанов продолжат мучения Шведа

9 ноября состоится матч Единой лиги ВТБ «Химки» — ЦСКА. Начало — в 20:00 мск. Букмекеры в прогнозах отдают преимущество гостям: поставить на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.53, успех «Химок» идёт в букмекерских конторах за коэффициент 2.59.

Коэффициенты букмекеров на матч Единой лиги ВТБ «Химки» — ЦСКА 9 ноября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч Единой лиги ВТБ «Химки» — ЦСКА 9 ноября будет результативным: тотал больше 164.5 очка идёт за 1.85, а тотал меньше 164.5 очка — за 1.85. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 13.50.

Анализ и прогноз матча Единой лиги ВТБ «Химки» — ЦСКА Москва (09.11.2020)

Баскетбольный сезон постепенно набирает обороты, хотя переносы матчей из-за коронавируса случаются сплошь и рядом. 9 ноября в Единой лиге ВТБ состоится всего одна встреча, зато какая! «Химки» в родных стенах сразятся с ЦСКА, начало запланировано на 20:00 мск. Играть придётся без зрителей из-за соответствующего решения руководства области.

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Перед началом сезона президент ЦСКА Андрей Ватутин назвал «Химки» фаворитом Единой лиги ВТБ и претендентом на «Финал четырёх» Евролиги. Состав жёлто-синих пополнили несколько известных исполнителей, вот только пока всё валится из рук. Результаты не просто слабые — кошмарные.

Причём по всем фронтам. В Единой лиге ВТБ добыты две победы при четырёх поражениях. Обыграли «Енисей» и «Калев» (справедливости ради, более чем уверенно). Неудачи с «Зенитом» и «Нижним Новгородом» — это ещё ладно, а вот проваленные концовки с «Астаной» (88:89) и «Автодором» (82:85) навевают тоску.

В Евролиге полный ужас — одна победа из семи возможных. Поначалу приходилось играть вшестером из-за коронавируса. Получалось вполне достойно: молодые баскетболисты заявили о себе, опытный Вячеслав Зайцев выдал несколько ярких матчей. Однако дальше лидеры вернулись, а ситуацию переломить не удалось.

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С горем пополам одолели в родных стенах «Црвену Звезду» (83:77). На этом всё. Проиграли «Маккаби» в овертайме, без вариантов уступили в Турции «Фенербахче». Атака невероятно предсказуема: раннее нападение, броски с получения, заслоны. Движение мяча отсутствует как класс.

При таких условиях привычная зависимость от лидеров никуда не денется. Алексей Швед всё так же не дружит со стабильностью, а Эррик Макколум фактически в одиночку прибил «Црвену Звезду», после чего не набрал ни единого очка с «Фенербахче». Передняя линия впечатляет по именам, но не по эффективности. Ну и так далее.

У ЦСКА тоже есть проблемы, хотя куда менее значительные. Да и результаты приятнее: в Единой лиге ВТБ 4-1, в Евролиге 4-3. Красно-синие не проигрывают с 22 октября, когда в овертайме уступили «Црвене Звезде» (84:86 ОТ). С тех пор разнесли «Енисей» (109:60) и добыли две победы в Евролиге.

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На своём паркете разобрались с «Валенсией» (84:75), а в пятницу хлопнули в Греции «Панатинаикос» (89:83). По отдельным исполнителям есть вопросы, но в целом «армейцы» сейчас выглядят солиднее. Преимущества в свежести ни у кого быть не должно, предыдущие матчи провели 6 ноября на выезде.

Спорить с линией букмекеров сложно. Швед и Макколум нестабильны, Куртинайтис продолжает разочаровывать и отдавать концовки. Вполне возможно, что через пару месяцев «Химки» сыграются и выйдут на новый уровень, однако на данный момент ЦСКА банально выглядит целостнее.

П2 с форой (-5.5) за 1.82 смотрится неплохо, альтернатива — ИТМ 80.5 очка «Химок» за 1.83. Москвичи потихоньку добавляют в защите, да и отработать по Алексею Шведу здесь есть кому. Высокой результативности от проблемных хозяев не ждём.

Ставки и прогноз на матч Единой лиги ВТБ «Химки» — ЦСКА 9 ноября 2020 года

«Химки» смотрятся очень грустно и полностью зависимы от Шведа с Макколумом, а те не блещут стабильностью. Атака крайне предказуема и однообразна, в защите большие проблемы, часто проигрывают на щитах. ЦСКА после слабого старта сезона постепенно набрал ход и выдал победную серию. Красно-синие сейчас выглядят солиднее, возьмём П2 с форой.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-5.5) за 1.82.