«Локомотив» — «Барыс». Прогноз: Скабелка и Паскуале передадут привет клубу из Казахстана

«Барыс» никогда не выигрывал в Ярославле — 10 поражений в 10 матчах.

10 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Барыс». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 1.70, успех «Барыса» идёт за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Барыс» 10 ноября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Локомотив» — «Барыс» 10 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.95, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.89. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 15.0.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Локомотив» Ярославль — «Барыс» Нур-Султан (10.11.2020)

Два месяца регулярного чемпионата КХЛ прошли на одном дыхании. Дальше сборная России отправилась в Финляндию, а команды получили возможность выдохнуть, собраться с силами и зализать раны. Первый этап Евротура триумфально завершился, а это значит, что пора возвращаться к клубным делам.

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За минувшую неделю по паре матчей провели иностранные клубы, которым надо нагонять остальных из-за ухода на карантин. Во вторник, 10 ноября, лига вернётся на полную катушку: в программе аж восемь поединков. Три из них стартуют в 19:00 мск. В Ярославле «Локомотив» сразится с «Барысом».

Ярославцы — одна из редких команд, которым пауза, похоже, только спутала карты. Уж больно мощный ход они набрали в октябре! Шутки ли — 11 побед в 12 предыдущих матчах, а также поражение в овертайме от «Автомобилиста» (0:1 ОТ). Больше двух шайб на этом отрезке ни разу не пропустили.

Разумеется, этот факт тесно связан с появлением Эдди Паскуале, который пропустил старт регулярного чемпионата. Статистика у канадского голкипера просто потрясающая, а полевые игроки здорово ему помогают. Единственной очевидной проблемой остаётся большинство, которое по-прежнему не впечатляет.

Гвардиола и Клопп стоят в сторонке, «Бавария» лучше. Кто выиграет Лигу чемпионов-2020/2021 В «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» никто не верит.

В остальном — красота. «Локомотив» не занимает второе место на Западе только благодаря правилу, согласно которому лидер дивизиона по умолчанию попадает в топ-2 конференции. «Железнодорожники» набрали 34 очка в 22 встречах. Лучше только ЦСКА — 36 при одной «лишней» игре. А вот СКА, хоть и идёт на второй строчке, имеет в активе 27 баллов.

После паузы «Локомотив» примет «Барыс». И это очень интересно, ведь Эдди Паскуале и Андрей Скабелка перебрались в Ярославль именно из Нур-Султана. И без них «барсы» чувствуют себя откровенно так себе. Войти в колею удалось только к началу ноября, до этого очки набирались с колоссальным скрипом.

Сейчас гости идут на серии из трёх побед. Еле обыграли в родных стенах «Куньлунь» (2:1), разгромили ослабленное коронавирусом рижское «Динамо» (3:0), а накануне обставили крепкую «Северсталь» (3:1). Новички Диллон Хитерингтон и Фил Вароне отметились результативными передачами в первой же игре.

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В общем, «Барыс» потихоньку добавляет. Лёгкой прогулки у «Локомотива» не будет, но если хозяева продолжат показывать тот же хоккей, что в октябре, то наверняка заберут два очка. Переоценивать победную серию клуба из Казахстана не стоит, всё же поверженные оппоненты заметно уступают по общему уровню ярославцам.

И самое главное. «Железнодорожники» никогда не проигрывали «барсам» в родных стенах. 10 поединков — 10 побед. Девять из них — в основное время. Мы бы выбирали между П1 за 1.70 и ИТБ 2.5 гола «Локомотива» за 1.72. Подопечные Андрея Скабелки отдохнули и должны быть хорошо готовы физически, а всё остальное у них есть.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Локомотив» — «Барыс» 10 ноября 2020 года

«Локомотив» набрал в 12 предыдущих матчах 23 очка из 24 возможных. «Барыс» потихоньку добавляет, но в Ярославле он всегда чувствовал себя некомфортно. «Железнодорожники» выиграли все 10 предыдущих встреч на своём льду, девять из них — в основное время. Думается, отдохнувшие хозяева свои три-четыре шайбы оформят.

Ставка: ИТБ 2.5 гола «Локомотива» за 1.72.