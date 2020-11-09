«Авангард» — «Сочи». Прогноз: Хартли, Чинахов, Емелин и Якупов прервут кошмарную серию

Омичи потерпели пять поражений в шести матчах и спозли на пятое место Востока.

10 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Сочи». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 1.33, успех «Сочи» идёт за 7.50.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Сочи» 10 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Авангард» — «Сочи» 10 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.28. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 7.20. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Авангард» Омск — ХК «Сочи» (10.11.2020)

Два месяца регулярного чемпионата КХЛ прошли на одном дыхании. Дальше сборная России отправилась в Финляндию, а команды получили возможность выдохнуть, собраться с силами и зализать раны. Первый этап Евротура триумфально завершился, а это значит, что пора возвращаться к клубным делам.

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За минувшую неделю по паре матчей провели иностранные клубы, которым надо нагонять остальных из-за ухода на карантин. Во вторник, 10 ноября, лига вернётся на полную катушку: в программе аж восемь поединков. Четыре из них стартуют в 19:30 мск. В Балашихе «Авангард» сразится с ХК «Сочи».

Омичам пауза на Евротур была чуть ли не нужнее, чем остальным топ-клубам. Потому что вторую половину октября они напрочь провалили. Пять поражений в шести матчах — это натуральный кошмар. Справедливости ради, уровень соперников оказался очень мощным, а в трёх случаях из пяти уступили за пределами основного времени.

И всё же для серьёзной команды это слишком слабый результат. Подопечные Боба Хартли сползли на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. У них 30 очков в 22 матчах. Конкуренты находятся совсем рядом, но для этого нужно выходить из кризиса и вставать в победную колею.

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В принципе, оппонент более чем подходящий. ХК «Сочи» сменил тренера и начал перетряхивать состав: расторгли контракты с несколькими хоккеистами, заполучили экс-вратаря «Сибири» Алексея Красикова. Действительно, без решительных действий сезон практически наверняка оказался бы потерян.

А так «леопарды» ещё поборются. Перед паузой они определённо добавили, в четырёх из пяти предыдущих встреч набирали очки. В основное время уступили только «Спартаку» (1:4), да и там счёт не по делу. Вплоть до 56-й минуты сохранялось равенство, дальше москвичи забили две шайбы за минуту. Четвёртую уложили в пустые ворота.

В остальном результаты пошли в гору: победы над «Витязем» (5:2) и «Барысом» (3:0), поражения в овертайме от всё того же «Витязя» (3:4 ОТ) и «Йокерита» (4:5 ОТ). Подопечные Евгения Ставровского занимают предпоследнее место на Западе, отставая от зоны плей-офф на семь очков.

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В общем, сомневаться в гостях не приходится. Они покажут цепкий хоккей и наверняка что-то забьют, благо что «Авангард» в последнее время достаточно пропускает. А сомнительный обмен вратаря Шимона Грубеца из «Куньлуня» рискует только добавить нервозности на последнем рубеже.

Вопрос в том, насколько хороши будут «ястребы» после паузы. Время разобраться в себе и исправить ошибки у них было, так что ожидаем полной перезагрузки команды. По уровню исполнителей преимущество неиспоримо, плюс свой лёд. Пусть и без зрителей, ведь решение руководства области никто не отменял.

На П1 дают скромнейший коэффициент 1.33, а лезть в огромные форы не рискнём: омичи не блещут, «леопарды» добавили. Мы бы выбирали между П1 + обе забьют за 1.79 и тоталом больше 5 шайб за 1.86. Очные встречи в последнее время получаются результативными — 7:2, 5:2, 3:4 ОТ, 2:4, 2:3. Пять голов мы тут наверняка увидим.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Сочи» 10 ноября 2020 года

«Сочи» после смены тренера потихоньку добавил: забивать стал побольше, исправно цепляется за очки. В то же время «Авангард» имел достаточно времени, чтобы разобраться в собственных проблемах и добавить. Состав у омичей заметно мощнее, неудачную серию нужно прерывать. Возьмём П1 + обе забьют за 1.79.

Ставка: победа «Авангарда» + обе забьют за 1.79.